Повинуемся чувствам и эмоциям — гороскоп на 27 ноября

23-24 лунные сутки. Сегодня взаимодействие светил и Меркурия может создать проблемы со связью и навигацией, с дорожными, почтовыми, курьерскими, медицинскими и справочными службами.

Возможны проблемы в поездках или при сборах в путь, выписке рецепта или записи к врачу. Причиной могут стать устаревшие или только что обновленные данные, неточности в путеводителях, рецептах, инструкциях, сообщениях, пробелы в знании чужого языка. Не стоит выбирать средства связи, попутчиков, маршруты и сервисы, покупать билеты, брать в дорогу капризных питомцев. Хорошие стороны дня: практичность, дотошность, изобретательность.

Овен

Овнам стоит запастись дотошностью и терпением: реализация планов сегодня зависит от мелочей, а в них много неясного (особенно в части поездок, жизненно важных услуг и содержания питомцев). Не самые свежие данные могут поступать из-за рубежа, из нужных сервисов и с интересующих маршрутов. Возможно, придется уточнять детали, обновлять запасы насущных мелочей, инструментов, продуктов или лекарств.

Телец

Тельцов звезды предупреждают, что сегодня всюду возможны недоразумения и путаница. Могут медлить или в чем-то лукавить попутчики, подопечные и персонал учреждений. Вероятность заминок выше, если речь идет об учебе и научной работе, документах и текстах, а также поездках, общении с иностранцами, международными сервисами, почтовыми и курьерскими службами. Пригодится изобретательность в мелочах.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть внимательнее в общении с близким и дальним окружением, включая домочадцев, земляков и родственников за границей. Сейчас весьма информативны тонкие намеки бывшего или будущего партнера, учителя, ученика, переводчика, соседа по территории, возможного работодателя или представителя (юриста, личного врача). Не стоит спешить с заключением сделок по недвижимости.

Рак

Сегодня Ракам придется стать внимательнее на прогулках и в поездках, в общении с окружением и в информационных поисках. Стоит приготовиться к возможным заминкам, если вам предстоит изучение рецептов и инструкций на чужом языке, выгул или вывоз питомца, контакт с приезжими, посещение транспортного узла или справочной службы, визит в международный сервис, образовательное или лечебное учреждение.

Лев

День вынуждает Львов стать более практичными, мелочными и придирчивыми. Эти качества не раз пригодятся им в материальных, деловых и хозяйственно-бытовых насущных вопросах - но могут сбить их с нужного настроя, если речь идет о любви, свободном творчестве (особенно литературном), общении с детьми или о тонких духовно-философских реалиях. Не исключена путаница в финансовых делах и взаиморасчетах.

Дева

Сегодня внимание Дев привязано к нынешнему или будущему дому, семейным или земляческим делам. Не исключено, что ради этого они отложат встречу с друзьями, романтические или творческие планы. Возможен важный разговор с кем-то из домочадцев или близких. Звезды предупреждают, что общение может пойти в невыгодном вам русле, и советуют отложить все окончательные договоренности, в том числе жилищные.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить поездки и целевые прогулки: в них вплоть до вечера велик риск помех. Этот день создает некоторые трудности с навигацией и пониманием чужой речи, обещает заминки в делах, связанных с поиском полезной информации, обучением и медициной. С другой стороны, небольшие приключения могут помочь вам расширить кругозор, освежить в памяти забытые знания или ориентиры.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не спешить с утверждением планов и своими дальнейшими действиями, пока не будут прояснены детали и обновлены важные данные. Дотошность особенно полезна, если исполнение желаний зависит от контакта с иностранцами или международными структурами. Лучше отложить покупки, денежные переводы, приобретение билетов и средств связи, выбор маршрута, отправку в путешествие.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов не лучшим образом пойдет общение с нужными людьми, начальством, подчиненными и персоналом учреждений. Стоит отложить совещания и собеседования, покупки, запись к врачу и важные медицинские консультации. Нужно внимание при чтении рецептов, инструкций, служебных писем. Рутинные дела, включая компьютерное обеспечение и связь, имеет смысл доверить надежным друзьям или помощникам.

Козерог

В этот день Козероги изначально на верном пути - но рискуют с него свернуть из-за неудачного случая, рассеянности или внушаемости. Их может сбить с толку случайный совет или авторитетное мнение из прошлого. Также их может подвести незнание тонкостей иностранного языка, деталей чужих обычаев или топографии. Лучше отложить отправку в путь, начало учебы, выбор маршрута, попутчика и средства связи.

Водолей

Сегодня пользоваться удачным стечением обстоятельств Водолеям мешают мелочи. Возможно, это будут детали самочувствия или настораживающие интонации чужой речи. Не стоит полностью верить другу: вероятно, он о чем-то умалчивает или заблуждается. Лучше принять меры осторожности, ведя финансовую переписку или денежные расчеты: мелкий промах в материальной сфере может вскоре иметь крупные последствия.

Рыбы

Сегодня звезды дают Рыбам не самый благоприятный прогноз в отношении любых переговоров. По возможности, стоит отложить важные совещания и консультации, включая жилищные, врачебные и профессиональные. Также лучше воздержаться от личных откровений, от лишних обещаний и советов. Если нельзя отменить встречу, имеет смысл уклониться от прямого ответа на вопрос и выторговать себе время на раздумья.