Решаем вопросы любой величины — Финансовый гороскоп на 24 ноября

Сегодня мы сможем найти выход из любой сложной ситуации.

Овен

Овнам рекомендуется воздерживаться от проведения рекламных мероприятий. Например, консультантам сетевого маркетинга лучше перенести встречи с потенциальными клиентами и подписчиками, поскольку сейчас мало шансов получить желаемый результат. Также могут быть затронуты работники кредитно-финансовой сферы и правоохранительных органов. Важные дела запланируйте на утро.

Телец

У Тельцов сегодня нестабильная финансовая ситуация. Звезды не советуют брать и давать деньги взаймы, вкладывать их в коллективные проекты, открывать банковские счета и делать денежные переводы. Во всех этих операциях вы рискуете понести убытки или потерять время впустую. Владельцы страховых фирм могут понести убытки. Работа в составе коллектива не будет эффективной.

Близнецы

Близнецам рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальному труду. Успешно пойдут дела у тех, кто работает с деньгами: работники банков, бухгалтерий, страховых агентств. При работе с документами и в деловых контактах старайтесь быть внимательнее. Эмоции будут мешать в вашей работе. Игроки на бирже акций могут понести ощутимые убытки, поскольку вам не дано будет угадать тренд.

Рак

Ракам рекомендуется усилить внимание к соблюдению дисциплины труда и исполнению служебных инструкций. Ваше опоздание на работу или отсутствие на рабочем месте длительное время не останется незамеченным. Вместе с тем это хорошее время для индивидуального обслуживания клиентов. Звезды советуют воспользоваться ипотечным кредитом, который вам дадут без особых сложностей, и который вы сумеете относительно легко выплатить.

Лев

Львам рекомендуется делать ставку на укрепление отношений с коллегами и подчиненными. Возможно, вам сегодня будет затруднительно справляться с возросшим объемом работы, и коллеги смогут оказать вам содействие. Воздерживайтесь от личных инициатив, не делайте того, о чем вас никто не просит. Вам будет трудно находить общий язык с близкими людьми, которые прежде оказывали вам поддержку.

Дева

Девам рекомендуется подходить к своей работе творчески. Возможно, вы сможете найти какие-то моменты, которые можно усовершенствовать, сделать более эффективным свой труд. Между тем, следует иметь в виду, что в конце рабочего дня у вас могут произойти осложнения. Старайтесь не афишировать свои намерения на публике – в этом случае вы будете действовать более эффективно.

Весы

У Весов хороший день для подведения итогов работы и анализа состояния своего бюджета. Возможно, к этому вас подтолкнет нехватка денег на повседневные нужды. Препятствия на пути к цели будут только прибавлять вам сил и уверенности в успехе. В любом случае еще раз хорошенько посчитать деньги и спланировать свои расходы будет полезно.

Скорпион

В этот день у Скорпионов могут усилиться разногласия с начальством. Возможно, вам поступит информация, в результате которой станут очевидными ошибки начальства. Попробуйте донести до сведения начальства эти сведения и не торопитесь исполнять его распоряжения. Возможен конфликт с арендодателем, который может высказать вам свои претензии по поводу условий содержания и оплаты арендуемых площадей.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня важно соблюдать служебные инструкции, нормы закона и правила профессиональной этики. Нарушения по каждому из пунктов может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Первая половина дня складывается благоприятно для роста доходов и покупок. Немного авантюрный стиль принесет вам успех – фортуна сейчас на вашей стороне.

Козерог

Козерогам в этот день крайне важно не поддаваться на постороннее влияния и действовать, опираясь исключительно на собственное мнение и понимание ситуации. Возможно, обстоятельства будут стремительно меняться и вам потребуется быстро принимать решения. Поэтому вероятны ошибки. Непросто сложится этот день для тех, кто вынужден по роду работы совершать частые поездки и заниматься оформлением деловых документов.

Водолей

Водолеям рекомендуется действовать незаметно и стараться не привлекать внимание к своим инициативам. В этом случае никто не сможет вам помешать. Наибольшие сложности ожидают тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов – вам будет нелегко угодить их запросам. Вы можете стать жертвой обмана, недостатка или искажения информации, фактов.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется искать пути к сотрудничеству с коллегами в рамках коллективной работы. Возможно, вам удастся найти решения самым сложным вопросам. У вас сейчас хорошие шансы для того, чтобы вписаться в творческий коллективный производственный процесс. Не пытайтесь поставить под сомнение распоряжения начальства.