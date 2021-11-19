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Как «зарядить» 2022 год на успех во всех делах

19 ноября 2021ГороскопыМир24

Первые 12 дней нового года рекомендуется прожить максимально осознанно.

Как «зарядить» 2022 год на успех во всех делах
Фото: depositphotos

Астропсихолог Тиана Атлас напомнила поговорку: как встретишь Новый год, так его и проведешь. И имеется в виду не ночь с 31 декабря на 1 января. По ее словам, особое внимание стоит уделить 1, 4, 7 и 10 числам первого месяца.

Так, 1 января стоит задуматься, чему вы хотите научиться в новом году, как изменить внешность и привычки. Финансовые желания лучше загадывать 2 января. 4-го важно позаботиться о родственниках, а 7 января – прекрасный день для планирования личной жизни.

Для тех, кто хочет встретить свою вторую половинку, рекомендуется помечтать в этот день и представить, каким должен быть избранник или избранница.

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