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Пять самых сложных мужчин по знаку зодиака

26 ноября 2021ГороскопыWMJ.ru

Возможно, среди них есть ваша половина.

Пять самых сложных мужчин по знаку зодиака

Каждый человек обладает своим собственным, уникальным набором черт и качеств характера, но с точки зрения астрологии у представителей одного и того же знака все же есть кое-что общее.

1 Дева

Мужчина-Дева — это король зануд и настоящий контрол-фрик. Он не может жить без плана, расписания и просто бесконечной критики. В его глазах постоянная критика партнерши — это что-то из разряда светской болтовни, ну и он уверен, что просто произносит очевидные факты. Вынести этот поток на постоянной основе под силу не каждой женщине. Кроме того, Девы часто бывают подозрительными и ревнивыми, причем подозрения их ум рождает буквально на пустом месте. С другой стороны, Девы довольно отходчивые и с ними довольно просто мириться после конфликтов.

2 Рак

Мужчины этого знака считаются чуть ли не лучшими партнерами и мужьями на свете. Они чувствительные, романтичные, тонкие, семья и близкие для них всегда стоят на первом месте, но есть у этого знака и другая сторона. Из-за своей сверхчувствительности Раки бывают довольно капризными и даже истеричными. Тут многое зависит от того, как с его тонкой натурой обращались в детстве родители. Кроме того, обостренная чувствительность Раков дает им великую силу манипулировать другими людьми там и тогда, когда они того пожелают. А еще они могут быть невероятно ревнивыми.

3 Козерог

Козерог — это человек, у которого все должно идти по плану, по его плану. А что по этому поводу думают окружающие, его мало заботит. В совместной жизни он контролирует буквально все и не стесняется в выражениях, если ему представится шанс покритиковать свою партнершу. Козероги «повернуты» на своей карьере и успешности, и, если в этой области у них что-то идет не так, всем домашним стоит приготовиться к сложным временам. Насколько тщательно Козерог сохраняет лицо в рабочей атмосфере, настолько же легко он спускает весь свой пар в домашней обстановке. Кроме того, Козероги, мягко говоря, прижимисты в деньгах.

4 Водолей

Мужчина-Водолей — это приз на любителя. Есть у него девушка или жена, а также семья и дети или нет, его образ жизни от этого не поменяется никак. Его социальная жизнь, обширное окружение, бесконечные дела, встречи, вечеринки останутся с ним в том же объеме. Эти мужчины не хотят и не будут что-то менять в своей жизни ради семьи, возможно, именно поэтому они довольно часто разводятся. И, если у вас с мужчиной-Водолеем разные интересы и темп жизни, скорее всего, вам не по пути.

5 Овен

С Овнами все просто — с ними вообще невозможно расслабиться. Человек, который стремится быть первым везде и всюду, вряд ли будет терпеть слабости и промахи своей партнерши. С ним вы всю жизнь должны будете доказывать, что достойны его. И неважно, прав он в своей критике или нет, извиняться перед ним должны будете вы. Просто потому, что набрали пару килограммов или не понравились его бабушке.

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