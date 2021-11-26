Пять самых сложных мужчин по знаку зодиака

Возможно, среди них есть ваша половина.

Каждый человек обладает своим собственным, уникальным набором черт и качеств характера, но с точки зрения астрологии у представителей одного и того же знака все же есть кое-что общее.

1 Дева

Мужчина-Дева — это король зануд и настоящий контрол-фрик. Он не может жить без плана, расписания и просто бесконечной критики. В его глазах постоянная критика партнерши — это что-то из разряда светской болтовни, ну и он уверен, что просто произносит очевидные факты. Вынести этот поток на постоянной основе под силу не каждой женщине. Кроме того, Девы часто бывают подозрительными и ревнивыми, причем подозрения их ум рождает буквально на пустом месте. С другой стороны, Девы довольно отходчивые и с ними довольно просто мириться после конфликтов.

2 Рак

Мужчины этого знака считаются чуть ли не лучшими партнерами и мужьями на свете. Они чувствительные, романтичные, тонкие, семья и близкие для них всегда стоят на первом месте, но есть у этого знака и другая сторона. Из-за своей сверхчувствительности Раки бывают довольно капризными и даже истеричными. Тут многое зависит от того, как с его тонкой натурой обращались в детстве родители. Кроме того, обостренная чувствительность Раков дает им великую силу манипулировать другими людьми там и тогда, когда они того пожелают. А еще они могут быть невероятно ревнивыми.

3 Козерог

Козерог — это человек, у которого все должно идти по плану, по его плану. А что по этому поводу думают окружающие, его мало заботит. В совместной жизни он контролирует буквально все и не стесняется в выражениях, если ему представится шанс покритиковать свою партнершу. Козероги «повернуты» на своей карьере и успешности, и, если в этой области у них что-то идет не так, всем домашним стоит приготовиться к сложным временам. Насколько тщательно Козерог сохраняет лицо в рабочей атмосфере, настолько же легко он спускает весь свой пар в домашней обстановке. Кроме того, Козероги, мягко говоря, прижимисты в деньгах.

4 Водолей

Мужчина-Водолей — это приз на любителя. Есть у него девушка или жена, а также семья и дети или нет, его образ жизни от этого не поменяется никак. Его социальная жизнь, обширное окружение, бесконечные дела, встречи, вечеринки останутся с ним в том же объеме. Эти мужчины не хотят и не будут что-то менять в своей жизни ради семьи, возможно, именно поэтому они довольно часто разводятся. И, если у вас с мужчиной-Водолеем разные интересы и темп жизни, скорее всего, вам не по пути.

5 Овен

С Овнами все просто — с ними вообще невозможно расслабиться. Человек, который стремится быть первым везде и всюду, вряд ли будет терпеть слабости и промахи своей партнерши. С ним вы всю жизнь должны будете доказывать, что достойны его. И неважно, прав он в своей критике или нет, извиняться перед ним должны будете вы. Просто потому, что набрали пару килограммов или не понравились его бабушке.