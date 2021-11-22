Работаем на перспективу — финансовый гороскоп на 23 ноября

Сегодня стоит взяться за ту работу, которая принесет нам деньги в ближайшем будущем.

Овен

Отличный день для Овнов, занимающих руководящие должности и планирующих проведение структурных реформ. Вы сможете принять точные и взвешенные решения, которые позволят добиться максимальной эффективности при соблюдении минимальных рисков. Сильной стороной многих станет умение находить общий язык с разными людьми и договариваться с ними по интересующим вас вопросам.

Телец

Тельцам в этот день удастся урегулировать сложные юридические вопросы. Если вы ведете имущественные судебные тяжбы с бывшими деловыми партнерами, то сегодня вам представится шанс прийти к мировому соглашению. Также это хороший день для экзаменов и зачетов студентами вузов. Вместе с тем, это не лучший день для покупки транспорта.

Близнецы

Близнецам в этот день необходимо четко и до деталей расписать план действий. А в течение дня неукоснительно следовать этому плану. Дело в том, что ваш профессиональный успех в наибольшей степени зависит от вашей организованности и порядка. Вы сможете существенно повысить уровень доходов и успешно решить многие материальные проблемы.

Рак

Удачное время для Раков, работающих с индивидуальным обслуживанием клиентов. Четкость и внимательность при исполнении пожеланий клиентов поможет вам снискать симпатии и получить положительные отзывы. Если вы давно планировали сделать покупку товара длительного пользования, то сегодняшний день подойдет как нельзя кстати.

Лев

Львам необходимо сосредоточиться на урегулировании отношений с коллегами и подчиненными. Если с кем-то из коллег вас были натянутые отношения, то сегодня вы сможете прийти к примирению. Именно опираясь на поддержку коллег, вы сможете выполнить запланированные дела. Обязательно советуйтесь с друзьями и единомышленниками по интересующим вас вопросам. Это подскажет вам верные решения.

Дева

Девам рекомендуется избирательнее относиться к тем людям, с которыми приходится взаимодействовать. Старайтесь не вести долгих разговоров «не по делу», отдавайте предпочтение предельно конкретному и лаконичному стилю общения – так вы сэкономите много времени. Можно покупать транспортные средства, телефонные станции внутренней связи и электронную технику для фирмы.

Весы

Доходы Весов в этот день нельзя назвать высокими, однако они будут отличаться стабильностью. И рабочий ритм сегодня тоже стабилен, без каких-то резких перепадов и происшествий – что само по себе неплохо. Успешнее всего пойдут дела у офисных служащих, риелторов, строителей и продавцов магазинов. Это хорошее время для капиталовложений в ремонт и строительство, покупку земли и помещений.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется вести активные консультации по интересующим вас вопросам. Однако после учета всех мнений принимать решения следует все-таки самостоятельно. Это хорошее время для укрепления деловых связей на основе долгосрочного сотрудничества. Вместе с тем, воздержитесь от проведения рекламных мероприятий и дальних поездок.

Стрелец

Стрельцам сегодня явно везет в деньгах. Это особенно почувствуют те, кто работает на сдельной системе оплаты и зависит от заказов клиентов. В этом случае работа будет несложной, с которой вы легко и быстро сможете справиться, и это отразится на росте доходов. Прекрасный день, когда вы, наконец, сможете увидеть реальные плоды своих усилий.

Козерог

Козерогам не составит особого труда произвести должное впечатление на тех людей, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Это хорошее время для контактов с акционерами с тем, чтобы повлиять на принимаемые коллективные решения. Не держитесь за сиюминутные мелкие выгоды. Учитесь мыслить смело и масштабно. Это даст вам гораздо больше.

Водолей

Водолеям в этот день не рекомендуется раскрывать перед окружающими свои планы и намерения. Старайтесь действовать тихо, незаметно, в случае необходимости можно вести кулуарные переговоры. Если у вас есть влиятельный покровитель, то сегодня можете рассчитывать на его поддержку. Очень удачно развивается направление на углубление сотрудничества с иностранными партнерами. Не ждите, когда к вам придут или позвонят. Действуйте сами.

Рыбы

Рыбам в этот день необходимо подумать о своем будущем и прилагать усилия в тех делах, которые не сулят скорой финансовой отдачи, но могут принести немалую прибыль в перспективе. Это время вложений в свое будущее. Сюда также относится учеба, повышение уровня профессиональных знаний. Проявляя особую чуткость и доброжелательность в общении с людьми, вы значительно повысите свою популярность.