Высшие проявления любви — гороскоп на 29 ноября-5 декабря

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспектов, причем все аспекты будут иметь гармоничные проявления. Это значительно смягчает планетные влияния, способствуя успешной деятельности и развитию.

29 ноября будут актуальными сразу 2 аспекта: соединение Меркурий-Солнце и трин Марс-Нептун. Соединение Меркурий-Солнце способствует урегулированию вопросов, связанных с контактами, знакомствами, поездками и учебой. Человек, затронутый таким влиянием, становится более интеллектуальным и разговорчивым. Хорошо писать статьи, давать консультации, выполнять менеджерские функции. Успешно идет аналитическая работа с информационными потоками и документами. Трин Марс-Нептун способствует конкретным поступкам под влиянием убеждений и веры. Фактор религиозности тоже проявлен именно в поступках, в действиях.

30 ноябрь секстиль Меркурий-Сатурн. Этот аспект способствует точности и объективности мышления. Прекрасно проявляется в изучении точных наук. Суждения взвешенные, разумные, без лишних слов и все по делу. Хорошо заниматься планированием и конструированием.

С 30 ноября на 1 декабря активизируются сразу 2 аспекта: секстиль Венера-Нептун и секстиль Солнце-Сатурн. Гармоничная связь Венеры с Нептуном символизирует высшие проявления любви, как в физическом, так и в духовном смысле. Романтические и партнерские отношения становятся особенно чувственными, нежными и заботливыми. Усиливается стремление к искусствам, особенно к музыке и живописи. Возрастают эстетические потребности, что способствует посещению картинных галерей, театров, музеев. Аспект делает людей причастными к культурным традициям. Что касается секстиля Солнце-Сатурн, то это аспект взвешенных, разумных и неторопливых поступков. Прежде чем что-то сделать, человек тщательно продумывает возможные последствия и может сдерживать себя от опрометчивых поступков. Хорошо заниматься планированием. Это аспект самоконтроля и конкретных действий.

Овен

Успешно складывается эта неделя для тех Овнов, кто ведет спокойный и уединенный образ жизни. Проявите заботу о своем здоровье и о том, чтобы пребывать в состоянии душевного равновесия. Хорошее время для занятий духовными практиками, освоения техники аутогенных тренировок, йоги или цигуна. Чаще бывайте на природе, бродите по лесу, наслаждайтесь красотой мироздания и цените каждое мгновение своей жизни. Некоторые из вас могут ощутить в себе пробуждение экстрасенсорных способностей. В практическом смысле вы сможете улучшить свое финансовое положение и уменьшить зависимость от финансовых обязательств. Есть шанс найти дополнительные источники дохода. Ваши партнерские отношения могут укрепиться. Усиление вашей сексуальности не будет иметь конфликтных проявлений для супружеских отношений и скорее способствует их укреплению. Благоприятное время для общения в интернете, учебы и путешествий. Вы можете познакомиться с человеком старше вас, который многому вас научит.

Телец

Тельцам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить с партнерами и друзьями. Возможно, вас будут часто приглашать посетить публичные праздничные мероприятия типа свадебных торжеств или юбилейных вечеров. Не отказывайтесь от посещения светских тусовок, старайтесь вести себя открыто и быть на виду у окружающих – это укрепит ваш авторитет и прибавит симпатий. Вы можете познакомиться с интересными людьми, встретить единомышленников. Хорошо посещать творческие клубы, группы занятий по интересам, где вы могли бы общаться с близкими по духу людьми. Во взаимодействии с другими людьми вы способны быстрее развиваться как в интеллектуальном смысле, так и физически. Например, можно начать посещать на фитнесе группы аэробики или занятия танцами. Деловая жизнь пойдет намного спокойнее, стабильнее. Вы сможете без лишней суматохи выполнить все дела, что было запланировано. Начальство может поощрять вас в работе, возможна выплата премии или иного материального поощрения.

Близнецы

У Близнецов удачная неделя для позитивных перемен в карьере, контактов с влиятельными людьми и для повышения социального статуса. Начальство будет благосклонно к вам расположено, и может предложить вам более ответственную и высокооплачиваемую должность. Те из вас, кто долго работал над достижением какой-то своей цели, также могут добиться серьезного продвижения в выбранном направлении. Это прекрасное время для целеустремленных и трудолюбивых людей. При этом вам необходимо сохранять баланс в распределении сил, чтобы равномернее чередовать отдых и работу. Это хорошее время для укрепления здоровья, профилактических процедур типа начала курса закаливания, перехода к здоровому образу жизни и питанию по диете. Можно брать абонемент на посещение бассейна, фитнеса, ходить в баню, сауну – все это способствует укреплению вашего здоровья. Улучшаются ваши отношения с родителями. Вы проявите готовность признать авторитет родителей, а они, в свою очередь, будут оказывать вам реальную поддержку.

