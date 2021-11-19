Как «зарядить» 2022 год на успех во всех делах

Первые 12 дней нового года рекомендуется прожить максимально осознанно.

Астропсихолог Тиана Атлас напомнила поговорку: как встретишь Новый год, так его и проведешь. И имеется в виду не ночь с 31 декабря на 1 января. По ее словам, особое внимание стоит уделить 1, 4, 7 и 10 числам первого месяца.

Так, 1 января стоит задуматься, чему вы хотите научиться в новом году, как изменить внешность и привычки. Финансовые желания лучше загадывать 2 января. 4-го важно позаботиться о родственниках, а 7 января – прекрасный день для планирования личной жизни.

Для тех, кто хочет встретить свою вторую половинку, рекомендуется помечтать в этот день и представить, каким должен быть избранник или избранница.