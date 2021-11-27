Деньги начнут приходить от давних заделов — финансовый гороскоп на 29 ноября-5 декабря

На этой неделе нам будет легко и просто зарабатывать деньги.

В первой половине недели удачно пройдут коммерческие переговоры. Любые денежные вопросы можно решить спокойно, со взаимными уступками, без конфликтов. Но вести себя легкомысленно и пускать финансовые дела на самотек все равно не стоит — звезды будут покровительствовать ответственным и собранным людям. Чем серьезней вы подготовились, тем лучше пройдут сделки и переговоры. Деньги сейчас начнут приходить от давних заделов. Да и в будущее посмотреть не помешает: можно начать что-то, что будет развиваться не быстро, но в будущем принесет стабильный доход. Только это должны быть реалистичные проекты, а не витание в облаках. Можно покупать долговечные и полезные вещи, которые вы присмотрели раньше. Во второй половине недели не стоит заниматься финансовыми вопросами, кроме самых мелких, повседневных: уже с четверга будет ощущаться влияние субботнего солнечного затмения, а это неподходящий момент для сделок, начинаний, покупок, кредитов и тому подобного — у них будут непредсказуемые последствия.

Овен

Хорошо сложится этот неделя для Овнов, занимающих руководящие должности или выполняющих менеджерские функции. В течение всей недели вам могут поступать сведения, благодаря которым вы сможете составить правильное представление о реальной ситуации. Можно проводить кулуарные встречи и урегулировать щепетильные вопросы, не оглашая их на публике. Если вы работаете в непосредственном подчинении, то ваши отношения с начальством могут стать более доверительными. В карьере возможны положительные сдвиги. Можете вполне рассчитывать на надежность и поддержку со стороны друзей и единомышленников. Ключ к успеху – в согласованных действиях и включении в сферу своих экономических интересов новых людей. Рекламное объявление, размещенное в СМИ, даст быстрый положительный эффект. Многие бизнесмены получат сильный импульс к развитию, если посетят международные научно-технические выставки.

Телец

У Тельцов благоприятная неделя для обмена мнениями с друзьями и единомышленниками. Дружеский совет сейчас очень дорого стоит. Вам может прийти предложение приехать в другой регион или за границу с целью обмена опытом и рассмотрения вопросов сотрудничества. Наиболее продуктивным направлением являются меры по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации, смена вывески на фасаде фирмы, участие в выставках. Успешно идет составление бизнес-плана. Между начальством и подчиненными устанавливается конструктивное сотрудничество. Руководители могут быть уверены в том, что подчиненные точно и своевременно выполнят их поручения и приказы. Хорошо проводить модернизацию и техническое обновление производства.

Близнецы

Близнецы, занимающие руководящие должности, на этой неделе смогут весьма профессионально принимать управленческие решения. Особое внимание обратите на последние кадровые перестановки. Возможно, возвращение работника на прежнюю должность будет наиболее эффективным шагом. Успеха добьются те, чья работа требует глубокого исследования, сосредоточения на деталях: криминалисты, следователи, часовщики, ученые-теоретики, программисты. Для успешной деятельности рекомендовано ориентироваться на запросы и мнение тех людей, с кем приходится непосредственно работать. Прежде всего, это важно для тех, кто плотно завязан на деловые партнерские отношения или специализируется на предоставлении услуг клиентам. Вы не будете испытывать нужды в финансовых средствах – их будет достаточно.

Рак

Сильной стороной типичных Раков на этой неделе является умение находить взаимопонимание с разными людьми и учитывать их экономические интересы в ходе сотрудничества. Наибольший эффект получат те, кто работает с клиентскими заказами. Удачно проходят встречи с деловыми партнерами, рекламные акции. Во второй половине недели хорошо подписывать договора и подавать исковые заявления. Обращайте внимание на потенциальных партнеров, приехавших из других регионов или из-за границы. Сотрудничество с ними будет наиболее выгодным для вас. Успешно проходят поездки. Можно заниматься ремонтом помещений, оснащением их современной мебелью и техническим оборудованием. Старайтесь отдавать предпочтение традиционным методам работы и воздерживайтесь от всевозможных экспериментов.

Лев

На этой неделе звезды советуют Львам сосредоточиться на решении практических вопросов. Текущие дела нельзя откладывать, поскольку рекомендуется руководствоваться принципом: куй железо, пока горячо. Выполняйте работу сразу по мере поступления. В первой половине недели наиболее успешно пойдет работа с аналитической обработкой информации и документами. Вторая половина недели благоприятствует для ремонтных работ, требующих знания устройства сложных механизмов в промышленности и добыче полезных ископаемых. Это прекрасное время для творческой активности инженеров, изобретателей и рационализаторов. Благодаря своевременному поступлению сведений вы будете хорошо информированы о наиболее актуальных вопросах. Поэтому принимаемые вами решения будут очень взвешенными и эффективными.

