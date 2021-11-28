Мыслим рационально — любовный гороскоп на 29 ноября

Стоит отодвинуть эмоции и чувства подальше — сегодня будет нужно думать трезво.

Овен

Сегодня Овнам желательно удвоить дипломатичность в отношениях и чаще прислушиваться к мнению партнера: это снизит риск конфликтов на ближайшее время. По возможности, лучше уступить ему или ей инициативу. Если вы ждете ответа или предложения, высока вероятность получить его во второй половине дня.

Телец

Во второй половине этого дня звезды советуют Тельцам отказаться от слишком вольной манеры общения с любимым человеком (особенно, если приходится быть вместе на людях или работать в одном офисе). Не помешает вспомнить про дистанцию, отдать дань служебному этикету и другим неизбежным условностям.

Близнецы

Утром Близнецам лучше выдержать в личном общении паузу. Наверстать упущенное позволит вторая половина дня: именно в это время сложится разговор, станет возможной встреча или продолжение переписки. Взаимный интерес будет настолько сильным, а тема такой актуальной, что беседа может длиться до ночи.

Рак

Ракам день напомнит о важности любовной дипломатии, как средства держать баланс в отношениях. Чем ближе вечер, тем важнее готовность вести себя красиво, соблюдать взаимные обещания и идти на уступки. Не стоит забывать о соблюдении приличий: семейных традиций, хороших манер, социальных условностей.

Лев

Львам звезды подсказывают, что утренние часы для поддержки любовных отношений сегодня не слишком продуктивны. Вступать в личный диалог, назначать и посещать свидания желательно после полудня. Имеет смысл строго соблюдать протокол переписки, взаимные договоренности и общепринятые правила поведения.

Дева

Сегодня Девам придется соблюдать в делах сердечных целый список строгих формальностей и отнестись к ним серьезно. Чем выше уровень чужих требований или вашего перфекционизма, тем больше будет сомнений. Не исключены заминки еще при подготовке к свиданию, при выборе имиджа, подарка или места встречи.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам сделать в любви ставку не на пожар страстей или свой собственный эффектный образ, а на знакомый беспроигрышный сценарий отношений и заведомое равновесие ролей в любовной игре. Стоит вам дать в эти сутки волю своим чувствам, и ситуация начнет принимать неудачный оборот.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам поставить на первое место не удовлетворение своих личных страстей, а красивый сценарий отношений в целом: стильный образ, идеальные манеры, изысканный антураж, взаимность чувств и баланс интересов. Важно учитывать, как выглядят ваш роман и ваша пара со стороны.

Стрелец

Сегодня звезды советуют влюбленным Стрельцам пропустить утренние часы и активнее наверстывать упущенное после полудня. Базой их личной харизмы в это время станут эрудиция, остроумие и коммуникабельность. Именно эти качества им лучше сделать визитной карточкой, если они хотят произвести впечатление.

Козерог

Сегодня на первом месте у Козерогов план, закон и порядок, из-за чего их личная жизнь может быть вынужденно отодвинута на второй план. Но подавление страстных импульсов будет иметь скорее положительные последствия, так как любовные отношения у Козерогов в этот день складываются не очень удачно.

Водолей

Сегодня рациональная сторона водолейской натуры берет верх над романтическими эмоциями (особенно, если те глубоко запрятаны и не могут быть выражены открыто). Многие Водолеи в этот день будут сознательно подавлять свои любовные импульсы или скрывать свой роман от бесцеремонных посторонних взглядов.

Рыбы

Сегодня звезды призывают влюбленных Рыб к хладнокровию и советуют им, по возможности, мыслить рационально. Логическое мышление и доля недоверия в этот день могут мешать проявлению нежных теплых чувств, зато помогают избежать знакомых ловушек и непоправимых ошибок (в том числе интимного характера).