Не раскрываем душу — гороскоп на 20 ноября

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Близнецов повышает потребность в информации, особенно структурированной и упорядоченной.

Особый интерес могут вызвать отдельные детали, в связи с которыми важно остерегаться ложных данных: не исключается и добросовестное заблуждение, и намеренный обман. В планах на уик-энд необходимо учесть возможный спад энергии и зацикленность на недавних событиях, которые еще не окончены. Не стоит увлекаться физическими нагрузками, планировать утомительные мероприятия и долгие поездки, браться за трудоемкие начинания, а также обсуждать чересчур болезненные и деликатные личные темы.

Овен

Сегодня Овнам предстоит пропитаться командным духом, обсудить события и тенденции в целом. Овнов, которые хотят поделиться нюансами своей персональной саги, надеются встретить сочувствие к себе, похвастаться своей личной находкой или уникальным приключением, может поджидать разочарование. Налаживать контакты с друзьями и уточнять программу совместных мероприятий желательно в первой половине дня.

Телец

Этот день поможет Тельцам отрешиться от лишних эмоций, но на них все же будет влиять мнение значимых людей. Настрой интересующей персоны может передаваться им даже вне личного контакта, создавая иллюзию телепатического воздействия. Не исключен эффект самовнушения. Лучше заняться сегодня делами, не связанными напрямую с общением - например, уточнением плана, маршрута или списка целевых покупок.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут спокойно строить планы на выходные, но им стоит заранее учитывать текущие условия своей жизни: поправки в принятую программу может внести самочувствие, работа, эмоциональный настрой. Из-за неудачного стечения обстоятельств у многих представителей знака возможны слабость, мнительность, тревожность или нервозность, не исключены технические заминки или проблемы с сервисом.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам стремиться к личной яркости и заметности, если на то нет каких-то особых веских причин. Многим представителям этого знака будет намного выгоднее затеряться в толпе или в рядах себе подобных - например, своих соотечественников, попутчиков, друзей по оригинальному хобби или коллег по цеху. В людных местах имеет смысл строго соблюдать базовые правила поведения.

Лев

События этого дня помогут Львам навести резкость на дальнейшие перспективы в коллективных планах и совместных проектах, но в их частной жизни дела будут обстоять сложнее. Для многих Львов останутся открытыми вопросы, связанные с домом, семьей и личным статусом, что может их нервировать. Там, где вступили в силу новые условия, они могут не найти привычной поддержки у друзей и знакомых организаций.

Дева

Сегодня звезды призывают Дев к организованности, а также советуют им проявить целеустремленность и не забывать о профессиональном долге, если в этом есть необходимость. Вместо отдыха и развлечений этот день может «отправить» вас в плановую неприятную командировку, на совещание или консультацию. Возможно, вам придется решить какую-то специфическую проблему, чреватую критическими последствиями.

Весы

Этот день обещает стать для Весов удачным, так как в любых обстоятельствах они не потеряют надежную путеводную нить и не изменят своим главным ценностям. По возможности, стоит выбирать познавательное общение и интеллектуальные занятия, помогающие дополнительно расширять кругозор (например, профессиональный). Нежелательно зацикливаться на материальных аспектах ситуации и хозяйственных вопросах.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов может потребоваться осведомленность или общительность, но далеко не всегда миру будет интересно их личное выстраданное мнение. Близкие им темы могут остаться не раскрыты, а их слова не везде встретят понимание. Не самый удачный день для важного личного заявления, для дебюта в роли писателя, комментатора или персонального консультанта. Не очень удачны поездки по личным делам.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит поддерживать свои отношения с людьми и организациями на прочной и прозрачной основе. День позволяет укрепить взаимопонимание на официальном уровне: подтвердить официальные намерения, продемонстрировать профессиональное взаимопонимание, выставить надежный барьер. Скрытого недоверия, угроз или двусмысленностей не избежать, но сомнительные моменты лучше оставить «за кадром».

Козерог

Сегодня на первом месте для Козерогов может оказаться порядок, расписание, долг или какая-то плановая насущная акция. Возможен повышенный интерес к правилам, документам, инструкциям, бюрократическим процедурам, аналитике и диагностике. Не исключена мнительность в связи с отдельными нюансами интересующего дела. Навязчивые мысли могут создать дискомфорт, помешать полному расслаблению и отдыху.

Водолей

День помогает Водолеям сохранять ясность взгляда и присутствие духа в непростой жизненный момент. Даже при хождении по краю пропасти у них будет надежная страховка, которая не даст им в нее сорваться. В роли страховочного каната может выступить любимое «дело жизни», центральная идея или стратегический план, выходящий за рамки текущей ситуации. Для некоторых Водолеев их точкой опоры станут дети.

Рыбы

Этот день Рыбы могут использовать для наведения порядка в доме, в полученных недавно ярких впечатлениях или важном для них информационном массиве. Также он подходит для прояснения жилищных обстоятельств и отношений с ближайшим окружением: семейным кланом, домочадцами, близкими друзьями и коллегами. Чем больше ясности и порядка, тем меньше будут смущать отдельные детали, задевать шутки и намеки.