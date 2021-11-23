Три мерзавца по знаку зодиака

Астрологи вычислили знаки, представители которых способны выпить все соки из второй половинки.

Специалисты по звездам предостерегают от отношений с мужчинами-Овнами. Упрямые и эгоистичные, они кого хочешь доведут до белого каления спорами, а если Овен стал агрессивен, к нему и вовсе не стоит подходить. Конечно, он как вспыхивает, так же моментально и успокаивается — но в момент ярости способен разрушить ваши отношения.

Мужчины-Скорпионы невероятно злопамятны и придирчивы. Они запомнят любую вашу ошибку и сведут с ума мрачным взглядом и бесконечной ревностью.

Мужчины-Раки, по мнению астрологов, главные зануды. Они строят отношения с женщинами, которые соответствуют всему их миллиону требований, и будет изводить постоянными придирками, как правильно мыть окна, одевать ребенка или готовить вкусный ужин как у мамы. Впрочем, успокаивают специалисты по звездам, старость рядом с ними будет прекрасной. Но до нее вместе еще надо дожить.