Рак

У Раков на этой неделе может произойти переворот в любовных романтических отношениях. Возможно, вы будете необычайно восприимчивыми к теме личных отношений, которые могут выйти для вас на первый план. Одинокие Раки или же те, у кого уже есть романтическая связь, могут внезапно встретить нового человека и пережить сильное любовное волнение, подобное тому, что бывает при любви «с первого взгляда». Это внезапно свалившееся на вас состояние может нарушить прежнюю любовную связь и дать начало новым отношениям, которые будут стремительно развиваться. Также это идеальное время для упорядочения своего образа жизни и перехода на жизнь по режиму с питанием по диете. Можно начинать курс лечебно-оздоровительных процедур, рассчитанных на длительный срок. Хорошее время для лечения хронических заболеваний. Кроме того, это весьма насыщенное событиями время для творческих увлеченных людей. Тем из вас, кто имеет болезненную страсть к азартным играм, следует обходить стороной игровые клубы – иначе азартные желания могут затянуть вас, и вы рискуете потерять крупные суммы денег.

Лев

У Львов эта неделя складывается разнопланово и, в целом, благоприятно. Хорошее время для семейной жизни и общения с близкими родственниками. Важно установить теплые и доброжелательные отношения в семье, с родителями. Во многом от этого будут зависеть ваши успехи в других делах. Не стоит проявлять излишнюю настойчивость в тех вопросах, которые не пользуются одобрением и поддержкой у членов семьи. Старайтесь быть более гибкими в своих намерениях и не забывать о том, что мир в семье – это основная ценность, которую надо всеми силами беречь и сохранять. На этой неделе может быть плавно снята острота партнерских противоречий. В это время возможно примирение и укрепление отношений. Немаловажную роль в этом могут сыграть дети. Влюбленные Львы могут, наконец, дозреть до оформления отношений, объявления о помолвке и браке. Возможны достаточно крупные финансовые поступления на ваши банковские счета. Успешно решаются вопросы с получением займов, ипотечных кредитов.

Дева

У Дев исключительно удачная неделя для выстраивания партнерских отношений. Те, кто состоят в браке, могут заметить положительные перемены в поведении партнера. Ваши отношения могут переживать нечто вроде второго рождения. Вы можете по-новому взглянуть на партнера и открыть много положительных качеств, которые раньше почему-то не замечали. Неделя благоприятна для укрепления отношений в семье. Причем вам не придется вести долгих бесед – взаимопонимание придет само, если вы, вместе с членами семьи, займетесь какими-то общими делами, например, сделаете генеральную уборку или косметический ремонт. Также это прекрасное время для привлечения других людей к решению некоторых вопросов, которые для вас являются значимыми. В этом смысле вы сможете эффективно использовать имеющиеся у вас деловые и дружеские связи, а также приобрести новые полезные связи. Успешно пойдет учеба, короткие поездки проходят без осложнений.

