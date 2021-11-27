Гармония поглотит роман — любовный гороскоп на 29 ноября-5 декабря

На этой неделе мы можем наслаждаться отношениями и принимать любовь и заботу.

Венера по-прежнему находится в знаке Козерога. К этому лучше привыкнуть, потому что она будет там всю зиму, а это значит, что все три зимних месяца не стоит ждать в личной жизни романтики и легкости. Но серьезные и стабильные отношения тоже могут дарить счастье, и в первой половине недели вы в этом убедитесь: «комплект» из Венеры, Марса и Нептуна создаст атмосферу любви и позволит сгладить острые углы в отношениях. Важные и серьезные личные вопросы будут поданы в приятной обертке. Как раз в это время нужно завязывать отношения и укреплять те связи, которые уже есть. Во второй половине недели не будет астрологических событий, которые влияли бы непосредственно на личную жизнь. Но солнечное затмение в субботу все-таки сделает эти дни неподходящими для начала нового романа. Также с четверга по воскресенье не стоит высказывать партнеру претензии и поднимать острые темы — ссора во время затмения окажется фатальной. А вот лишний раз продемонстрировать серьезность своих чувств не помешает.

Овен

Эта неделя поможет Овнам лучше понять своего партнера. Важную информацию о чужих чувствах, планах и мотивах даст суббота - особенно, если на этот день планируется путешествие, вечеринка, активная переписка или другое мероприятие, располагающее к общению. Не стоит назначать свидание на воскресенье.

Телец

На этой неделе для влюбленных Тельцов и их пассий мало что изменится: внешний ход событий не повлияет на взаимные чувства и устоявшиеся привычки. Потенциально конфликтен период с вечера среды по утро пятницы: в это время партнер будет повышенно активен и раним, может показать свой вспыльчивый нрав.

Близнецы

На этой неделе самым важным днем в любовных отношениях Близнецов станет суббота. Может состояться судьбоносный разговор, проясняющий взаимный ход мысли партнеров, или прийти известие, влияющее на ход романа. Не пропускайте этот день, если хотите о чем-то договориться или куда-то вместе поехать.

Рак

Влюбленным Ракам стоит проявить больше активности с вечера среды по утро пятницы: несмотря на возможные приключения и осложнения, это лучший период для свиданий в течение недели. Если инициативу проявляет близкий человек, лучше ее подхватить. Двойственная ситуация может сложиться в воскресенье.

Лев

На этой неделе для влюбленных Львов важна суббота. Интеллектуальное и духовное единство в этот день окажется важнее эмоций и интима. Дружным парам не стоит бояться пройти через рискованное яркое приключение в интервале с вечера среды по утро пятницы: в этом случае в субботу будет, о чем поговорить.

Дева

Важный момент в личной жизни ждет Дев в воскресенье, но это не значит, что на первые шесть дней им следует впасть в любовный анабиоз - наоборот, правильно пройденные в течение недели драматичные события существенно повлияют на финальный этап. Например, помогут определиться с возможными вариантами.

Весы

Эта неделя может стать для Весов сложной: взаимная привязанность не гарантирует партнерам отсутствия взаимного недовольства, легко увязнуть в «болоте» быта или попасть в капкан деловых проблем. Для нейтрального разговора или романтической встречи вдали от ненавистной обоим рутины подходит суббота.

Скорпион

В личную жизнь Скорпионов эта неделя не внесет резких перемен. Взаимная привязанность будет сильнее разногласий. Одиноким Скорпионам пока не удастся сменить круг поисков. Лучше следовать не внешним шаблонам, а своим внутренним ощущениям. Всплеск страстей возможен с вечера среды по утро пятницы.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам на этой неделе желательно взять верный тон в общении с партнером с вечера пятницы по вечер субботы. В этот знаменательный период важные слова могут сорваться с их языка помимо их собственной воли - и лучше, если они будут отражать истинное, а не воображаемое положение вещей.

Козерог

На этой неделе в личной жизни Козерогов мало что изменится. Счастливым парам медленный ход событий поможет получать удовольствие от затянувшейся идиллии - но, возможно, партнеры станут замечать не только друг друга, но и окружающий мир. Если в отношениях накопились вопросы, есть время их осмыслить.

Водолей

На этой неделе идеализм влюбленных Водолеев начнет сдавать позиции, если им приходится подстраиваться под суровую реальность. На фоне интеллектуального единства в паре не исключен эмоциональный или интимный разлад. В интервале с вечера пятницы по вечер субботы возможен важный разговор или известие.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам опираться в любви на свои ощущения и, по возможности, на невербальный контакт. Долгие откровенные беседы с партнером сейчас лучше свести к минимуму: высока вероятность недопонимания. Те или иные искажения особенно вероятны с вечера пятницы по вечер субботы.