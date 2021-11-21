Семья – слово этого дня — гороскоп на 22 ноября

День не располагает к однозначным решениям и выводам.

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна, переместившаяся в знак Рака, в любой ситуации напоминает о доме, родине, постоянном жилье или временном убежище, а также о духовных истоках, память о которых не может стереть чужое окружение. Об этом придется подумать даже вольным путешественникам, «гражданам мира» и тем, кто планирует вскоре безвозвратно покинуть родные места. При этом день не располагает к однозначным решениям и выводам: не исключено, что вплоть до ночи придется сравнивать варианты, делать выбор или подыскивать компромисс. Нежелательно отправляться в дальнюю дорогу, любой вояж лучше отложить на пару дней.

Овен

Сегодня Овны станут чувствительнее к вопросам жилья, ремонта, обновления быта. Также они могут стать внимательнее к психологическим и практическим нюансам своих взаимоотношений с семьей, включая забытую дальнюю родню. Овнам, собравшимся в далекий путь, самое время подумать о временном пристанище, где они могли быть чувствовать себя как дома. Возможны знакомые колебания между двумя вариантами.

Телец

Сегодня Тельцы обойдут знакомые ловушки, проявят изобретательность и решат свои текущие проблемы лучшим образом из возможных. Некоторые Тельцы сочтут своим долгом помочь родне, соседям или старым друзьям, а также партнерам, коллегам или родственникам в других городах и странах. Меняющиеся события могут усилить их интерес к путешествиям, эмиграции, свободной работе на дому или карьере за рубежом.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам заранее сделать в своих планах акцент на хозяйственных или материальных вопросах: велика вероятность того, что в течение дня они так или иначе будут затронуты. В то же время лучше не принимать в таких сферах поспешных и окончательных решений, так как высока вероятность в чем-то промахнуться и потом пожалеть. Желательно не торопиться при сбыте, возврате и обмене.

Рак

Сегодня на первом месте у Раков остаются их собственные интересы: сиюминутные или глобальные, но отнюдь не случайные. Многие Раки будут зависимы от своего настроения, рабочего режима, наличия помощников и самочувствия (к последнему стоит отнестись с особым вниманием: в ближайшие недели оно может стать главной темой). Также вам стоит начать уделять больше внимания питомцу, если он у вас есть.

Лев

Сегодня не все Львы сумеют оценить наметившийся в их жизни счастливый момент. Им могут мешать недомогания, тайные колебания, неподходящие внешние условия. Некоторым Львам помешает недоверие к людям, судьбе или неверие в свои силы. Звезды советуют не спешить, но подумать, где сейчас возможна дополнительная выгода или последний шанс: удача вполне реальна, если не терять время в ближайшие недели.

Дева

Сегодня Девы сентиментальны и одновременно стремятся к прогрессу. Они могут быть неравнодушны и к теме будущего, и к своим «корням». Особое место в их планах может занять смена дома - от выбора съемного жилья до покупки или продажи владений за рубежом. Могут представить интерес варианты распоряжения наследством. Важно мнение родственника, друга или будущего партнера. Возможно новое лицо в доме.

Весы

Сегодня Весам придется проявить больше проницательности и целеустремленности, а также чаще руководствоваться в своем поведении чувством профессионального, партнерского или семейного долга. В любой ситуации звезды советуют им быть дипломатичнее, заботиться о балансе интересов и, по возможности, действовать в тайне. В сложной ситуации может пригодиться материальная поддержка от друзей или семьи.

Скорпион

Этот день поможет Скорпионам сохранять душевное равновесие и внутреннюю верность своим идеалам, если внешние обстоятельства вынудят их изменить своим принципам - например, заставят иметь дело с не слишком близкими по духу людьми, «прогнуться» под чужие привычки или заданные правила. Имея эмоциональную опору, им будет нетрудно отнестись с юмором к мелким недоразумениям, двойственностям и заминкам.

Стрелец

Сегодня звезды дарят Стрельцам новую потребность в личной заметности и ярком самовыражении - но также советуют им быть осмотрительнее, начинать любое дело с оценки своих реальных возможностей в моменте и сканирования вероятных угроз. Не стоит сбрасывать при этом со счетов свои смутные ощущения и всплывающие в уме детали прошлого: именно так сейчас может сработать личный инстинкт самосохранения.

Козерог

День пройдет для Козерогов удачно, если они нашли в своих отношениях с миром оптимальный баланс и научились его поддерживать. У них хорошо пойдет деловое сотрудничество, их не будут раздражать близкие, клиенты и партнеры. Но даже в этом случае звезды советуют ограничиться поддержкой уже созданных связей, повременить с новыми альянсами и быть внимательнее при выполнении имеющихся договоренностей.

Водолей

Водолеям сегодня стоит приготовиться к заминкам в любых делах, включая самые мелкие. Не исключены противоречивые, смешные или досадные ситуации в доме, на работе, в учреждениях или в дороге. Возрастает риск пробуксовок и повторного хода тем же маршрутом. Вероятна путаница при выборе лекарств. Темой дня могут стать небольшие полезные практические обновления в личном хозяйстве или на рабочем месте.

Рыбы

Один из тех дней, когда Рыбам лучше положиться на свое чутье, а не на внешние авторитеты: это позволит им свести к минимуму и крупные просчеты, и мелкие осечки. Прислушаться к своему глубинному внутреннему голосу особенно важно нетерпеливым и честолюбивым Рыбам, которые уловили «перемену ветра» и хотят побыстрее заявить о себе - например, подняться по карьерной лестнице или набрать популярность.