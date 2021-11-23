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Три мерзавца по знаку зодиака

23 ноября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи вычислили знаки, представители которых способны выпить все соки из второй половинки.

Три мерзавца по знаку зодиака

Овен

Специалисты по звездам предостерегают от отношений с мужчинами-Овнами. Упрямые и эгоистичные, они кого хочешь доведут до белого каления спорами, а если Овен стал агрессивен, к нему и вовсе не стоит подходить. Конечно, он как вспыхивает, так же моментально и успокаивается — но в момент ярости способен разрушить ваши отношения.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы невероятно злопамятны и придирчивы. Они запомнят любую вашу ошибку и сведут с ума мрачным взглядом и бесконечной ревностью.

Рак

Мужчины-Раки, по мнению астрологов, главные зануды. Они строят отношения с женщинами, которые соответствуют всему их миллиону требований, и будет изводить постоянными придирками, как правильно мыть окна, одевать ребенка или готовить вкусный ужин как у мамы. Впрочем, успокаивают специалисты по звездам, старость рядом с ними будет прекрасной. Но до нее вместе еще надо дожить.

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