Астролог рассказал об особенностях Новогодней ночи-2022

Как и в чем провести этот год, чтобы удача ходила за нами целый год?

Как рассказал «Свободной прессе» руководитель Центра научной астрологии при Культурном центре Вооруженных сил России, доктор медицинских наук Сергей Безбородный, весь предстоящий 2022 год удача будет сопутствовать тем, кто встретит праздник динамично – путешествуя, или, хотя бы, прогуливаясь по родному городу.

«В течение Новогодней ночи Луна будет проходить зодиакальный знак Стрельца, поэтому, по возможности, праздник желательно встретить путешествуя, или, хотя бы, прогуливаясь по улицам. Перед тем, как приступить к застолью, или после него, было бы хорошо пройтись, чтобы отбросить все плохие мысли. Именно через прогулки Стрелец рекомендует нам избавляться от плохих мыслей. Если есть планы отправиться за город, или в гости, это тоже приветствуется - путешествия хороши как в микро-, так и в макро масштабе», - рассказал астролог.

Сергей Безбородный предупреждает, что особого бурного празднования, скорее всего, не будет:

«Венера в новогодний период будет находиться в попятном движении, поэтому особого бурного восторга не предвидится. Кроме того, скопление планет в знаке Козерога указывает на стремление людей сэкономить. Но, что очень важно, - в этот раз не будет показателей и на сильную алкоголизацию, потребление спиртного будет умеренным».

Остановился собеседник и на традиционных рекомендациях.

«Учитывая, что по Западной астрологии наступает год Юпитера, рекомендуется приготовить какие-то рыбные блюда, или из морепродуктов. А поскольку по Восточному календарю это будет год Тигра, а Тигр дружит со Кабаном, не желательно подавать к Новогоднему столу блюда из свинины. Все остальное вполне допускается», - указал он.

По словам Сергей Безбородного, «фирменными цветами» Новогодней ночи являются черный, синий, или фиолетовый:

«Черный – потому, что это цвет Тигра в этот раз. А синий или фиолетовый – это цвета Юпитера. Также для тех, кто любит, можно использовать желтый цвет как в одежде, так и в убранстве, потому что он ассоциируется с так называемой звездой “Желтая пятерка”, которая является покровительницей наступающего года по Тибетской системе».