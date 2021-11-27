Повезет активным — финансовый гороскоп на 28 ноября

Сегодня стоит предлагать свои инициативы и быть активнее, несмотря на выходной.

Овен

Овнам в этот день, возможно, придется столкнуться с осложнениями в отношениях с начальством. Причиной могут быть проблемы в семье. Возможно, вам потребуется отпроситься и пораньше уйти с работы, а начальство может выразить недовольство. Вместе с тем это хороший день для оформления банковской ссуды. Уделите время выполнению текущих дел, не откладывайте «в долгий ящик» то, что можете сделать сразу.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее взаимодействовать с деловыми партнерами и вести переговоры о сотрудничестве. Успешно пойдут дела при индивидуальном обслуживании клиентов. Возможно, многие из ваших сегодняшних клиентов снова захотят вернуться к вам и перейдут в категорию постоянных клиентов. Особенно преуспеют те, чья работа связана с индустрией моды и развлечений.

Близнецы

Благодаря конструктивному сотрудничеству с коллегами и подчиненными Близнецы смогут успешно справиться с запланированными на сегодня делами. При этом важно правильно расставить приоритеты в работе и четко соблюдать технологическую дисциплину. Успешно решаются юридические вопросы и вопросы, связанные с учебой. Можно начинать цикл рекламной кампании или подписывать деловые партнерские соглашения.

Рак

У Раков, работающих с клиентскими заказами, сегодня могут возникнуть затруднения. Возможно, отдельные клиенты выскажут особые пожелания, с которыми вам ранее не приходилось сталкиваться. Тем не менее, благодаря творческому подходу вы сможете справиться с новыми для себя задачами. После полудня ситуация значительно улучшится, поэтому рекомендуется наиболее важные дела отложить на конец рабочего дня.

Лев

Львам сегодня рекомендуется относиться к работе с легкостью и хорошим настроением. Тем, кто любят свою работу и охотно берутся за исполнение своих профессиональных обязанностей, удастся быстро справиться с делами. Успешно проходят деловые контакты, торговая деятельность и консультации. Можно закупать впрок продукты длительного хранения, а также строительные материалы.

Дева

Девы в этот день будут хорошо чувствовать конъюнктуру и прекрасно ориентироваться в информационном пространстве. Например, для вас не составит труда отыскать нужную информацию или договориться о деловой встрече с интересующим вас человеком. Все это положительно отразится на финансовом положении. Ускоряется товарно-денежный обмен, растет спрос на ваши товары и услуги.

Весы

Для Весов сегодня очень важно находиться в хорошем настроении и в мире и гармонии с окружающими людьми. Если эти условия будут выполняться, то все дела пойдут для вас легко и без каких-либо осложнений. Также вы сможете точно просчитать материальные и финансовые последствия от своих инициатив – поэтому ваши доходы могут вырасти. Наиболее важные дела и встречи лучше запланировать на вторую половину дня.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется проявлять активность в любых делах. Вы будете вполне успешными, если сможете лично удерживать под контролем свои дела. Помните о старом верном правиле, которое сейчас актуально для вас: «если хочешь, чтобы работа была сделана качественно, то делай все сам, никому не делегируй свои обязанности». Рекомендуется самые важные дела запланировать на вторую половину дня. Не пренебрегайте советами друзей.

Стрелец

Если Стрельцы будут готовы вести себя деятельно и инициативно, то обязательно вокруг вас появятся люди, готовые пойти за вами и оказывать вам всяческую поддержку. Если некоторые вопросы не имеют прямого решения, то попробуйте поискать обходные пути. Не пренебрегайте поддержкой со стороны влиятельного покровителя. Руководящим работникам во второй половине дня может поступить ценная информация.

Козерог

Козероги будут вполне успешными в профессиональной деятельности, если настроятся на активное сотрудничество с начальством и единомышленниками. Помните, что сегодня в одиночку вы не сможете многого добиться. Внешние обстоятельства же складываются для вас вполне благополучно – используйте их для своей выгоды. Вторая половина дня благоприятна для обмена опытом и деловой переписки.

Водолей

Водолеи почувствуют усиление тяги к знаниям. Для студентов это прекрасное время учебы и наверстывания отставания по пройденному материалу. Также вы, возможно, будете поставлены в ситуацию, когда потребуется давать ответы на сложные вопросы – и вы вполне с этим справитесь. Бизнесменам может поступить интересное предложение, связанное с инвестициями.

Рыбы

У Рыб благоприятный день для повышения профессионального статуса за счет выполнения аттестационных заданий, сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Ваш профессиональный авторитет сейчас во многом зависит от глубины профессиональных познаний. Во второй половине дня успешно пойдут дела у работников банков и страховых агентств. Можно размещать депозитные вклады на банковских счетах.