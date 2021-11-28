Общение откроет для нас все двери — гороскоп на 29 ноября

24-25 лунные сутки. Сегодня утром Луна без курса дает небольшую отсрочку и время собраться с мыслями - пока она не войдет в знак Весов, не «включит» режим общения и не принесет новости.

Лучше отложить на вторую половину дня интеллектуальные занятия, переговоры, визиты, консультации, совещания, оформление документов, работу над отчетом, редактирование текста, пересмотр контракта, обращение в кадровое агентство, экспертное бюро, юридическую или справочную службу. Не стоит откладывать вход в популярные системы и сообщества, в свободные базы данных: вскоре некоторые из них могут переформатироваться или распасться.

Овен

Овнам стоит начать этот день с элементарных рутинных дел или забот о здоровье. Сотрудничество, совещания, совместные поездки и обсуждение планов на будущее лучше отложить до второй половины дня. Это наиболее подходящее время для посещения различных инстанций, агентств, сообществ, для получения юридических консультаций. Именно в это время вероятнее важное предложение или официальное извещение.

Телец

Тельцам лучше настраиваться на деловой лад после полудня. Вторая половина дня поможет держаться в рамках расписания и профессионального долга, соблюдать субординацию, работать с документами и структурировать данные. Она окажется удачнее для обращения к начальству, ведения служебной переписки, общения с клиентами и коллегами, прояснения юридических, бюрократических и медицинских формальностей.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам включаться в повседневный ритм с утра, так как продуктивное время наступит ближе к полудню. Вторая половина дня создаст отличные условия для переговоров, консультаций, учебных занятий, визитов в инстанции, возвращения к диалогу. Не стоит откладывать контакт даже при наличии сомнений и страхов. Важно дать слово собеседнику и отнестись с уважением к его мнению.

Рак

Сегодня Ракам предстоит сделать акцент на партнерской стороне своих отношений с миром: балансе интересов, распределении ролей, соблюдении договоров и правил поведения. Такой подход даст пользу и в социальных внешних контактах, и в общении с самыми близкими людьми: членами семьи, домашним персоналом, личным врачом или юристом. Удачный день для консультаций и оформления документов по недвижимости.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам перенести на послеполуденное время все значимые контакты с внешним миром: встречи, поездки, переговоры. Не стоит терять время, если нужно поддержать партнерские, профессиональные или соседские связи, отправить важное личное или деловое письмо, нанести официальный визит, оформить или получить документ, обратиться в государственную инстанцию или в профильное агентство.

Дева

Девам стоит начать этот день с удовлетворения своих мелких нужд: не исключено, что после полудня будет недосуг подумать о насущных личных потребностях. На первое место могут выйти партнерские связи, договоры об услугах, финансовые соглашения, обмены и возвраты. Возможно, придется подстроиться под расписание учреждения или под чужие ценности, вспомнить про учебный, лечебный или служебный режим.

Весы

Весам важно выбрать четкую линию поведения после полудня. Шансы на удачу велики, если уточнить приоритеты, отложить в сторону эмоции, привычки и личные счеты. На первое место лучше поставить не свой комфорт, а долг, порядок и баланс интересов. Условия успеха - дисциплина, профессиональный опыт, хороший план или шаблон, заранее подготовленный пакет документов или системное логическое мышление.

Скорпион

Скорпионам звезды намекают, что сейчас не в их интересах захватывать инициативу, навязывать свою волю явно или тайно. Лучше отложить попытки отыграться или восстановить справедливость так, как вы ее понимаете. Желательно соблюдать правила и договоренности, демонстрировать уравновешенность. Удачная тактика - партнерство, с готовностью иногда пожертвовать своими вкусами или поделиться ресурсами.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит развивать активность (особенно интеллектуальную) после полудня: это лучшее время для высказывания их личного мнения или поддержки важных для них связей с общественностью, а также для литературной работы. На вторую половину дня хорошо планировать выступления, заявления, персональные встречи, уроки и консультации, публикацию текстов, участие в исследованиях и дискуссиях.

Козерог

День подчеркивает природную целеустремленность Козерогов, помогает им заниматься необходимыми по ситуации формальностями, администрированием, планированием, порой вынуждает жертвовать ради исполнения долга комфортом и материальными интересами. Он подходит для собеседования, согласования интересов, приватных и удаленных переговоров, общения с начальством, визита в инстанцию, работы с отчетностью.

Водолей

В этот день Водолеям лучше не спешить с началом поездки, активным включением в интеллектуальную работу или в режим интенсивного общения. Стоит отложить на послеполуденное время исследования, учебу, аналитику, работу с текстами и кодами, обсуждение правовых вопросов, контакты с иностранцами, большими группами, профессиональными структурами, официальными инстанциями. Возможны новости из-за рубежа.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам обратить внимание на потенциально опасные грани своих отношений и договоренностей. Не исключено, что почву для проблем все еще создает токсичное наследие прошлого. Этот день подходит для изучения законов и правил, уточнения партнерских и профессиональных обязательств, обращения к юристам, программистам, финансистам, светилам науки или специалистам в других областях.