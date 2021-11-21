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Четыре знака зодиака, которые будут вечно молоды

21 ноября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи выяснили, кто из представителей зодиакального круга будет блистать красотой в зрелом возрасте.

Четыре знака зодиака, которые будут вечно молоды

Козероги

Благодаря своему покровителю Сатурну, Козероги будто замедляют ход времени. Они «расцветают» именно в зрелом возрасте, и с годами только хорошеют. Часто создается такое впечатление, что над Козерогами время совершенно не властно.

Водолеи

Главные ценители свободы и спонтанности, Водолеи также склонны выглядеть молодо даже в зрелые годы. Позитивный подход к жизни, юмор и улыбчивость заставляют их буквально излучать свежесть изнутри. Благодаря такой харизме, морщины Водолеев часто не замечаются окружающими.

Девы

Эти представители земной стихии помешаны на контроле, в том числе и за своим телом. Девы чувствуют себя лучше всего, когда их тело сильное и подвижное, кожа сияющая и шелковистая, и здоровье внутри соответствует виду снаружи. Девы прилагают много сил для ухода за собой и результат этих стараний помогает им выглядеть юными долгие годы.

Овны

Огненные Овны — главные энерджайзеры и активисты. Они вечно куда-то бегут, спешат и похожи на вечных детей. В отличие от замедляющих ход времени Козерогов, Овны как будто опережают время и даже в старости не теряют своей непоседливости.

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