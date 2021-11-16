Что нельзя делать в ноябрьский «коридор затмений»
16 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва
Пик лунного затмения в ноябре этого года приходится на 19 ноября.
Луна в этот период будет находиться в знаке Тельца. А после лунного затмения последует солнечное, которое выпадает на новолуние — 4 декабря. Как объяснила астролог Кристина Андреева, этот промежуток — с 19 ноября по 4 декабря — и принято называть «коридором затмений».
— Однозначно можно сказать, что три дня до коридора затмений и три дня после затмений очень сильны по энергетике. Для каждого этот период пройдет по-разному. Кто-то в эти дни чрезмерно эмоционален. И эмоции берут вверх над разумом, — отметила она в комментарии ФАН.
Считается, что в этот период времени человек может заложить в свою жизнь кармическую программу на 18 лет вперед. Именно поэтому не рекомендуется в эти дни ссориться, проклинать, принимать очень важные решения, кого-то критиковать. Также стоит отложить важные операции.
По словам астролога, данное время благоприятно для исправления ошибок прошлого.
Вечерняя Москва: последние новостиОпределились потенциальные соперники сборной России по стыковым матчам«Вызывает беспокойство»: в Пентагоне оценили рекордную инфляцию в СШААрмения и Азербайджан объявили о перемирии при посредничестве России
Нравится 1
Рубить с плеча — не лучший выход — любовный гороскоп на 17 ноября
Беремся за самое сложное утром — финансовый гороскоп на 17 ноября