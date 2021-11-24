Три знака зодиака безумно разбогатеют в 2022 году

Астролог Алена Черкасова рассказала, что представители трех знаков зодиака разбогатеют в 2022 году.

— Три знака, у которых в 2022 году вероятно существенное улучшение материального благосостояния — это Рыбы, Раки и Скорпионы. Существенные — это доходы выше обычных, — рассказала специалист.

Юпитер в знаке Рыб, как уточнила она, в 2022 году пройдет по водному тригону. Данный аспект обещает Скорпионам и Ракам успех в профессиональной сфере и деньгах, подчеркнула эксперт.

Рыбам придется приложить больше усилий для финансового благополучия, чем остальным, предупредила она. При этом отчасти с деньгами в 2022 году повезет и Козерогам с Тельцами, приводит слова Черкасовой New Inform.