Не торопимся проявлять инициативу — финансовый гороскоп на 18 ноября

Сегодня не стоит предлагать свои идеи — для них еще не пришло подходящее время.

Овен

В первой половине дня Овнам может поступить ложная информация, которую необходимо отличить от других достоверных сведений – в противном случае возрастает вероятность ошибочных действий. Во второй половине дня будьте внимательнее при работе с документами. Рекомендовано не афишировать на публике свои намерения и не привлекать к себе внимания.

Телец

Доходы Тельцов в этот день весьма неравномерны. Те, кто работает на сдельной оплате и выполняет заказы, могут много времени простаивать из-за отсутствия работы. Затруднена работа в составе коллектива. Также это не лучший день для торгово-закупочной деятельности и консультаций. Воздержитесь от дальних поездок и юридических разбирательств.

Близнецы

Близнецам рекомендуется тщательно планировать сегодняшний дела и неукоснительно выполнять все, что будет запланировано. Сосредоточьтесь на текущих вопросах и взаимодействии с коллегами по трудовому коллективу. В отношениях с начальством могут возникнуть недоразумения. Ваше желание выполнить работу по-своему наталкивается на неприятие начальства, которое склонно воспринимать ваши инициативы как выход за пределы компетенции.

Рак

Раки смогут реализовать свои творческие замыслы. Это хороший день для переосмысления своих подходов к работе и поиска путей для усовершенствования методов работы. Вместе с тем, вы не застрахованы от проверок и ревизий. Действуйте в строгом соответствии со служебными инструкциями. При сдаче аттестационных экзаменов вы можете забыть правильный ответ.

Лев

У Львов этот день может быть связан с финансовой нестабильностью. В первой половине дня примите меры безопасности от мошенничества. Воздержитесь от оплаты счетов банковской картой с использованием интернета. Вместе с тем, это хороший день для благоустройства кабинета у офисных служащих. Это хорошее время для поисков более эффективных методов работы, проведения экспериментов и выявления скрытых резервов для развития.

Дева

Девы в этот день почувствуют усиление интеллектуальной активности. Вы сможете успешно работать с документами, обслуживать много клиентов, совершать успешные деловые поездки, учиться и расширять деловые связи. Вместе с тем это не лучшее время для взаимодействия с начальством. Невозможность работать творчески, реализуя свое оригинальное мышление, может привести вас к конфликту и материальным потерям.

Весы

Весы в этот день преуспеют в умственном труде. Работа с цифрами, с информацией и с документами пойдет у вас легко и быстро. Сложнее складывается этот день для тех, кто проходит производственную практику в рамках профессионального обучения – вы столкнетесь с трудностями при применении теоретических знаний на практике. Желательно воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.

Скорпион

У Скорпионов удачный день для личностного саморазвития. Ведь главный резерв для вашего профессионального роста заложен в вас самих. Поэтому уделяйте больше внимания самостоятельной учебе и оптимизации своего жизненного распорядка. Воздержитесь от рискованных финансовых вложений. Попытка что-то усовершенствовать в своей работе может привести к противоположному эффекту.

Стрелец

У Стрельцов неблагоприятное время для развития делового партнерского сотрудничества. Возможно, вы столкнетесь с нарушениями некоторых договоренностей. Также следует опасаться фактов обмана или мошенничества при оформлении сделок на аренду помещений. Неблагоприятное время для сделок с недвижимостью, строительных, отделочных и ремонтных работ.

Козерог

У Козерогов сегодня усиливается интуиция и дар предвидения событий. Благодаря этому вы сможете избежать неприятностей, поскольку сможете действовать на опережение. Это хороший день для планирования, проектно-конструкторской деятельности и маркетинговых исследований. День будет связан с успешным деловым сотрудничеством, расширением партнерских связей.

Водолей

Водолеи, занимающие должности менеджеров или управленцев, смогут быстро и четко реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Ваши управленческие решения будут отличаться исключительной точностью и логичностью. Единственная тема, где вы можете допускать ошибки, связана с финансами. Следите за соблюдением техники безопасности, и аккуратнее обращайтесь с техникой.

Рыбы

Рыбам звезды советуют максимум внимания уделять расширению своего кругозора и личностного развития. Это хороший день для студентов вузов или колледжей. Вместе с тем, не торопитесь проявлять инициативу в профессиональных вопросах до тех пор, пока у вас нет полной ясности и понимания ситуации. У бизнесменов неудачное время для открытия филиалов и дочерних предприятий.