Дева

Девы на этой неделе способны более всего преуспеть при работе в сфере услуг. Особенно это касается индустрии моды, отдыха и развлечений. Успешно проведут это время устроители выставок, конкурсов, спортивных состязаний, преподаватели учебных заведений, продавцы ювелирных украшений, модной одежды и детских игрушек. Рекомендуется вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Консультанты сетевого маркетинга могут расширить клиентскую базу и увеличить пакет заказов. В целом вы можете иметь более выгодную, чем обычно, работу. Вы сможете получить выгодные заказы и благодаря трудолюбию и правильному распределению времени добьетесь хороших результатов. Хорошее время для капиталовложений в недвижимость.

Весы

Весы на этой неделе тяготеют к практическим видам деятельности, связанной с текущими делами. Успешно пройдут ремонтные работы в мастерских, можно заниматься строительством и внутренней отделкой помещений. Хорошо закупать и монтировать современные технические средства видеонаблюдения и сигнализации. Вы сможете улучшить условия своего труда. Неделя будет вдвойне удачнее, если вы работаете вместе с членами семьи или близкими родственниками. Разнообразная работа пойдет легче рутинной. Удачно пройдут деловые поездки и встречи. В поле вашего зрения могут попадать люди, которые будут содействовать вам в получении доступа к информационным ресурсам. Ориентируйтесь на активную конкурентную борьбу – в таких условиях вы скорее добьетесь лидирующих позиций.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут почувствовать в себе усиление интеллектуальных способностей. Вы легко и быстро будете оперировать большими массивами информации, обзаводиться деловыми знакомствами, находить общие интересы с разными людьми и наращивать на их базе свой потенциал. Успешнее всего пойдет торгово-закупочная деятельность, консультации, поездки, согласования, совещания. Рекомендуется прилагать максимум усилий для решения материальных проблем. Вам удастся добиться впечатляющих результатов в работе, установить личные рекорды по производительности труда. Имеющие в своем распоряжении недвижимую собственность, сумеют получить наибольшие доходы. Продвижение и визирование деловых бумаг по инстанциям проходит без бюрократических задержек. Можно подготавливать и сдавать финансовые отчеты, закупать оптовые партии товара.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы преуспеют в делах, требующих немалых интеллектуальных усилий. Неплохие деньги могут заработать агенты по сделкам с недвижимостью – вам будет предоставлен такой шанс, и надо только суметь его использовать в своих интересах. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: ремонтные работы, строительство, сельское хозяйство, промышленное производство и магазинная торговля. Могут вырасти финансовые поступления от семейного бизнеса и работы на дому. Рекомендуется не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности. Гораздо эффективнее вы сможете действовать в составе коллектива. Вы можете проявить особую чуткость и доброжелательность, благодаря чему значительно возрастет ваша популярность. Большим подспорьем в работе станет умение искать и находить полезную информацию.

Козерог

У Козерогов на этой неделе лучше всего будут решаться вопросы, связанные с деловыми контактами и работой с информацией. Ваше возросшее личное обаяние, коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми позволят успешно решать многие вопросы. Удачно проходят поездки и торговля мелким и крупным оптом. Вы сможете не только увеличить доходы на основной своей работе, но и получить дополнительную прибыль за счет приработка на полставки или совмещении. Если у вас есть влиятельный покровитель, то можете обращаться к нему за помощью – отказа не будет. Возросший практицизм, ответственность и понимание выгоды уберегут вас от материальных потерь. Программисты смогут написать оптимальный код и решить наиболее сложные вопросы. Хорошее время для профессионального обучения и стажировки.

Водолей

У Водолеев эта неделя может быть связана с ростом доходов, как от основной работы, так и от разных подработок. Это хорошее время для развития талантов в ремеслах и приобретения навыков к тонкой ручной работе. Удачно пойдут дела у тех, кто работает в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных и медицинских учреждениях – здесь имеется возможность получать чаевые в качестве вознаграждения. Благоприятное время для рекламной и издательской деятельности, контактов с иностранными партнерами, перспективного долгосрочного планирования, работы в группе и решения юридических вопросов. Повышается ваш авторитет и деловая репутация за счет повышения уровня профессиональных знаний.

Рыбы

Основным условием успеха в делах для Рыб на этой неделе является полный личный контроль над своими делами. Не доверяйте никому свои обязанности по работе, делайте все сами, но при этом можно и нужно советоваться с друзьями. Работа с информацией, использование деловых связей и активный обмен мнениями – вот те обстоятельства, из которых складывается продуктивная работа. Хорошее время для творческого переосмысления своего поведения. Имеет смысл вернуться к своим прошлым проектам – там вы обязательно найдете рациональное зерно. Бизнесменам будет выгодно сотрудничать с крупными коммерческими фирмами и государственными структурами. Можно рассчитывать на дополнительный доход за счет налоговых вычетов.