Самый душный знак зодиака

Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака способен задушить кого угодно своим нытьем или занудством, а кто, наоборот, душа любой компании.

Последнее место в этом рейтинге досталось Близнецам. Их даже трудно назвать «токсичным» знаком, ведь с ними всегда очень легко. Они ненавязчивы и легки в общении. Можно сказать, что они совсем не душат, а, наоборот, наполняют веселящим кислородом все вокруг себя.

Занудство — это не про Овнов. По своей натуре они, благодаря своему огненном темпераменту, просто не позволят нудить ни себе, ни кому-то еще. А уж если вы начнете, то получите от Овнов по первое число.

Веселиться и жить в свое удовольствие — вот жизненное кредо Стрельцов. Данный знак отличается своей безумной энергетикой. Стрельцы постоянно стремятся покорять новые вершины, совершать невозможное и идти только вперед. Ну где тут найти место занудству?

Водолеи — вечные генераторы идей. Они очень активны и красноречивы, их жизненному задору позавидуют даже знаки с более низкими местами в нашем рейтинге. Только беда в том, что Водолеи стремятся постоянно продемонстрировать свою жизненную позицию— в этом проявляется их «душная» сторона.

Львы либо командуют, либо снисходительно хвалят — третьего не дано. Под стать своему гордому знаку Львы два раза не повторяют. Уличить их в занудстве тоже можно, но как — это большая загадка.

Сами по себе Скорпионы достаточно легки в общении, но вот до некоторых людей они просто не снизойдут. Оттого у некоторых возникает чувство «спертого воздуха» — сразу начинает не хватать кислорода в присутствии Скорпионов.

Весы достаточно легки на подъем и приятны в общении. Порой они становятся настоящей душой компании. Однако это касается только тех компаний, в которых Весы чувствуют себя комфортно. Если этого чувства нет, то они будут «душить» до тех пор, пока не убедятся, что их ценят и любят.

Тельцы любят управлять, но не любят ничего делать. Если они на руководящей должности — быть беде. Ведь, чтобы автоматизировать весь рабочий процесс, они будут нудить и нудить, пока либо не добьются своей цели, либо не изведут всех своих подчиненных.

Ужасные люди! Они просто синоним тоски и уныния, однако им часто доставляет несказанное довольствие наблюдать за тем, как вы страдаете от их душевных мук. Рыбы действительно могут молчать как их аналог из животного мира — и этим еще больше раздражают.

Раки душат по-особенному. Их метод исходит из благих намерений — а именно из заботы и ухода. Однако такая опека порой становится настоящим альманахом занудства, нравоучений и ненужных советов. Это просто выжигает вас изнутри.

Девы — прекрасные актеры, они с удовольствием затягивают вас в свои сети, прикидываясь очень, милыми, умными и мудрыми. Однако это все ложь. Реальная личина Дев вселяет настоящий ужас! Когда они понимают, что вы в их руках, Девы накрывают вас своей волной уныния и печали — и так просто вам будет не уйти. Придется смириться и жить с этим либо бежать со всех ног.

Главные «душнилы» в списке — это Козероги. Этому знаку ничего не нужно делать, чтобы выводить окружающих из себя. Одним своим видом они отталкивают, потому что все знают: если Козерог откроет рот, то атмосфера отчаяния накроет все в радиусе нескольких километров.

Фото:кадр из сериала «Теория большого взрыва»