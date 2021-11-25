Не зацикливаемся на проблемах прошлого — любовный гороскоп на 26 ноября

Сегодня стоит смотреть в светлое будущее вместе со второй половинкой.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов отличает сочетание страстности и упрямства. Чтобы доказать пассии свою любовь, они готовы на многое. Для некоторых Овнов не менее важным мотивом станет желание доказать что-то самим себе или своим друзьям, но в таком ключе звезды использовать поле любовных игр не советуют.

Телец

В личных отношениях Тельцов сегодня преобладают яркие эмоции. Фейерверк чувств - отличная основа для красивого свидания, но важно, как именно заряжено психологическое пространство между партнерами: взаимным желанием показать себя в лучшем свете или стремлением любой ценой одержать моральную победу.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть шанс заполнить пробелы в своей личной жизни. Многим Близнецам поможет в этом хорошее стечение обстоятельств, так как их собственные возможности в моменте будут ограничены. Волнение от счастливо преодоленных трудностей весьма удачно усилит градус романтических переживаний.

Рак

Сегодня влюбленные Раки готовы вкладываться в развитие своих романтических отношений и душевно, и материально. Приветствуя эффектные «широкие жесты» в любви как таковые, звезды советуют подумать над их целесообразностью в данный момент: возможно, вы делаете их слишком рано или слишком поздно.

Лев

Сегодня Львам лучше не переходить в любви рубеж, за которым следуют роковые перемены. Защищая свою личную свободу, важно уважать и взгляды партнера. Даже если роман доживает последние дни, не позволяйте себе недостойные поступки: все еще есть возможность расстаться друзьями и проявить благородство.

Дева

Сегодня тяга к внешним эффектам и эксклюзиву сочетается у влюбленных Дев с потребностью в тайне и полном доверии. Многие Девы готовы пойти ради любви на уступки и пожертвовать частью своих привычек. Для свидания подойдет яркая неформальная обстановка, но с возможностью в любой момент уединиться.

Весы

Сегодня дела сердечные требуют от Весов определенного великодушия. Звезды советуют не зацикливаться на мелких обидах прошлого, если остается согласие в главном. Это хороший момент для прощального свидания или для романтической встречи, суммирующей для партнеров впечатления их счастливого периода.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам класть на алтарь любви все свои наличные ресурсы, включая силы и время. В эти сутки легко перепутать любовь с честолюбием, игрой или потребностью потешить свое эго. Добившись приза ценой титанических усилий, вы можете вскоре обнаружить, что он вам не нужен.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы оправдывают свою славу главных зодиакальных оптимистов тем, что в любой грустной личной ситуации надеются на лучшее. Отвергнутые или разочарованные Стрельцы будут верить в любовь, которая ждет их за горизонтом. Свободным Стрельцам в любви будет присуща доля авантюризма.

Козерог

Сегодня Козероги могут утратить привычный контроль над своими чувствами и поведением, а также потерять счет деньгам или времени. Не исключено, что в делах сердечных это пойдет им на пользу - например, поможет раскрепоститься в нужный момент или, наконец, прямо дать понять партнеру о своих намерениях.

Водолей

Сегодня Водолеи склонны проявить в присутствии любимого человека свои лучшие черты. Возможно, это будет щедрость или благородство. При этом не исключен элемент игры на публику: многим представителям знака захочется выглядеть в хорошем свете не только перед партнером, но и перед общими знакомыми.

Рыбы

Сегодня звезды напоминают Рыбам о любви как о поле проявления человечности, советуют выражать благодарность партнерам и поклонникам даже за мелкие услуги. Любимому человеку стоит подыграть в его увлечениях и слабостях. Если вы с кем-то расстались, это не повод не прийти на помощь в трудный момент.