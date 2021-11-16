Луна посылает и сюрпризы, и неврозы — гороскоп на 17 ноября

13-14 лунные сутки. Сегодня возможен локальный или тотальный кризис.

В лучшем случае, это день нервозности и сюрпризов. В худшем, возможны сбои, стрессы, форс-мажорные ситуации, серьезные убытки, острые конфликты, фатальные просчеты, опасные эксперименты, технические сбои. Рискованны системные обновления. Луна в знаке Тельца подчеркивает ключевую роль ресурсов. В роли рокового фактора могут выступить финансовые лимиты, проверки, штрафы, долги, налоги. В то же время остается небольшой шанс на счастливую находку или неожиданную выгоду.

Овен

Сегодня Овнам стоит аккуратнее вести дела и беречь отношения с друзьями. День обостряет раздоры на финансовой и морально-этической почве, создает форс-мажорные ситуации, усиливает бизнес-риски. Ошибки отразятся на благосостоянии. Возможен материальный ущерб из-за системных нововведений, компьютерных сбоев, запретов, штрафов, сюрпризов, проверок, лимитов, жестких требований или налогового бремени.

Телец

Для Тельцов это сложный день. Сила и инициатива могут быть не на их стороне, но многое зависит от их реакции на события или грамотных упреждающих действий - например, умения вовремя уйти от столкновения с влиятельным агрессивным противником или договориться с ним. Возрастает риск стрессов и травм, роковых осложнений в делах и общении с людьми. Опасны вызывающее поведение и протест против правил.

Близнецы

Этот день вряд ли выдастся для Близнецов спокойным. Он может принести обострение болезни, травму, деловой аврал, поломку с необходимостью срочного ремонта. Придется понервничать в поисках экстренной помощи. Добавить стрессовых моментов способны непредвиденные обстоятельства финансового или технического характера, отсрочки, запреты или отказы сервисов. Не исключен «нож в спину» от мнимых друзей.

Рак

Из сложных ситуаций этого дня у Раков есть все шансы выйти победителями, но для этого многим из них потребуется помощь надежных друзей или чужая симпатия. Раки, сумевшие остаться в стороне от напряженных событий, смогут проверить уровень надежности своих единомышленников, а также интересующих групп, проектов или организаций (например, тех, которым они хотят доверить свое будущее благосостояние).

Лев

Этот день добавит Львам волнений, может заставить их отменить прежние планы, пересмотреть системы безопасности или спровоцировать болезненную ломку их жизненного уклада в целом. Не исключено, что им придется вновь скорректировать свои взгляды на дружбу, профессию или занимаемую должность. Ударная волна событий может задеть их жилищные условия, семейные дела, гражданский или материальный статус.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не бояться сюрпризов: авантюры этого дня рискованны, но познавательны и ведут вперед. Усилив все необходимые по ситуации меры предосторожности, можно пускаться в путь, погружаться в исследование, проявлять инициативу в дружбе, делах, любви или творчестве. Бюрократические и технические барьеры будут скомпенсированы открытием новых горизонтов или обновлением прежних.

Весы

Весам стоит усилить системные меры защиты. События дня могут стать проверкой базовых отношений или ресурсов. Испытание на прочность особенно вероятно в дружбе, бизнесе и финансовых делах. Возможен сюрприз в налоговой сфере, деловой или дружеский спор, учебный или реальный компьютерный сбой. Не помешает контроль с подстраховкой за банковскими вкладами, кредитными операциями, совместными активами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно верно реагировать на сюрпризы, иначе их поступки обернутся против них. Приветствуется баланс между активной и пассивной защитой, смелостью и хладнокровием. Несмотря на остроту момента, во многих случаях есть шанс найти пересечение интересов и договориться. Защищаясь, старайтесь не превысить пределов необходимой обороны: ваш жесткий ответ может быть расценен как нападение.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня даже рутинные дела не обойдутся без сбоев и сюрпризов. Могут ждать системные новшества в привычных расписаниях, программах или производственных циклах. Высок риск проблем при лечении и обращении в техподдержку. Возможна странная, конфликтная или опасная манера поведения у друзей, коллег, питомцев, непредсказуемая отдача от инструментов и материалов.

Козерог

Сегодня что-то помогает Козерогам пережить трудности. Их может выручить друг, любимый человек, оригинальный вкус, свободное расписание. Кризис принесет им неожиданную выгоду: несмотря на общую сложную ситуацию, у них возможны отдельные финансовые удачи, хорошие покупки и счастливые находки. Но им все же стоит держать под контролем свой бюджет, базовые планы и систему отношений с людьми в целом.

Водолей

Острые события этого дня могут повлиять на домашние и профессиональные планы Водолеев, на их выбор друзей, должности, места жительства, на отношения с начальством, социумом или семьей. Не исключено, что все сферы будут задеты одновременно и это вызовет системный кризис. Важно проявить стойкость и сохранить оптимизм, даже если вам кажется, что все жизненные опоры посыпались, как карточный домик.

Рыбы

Рыбам этот день сулит оригинальные находки или их предчувствие. Под влиянием роковых событий могут оживиться их дружеские и профессиональные отношения, получить новый импульс личные симпатии. И все же это проблемный день, полный скрытых препятствий и нежелательных сюрпризов. Лучше избегать важных заявлений и системных начинаний, не отправляться в дорогу и не налаживать связи на постоянной основе.