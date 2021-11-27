Обострение страстей — любовный гороскоп на 28 ноября

Сегодня нам будет нелегко держать себя в руках, захочется проявлять чувства ярко и громко.

Овен

Овнам звезды намекают, что сегодня лучший способ угодить любимому человеку - оказать полезную услугу или вовремя прийти на помощь в каком-то насущном практическом деле. Одновременно этот день дает многим Овнам возможность проработать свои собственные недостатки, мешающие гармоничным отношениям.

Телец

Тельцы и их любимые вплоть до ночи способны оставаться дружной командой. Совместные рутинные хлопоты - например, ведение общего хозяйства, поддержка партнерского бизнеса или усиленные тренировки - не только не помешают романтической составляющей отношений, но и могут подогреть взаимное влечение.

Близнецы

Сегодняшнее свидание грозит огорчить «классических» общительных Близнецов, так как диалог с любимым человеком у них может так и не сложиться. Парам, живущим вместе, день поможет не зацикливаться на запоздалых и преждевременных дискуссиях, отвлекая их внимание на мелкие насущные заботы момента.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не отказываться от свидания. Наилучший вариант - развитие уже сложившихся отношений: в них вам будет легче сохранить гармонию на всех уровнях и окажется психологически проще проявить инициативу. Если у вашего партнера сложный нрав, обстоятельства этого дня его смягчат.

Лев

Сегодня рутинные деловые или бытовые хлопоты могут оказаться для Львов важнее романтической идиллии. И даже если ваш ум займут мысли о любви, в эти сутки не исключен прагматичный взгляд на общение с представителями противоположного пола. Это не самый воодушевляющий день для первого знакомства.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам отдать приоритет чувственной стороне любви и свести к минимуму сторону платоническую. Это прекрасный день для поддержки взаимного влечения. Идеально, если к сходству темпераментов добавится гармония мировоззрений, гастрономических предпочтений или бытовых привычек.

Весы

На сегодня Весам не стоит планировать грандиозное любовное шоу. Лучше во всем проявлять умеренность и практичность, быть скромнее в запросах, выбирать для свиданий укромные или не слишком пафосные места. Сдержанность не означает холодность, не блокируйте свой темперамент и страсть своего партнера.

Скорпион

Сегодня звезды помогают Скорпионам в любовных делах и поощряют неявную активность с их стороны. Взаимный личный интерес, искусно поддержанный в этот день, заложит еще один кирпичик в фундамент будущей гармонии. Если вы одиноки, не рвите прежнюю связь, наоборот, рискните аккуратно ее реанимировать.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня в любви имеют значение дела, а не слова. Если вы не готовы подтвердить свои речи конкретными действиями, ваши акции в делах сердечных могут пойти на спад, с риском банкротства. Старайтесь блистать не только своим бесспорным умом, но и знанием жизненных реалий.

Козерог

Сегодня звезды благосклонны к влюбленным Козерогам и создают им неплохие стартовые условия для свидания. Не стоит судить об итоге встречи по ее началу: отвлеченные философские беседы могут плавно перейти в эротические игры. У одиноких и разочарованных Козерогов появится шанс или оживится надежда.

Водолей

Сегодня Водолеи интуитивно чувствуют подоплеку своей любовной истории, но не всегда доверяют собственному чутью. Они могут не принять всерьез знаки судьбы, которые она подает им через красноречивые детали. Успех свидания зависит от знания жизненных реалий и умения читать «скрытый план» ситуации.

Рыбы

Этот день добавит любовным отношениям Рыб гармонии и поможет восстановить в них правильный баланс, если он был утрачен. Это хороший момент для свидания с человеком, в чьих мотивах вы уверены. Если вам не все по душе, останется шанс мягко отклонить предложение и выйти из игры без обострения страстей.