Притягиваем позитив в свой дом — гороскоп на 28 ноября

24 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Девы настраивает на реалистичный лад и советует из всего извлекать пользу.

В отношениях взаимная выгода и практицизм будут сочетаться с крепкими привязанностями. Возможно оживление прежних личных симпатий и деловых интересов, сделки со старыми вещами. Могут привлечь взгляд резервы, запчасти, переработанные материалы, полезные в хозяйстве артефакты прошлого или товары, бывшие в употреблении. Будут востребованы услуги уборки, ремонта, переработки, перевозки и передержки животных. Особый интерес могут вызвать медицинские и ветеринарные сервисы, аксессуары для путешествий.

Овен

Сегодня Овны смогут провести время с пользой. Она будет заключаться в поправке здоровья, получении помощи, поддержке нужных связей или материальной выгоде. Для части Овнов день окажется трудовым: на первое место выйдут служебные разъезды, бытовые хлопоты, обмен услугами, заработки, ремонтные работы, тренировки, лечебные процедуры, исправление недостатков, отработка долгов или уход за питомцами.

Телец

Сегодня Тельцы способны «победить» любую проблему благодаря практичности и умению досконально разобраться в головоломке. Мотивом для действий может стать преодоление запутанной нештатной ситуации. Не исключается вынужденная любознательность или изобретательность. Хороший день для тренировок, делового сотрудничества, подработок, занятий прикладным полезным хобби и для развития личных симпатий.

Близнецы

На повестке дня у Близнецов сегодня могут оказаться неотложные дела: домашние заботы, лечебные процедуры, служебные хлопоты, наследство или материальное обременение прошлого. Не исключено, что им придется провести эти сутки в хозяйственных помещениях или на производственной площадке. Актуальной темой дня может стать ремонт, уход за домочадцами или подопечными, уборка дома или охрана территории.

Рак

Сегодня дела у Раков идут неплохо. В ситуациях этого дня они могут рассчитывать на полное или частичное преодоление возникшей путаницы, на встречную помощь или симпатию, а также на поддержку в случае болезни. Есть шанс поладить даже со «сложными» людьми. Вплоть до ночи сохранятся условия для продуктивного сотрудничества, деловых и спортивных успехов, творческих поисков и насыщенной личной жизни.

Лев

Львам вплоть до ночи придется оставаться прагматиками и даже свои отвлеченные мысли постоянно сверять с реальностью. День подходит для ведения бизнеса, для поиска помощи и покупки вещей первой необходимости, помогает разобраться в истинной функциональности и полезности имеющихся инструментов, материалов, продуктов и лекарств, найти подходящий сервис технической поддержки, ремонта или уборки.

Дева

День дает Девам шанс проявить свои прикладные практические таланты. Возможно, им придется припомнить технические приемы в какой-то сфере или старое хобби с ремесленным уклоном. Также эти сутки способствуют проявлению «земной» стороны любви, благоприятствуют кулинарному и художественному творчеству. Истинным мотивом сегодняшних стараний может оказаться научный интерес или желание обустроить дом.

Весы

На сегодня Весам лучше не строить смелых планов, подразумевающих повышенную общительность и мобильность. Возможно, придется остаться дома, провести часть времени в производственном помещении или в учреждении. Возможна зависимость от быта, нужд подопечных, помощников или сервиса, от жилищных обстоятельств, состояния здоровья или материальных факторов. Может потребоваться скрытность, уход в тень.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на удачу или хотя бы на обнадеживающий поворот событий. В любом занятии найдется своя приятная сторона: будет получена выгода, решена практическая проблема или интуитивно преодолен опасный соблазн. Найдется применение вашей личной энергии. Это подходящий день для делового сотрудничества, дружеской и родственной взаимопомощи, поддержки полезных для будущего симпатий.

Стрелец

Стрельцам стоит отдать предпочтение практической стороне своих идей, проявив в ходе их реализации дотошность и хозяйственность. В зависимости от планов и ситуации в эти сутки следует тщательнее подойти к материальному обеспечению, техподдержке, питанию, снабжению, здоровью, платным услугам, охране владений. Не стоит упускать возможность заработка, карьерного роста, выгодной сделки или покупки.

Козерог

Сегодня Козероги могут надеяться на устранение тайных препятствий и случайных помех в своих делах, на чужую поддержку, симпатию или скрытый деловой интерес. Может пригодиться старое увлечение, материальный резерв или актив за границей. Также будет шанс оказать кому-то помощь в частном порядке или тайном режиме. Может наметиться оживление былой любви, дружбы, партнерства или зарубежного бизнеса.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не пренебрегать финансовой, технической и другой безопасностью. Важны детали: их тщательная проработка определит уровень комфорта или степень успеха. Не помешает аккуратность в ремонтных и лечебных процедурах. Лучше пользоваться старыми инструментами и материалами, искать помощь и услуги в знакомых местах. Подходящий день для сортировки вещей и инспекции запасов.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на подстраховку, если речь идеи о переговорах, сделке или возможном сотрудничестве. Будут частично прояснены недоразумения и оговорены спасительные отсрочки. Если что-то не так, судьба вовремя напомнит об аналогичном опыте в прошлом. Не исключена поддержка старых друзей, благодаря которой Рыбы не схватятся за сомнительное предложение, как за свой последний шанс.