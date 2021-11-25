Топ-3 лучших любовников по знаку зодиака

Астрологи назвали самых страстных представителей знаков Зодиака.

Львы упорны и настойчивы — специалисты по звездам уверены, что во время близости их качества только усиливаются и Львы сполна отдаются желанию и влечению. Подчиняя партнера и доминируя над ним, они перевоплощаются в разных героев-любовников, но остаются нежными и ласковыми. Для Льва идеальными партнерами могут быть Овен, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей.

Овен положит всего себя на удовольствие партнера — он обожает взаимность. Эмоциональные и чувствительные, представители этого знака становятся любовниками, которых запоминают надолго. Овну подойдут Лев, Стрелец, Близнецы, Водолей.

Водолеи — пылкие и трепетные любовники, которые устраивают настоящий праздник в постели, пробуя новое и решаясь на самые смелые эксперименты. Особенно порадуются сексуальной близости с Водолеями Близнецы, Овен, Лев, Стрелец.