Весы

Весы на этой неделе могут почувствовать улучшение самочувствия и прилив физических сил. Это хорошее время для посещения фитнеса, интенсивных тренировок в бассейне и в тренажерном зале. Хорошо проводить курс профилактических и закаливающих процедур. Если у вас были беспокойства относительно состояния здоровья, то сейчас самое время пройти медицинское обследование и начинать курс лечения. Защитные силы организма сейчас укрепляются, и это поможет вам в преодолении недугов. Повышается уровень работоспособности, улучшаются отношения с коллегами. Вы сможете успешно реализовать на практике свои намерения. Для этого звезды советуют вам повысить степень самоорганизации и лучше распределять свои внутренние ресурсы и время. Вы сможете успевать делать намного больше, чем раньше, если не будете расходовать время на посторонние и несущественные вопросы. Строгое следование плану и самодисциплина – вот что приведет вас к успеху. В целом у тех, кто живет по режиму и проявляет дисциплинированность, успехи в делах будут намного более впечатляющими, чем у тех, кто живет хаотически.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут оказаться необычайно обаятельными и привлекательными. Особенно это относится к женщинам. Это не замедлит положительно отразиться на вашей личной жизни. Если вы влюблены, то ваши чувства получат бурное развитие. Не исключено, что вы услышите любовные признания, или вам сделают предложение руки и сердца. Рекомендуется менять свой имидж, посещать салоны красоты, менять прическу, перекрашивать волосы. Бурное развитие обретают романтические связи. Если вы недавно познакомились, то ваши чувства могут стремительно расти, захватывая почти полностью все ваше внимание. Те, кто давно встречаются с любимым человеком, могут пережить оживление отношений, когда ваша любовь загорается с новой силой. Немаловажно, что на первое место в любви выходят чувственные и сексуальные отношения. И ваши физические потребности получают гармоничную реализацию. Также это благоприятное время для семейной жизни. Хорошее время для общения с маленькими детьми. В ходе такого общения вы можете открыть у себя педагогические таланты.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе звезды советуют максимум внимания уделять семейным вопросам. На этой неделе у вас складываются благоприятные обстоятельства для урегулирования важных хозяйственно-бытовых и семейных вопросов. Активнее обсуждайте с домашними дела по благоустройству жилья, и вы найдете в их лице не только одобрение, но и реальную практическую помощь. Хорошо заниматься украшением квартиры, чтобы сделать условия проживания более уютными и комфортными. Улучшаются отношения с близкими родственниками, родителями. Возможно, к вам в дом придут гости из числа друзей семьи. Это прекрасное время для домоседов и домохозяек, которые сосредоточены на благоустройстве своих жилищных условий. Можно начинать мелкий ремонт, который можно успеть завершить в течение этой недели. Вы сможете лучше контролировать свои контакты и направлять свои усилия на практически полезные дела.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся проявить свои таланты и способности наилучшим образом. Удачное время для учебы, поездок и контактов. Вы сможете использовать имеющиеся у вас деловые связи для быстрого и эффективного решения повседневных вопросов. Также это хорошее время для наработки новых полезных связей с самыми разными людьми. Не пренебрегайте случайно полученной информацией и особыми знаками, странными совпадениями, воспринимайте их как подсказки для себя, как ключики к поиску ответов на волнующие вас вопросы. Хорошее время для использования психологии в решении практических вопросов. Результативными могут быть духовные практики по занятиям йогой, цигун, аутогенным тренировкам, чтением мантр и молитв. Вы научитесь лучше контролировать свое внутреннее физическое и духовное состояние. Попытка действовать по определенному плану может потерпеть фиаско. Сейчас лучше жить одним днем, потому что каждый новый день на этой неделе может приносить новые неожиданности, способные спутать любые ваши планы.

Водолей

У Водолеев на этой неделе важнейшей темой может стать тема карьеры и профессиональной реализации. Звезды советуют вам сосредоточиться на добросовестном исполнении своих обязанностей, но не выступать с личными инициативами. Быть хорошим исполнителем и своевременно выполнять поручения начальства – это лучшая для вас тактика поведения сейчас. В этом случае вам могут повысить уровень зарплаты, выдать премию или вы получите крупный ответственный заказ, в результате выполнения которого ваш статус может повыситься. Возможно, на этой неделе вы не сможете составить себе правильного представления о том, что и как вам следует делать дальше, в перспективе. Что касается супружеских отношений, то могут проявиться разные предпочтения по тем или иным вопросам. Несмотря на некоторые партнерские противоречия, при позитивном настрое вы сможете совместно выработать компромиссные решения.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут прекрасно вписаться в социум и будут пользоваться всеобщей любовью и поддержкой окружающих. Ваш авторитет заметно вырастет, и это позволит вам легко добиваться поставленных целей. Усиливается ваша тяга к знаниям, вы сможете быстро продвигаться в учебе, особенно в изучении иностранных языков. Хорошее время для путешествий, знакомства с жизнью других стран и народов. Старайтесь действовать самостоятельно в любых ситуациях, и удача будет сопутствовать вам. Вы поступить правильно, если используете эту неделю для своего личностного развития. Хорошо нагружать свой интеллект учебой, ставить перед собой задачи изучить что-то важное, что должно пригодиться вам в будущем. Рекомендуется составить для себя план физических тренировок. Вам будет небезразлично, как вы внешне выглядите и как вас оценивают окружающие, ведь одной из задач этой недели является обретение хорошей физической формы и привлекательной внешности.