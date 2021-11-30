Бежим по карьерной лестнице — финансовый гороскоп на 1 декабря

Сегодня мы сможем сдвинуть карьеру с мертвой точки, поэтому пользуемся моментом.

Овен

У Овнов благоприятный день для принятия взвешенных финансовых решений. Особенно это касается вложений средств в недвижимость, покупки товаров по кредитной карте. Успешно пойдут дела, связанные с работой в сфере сделок с недвижимостью, услугами в жилищно-коммунальном и городском хозяйстве, продажей продуктов питания. Первая половина дня складывается удачно для профессионального обучения, контактов с партнерами и деловой переписки.

Телец

У Тельцов в этот день могут состояться важные деловые встречи с авторитетными людьми. Укрепляются ваши деловые связи, успешно проходят встречи, поездки, контакты по телефону. Это хорошее время для договоренностей о долгосрочном сотрудничестве, успешно пойдут дела у торговцев, консультантов, водителей транспортных средств и программистов.

Близнецы

Близнецам рекомендуется максимум внимания уделять характеру взаимоотношений с коллегами и подчиненными. От того, как будет складываться психологическая обстановка в трудовом коллективе, во многом зависит результативность вашего труда. Старайтесь больше внимания уделять деталям в работе и всемерно укрепляйте свои отношения с коллегами – в этом один из резервов вашего финансового благополучия. Договора лучше подписывать в утренние часы.

Рак

Раки в этот день могут предложить интересную идею, благодаря внедрению которой можно значительно улучшить показатели эффективности в работе. Интеллектуальная активность положительно отразится на профессиональной учебе. Учение с увлечением – вот что будет характерным для вас в это время. Ваша сила сейчас – в усилении творческого потенциала и умении находить нестандартные решения в сложных и запутанных ситуациях.

Лев

Благоприятно складываются дела у Львов, проходящих обучение в вузе, колледже или на платных курсах по повышению квалификации. Ориентируйте себя на приобретение принципиально новых знаний. В первой половине дня вы сможете, наконец, понять то, что раньше казалось вам невероятно сложным. Вторая половина дня складывается напряженно для тех, кто работает в трудовом коллективе – с некоторыми коллегами может получиться конфликт.

Дева

Девам, работающим в офисе, в этот день могут предоставить новую технику, работая на которой можно резко повысить производительность труда. В целом это удачное время для контактов, поездок и аналитической работы с информацией. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей. Не затягивайте с делами – вторая половина дня уже не столь благоприятна для работы. Особенно это касается любых новых дел, в которых у вас пока мало опыта.

Весы

Весам рекомендуется использовать этот день для укрепления отношений с начальством. В утренние часы вам могут поступить хорошие новости. Старайтесь на деле показать свое умение решать производственные вопросы. Не допускайте нарушений сроков выполнения плановых работ. Вам светит удача в деньгах. Конечно, они вам сами с неба не упадут. Однако вам будут предоставляться удачные шансы для увеличения доходов.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется отдавать предпочтение наиболее сложным делам, для выполнения которых требуется проявить глубокие профессиональные познания. Вы сможете найти правильные решения и тем самым повысите свой авторитет среди коллег. Важно принимать самостоятельные инициативные решения – тогда вы не ошибетесь. Наиболее преуспеют те, чья работа связана с интеллектуальными видами деятельности.

Стрелец

Творческий потенциал Стрельцов в начале дня будет на подъеме. Поэтому звезды советуют с утра браться за новые дела, в которых у вас мало опыта, но для решения которых требуется интуитивный творческий подход. Также это хороший день для принятия финансовых решений. В первой половине дня вы можете проявить невероятную интеллектуальную подвижность. Вам не составит труда усвоить информацию любого уровня сложности.

Козерог

Козерогам рекомендуется в этот день искать новые более перспективные подходы в работе. Не гоняйтесь за мелкими сиюминутными выгодами, смотрите вперед, в будущее и старайтесь делать то, чтобы приблизить это будущее. В этом смысле день благоприятен для прогнозирования. Если вы проходите профессиональное обучение в вузе или колледже, то используйте это время для самостоятельного изучения материала, который не удавалось понять до сих пор.

Водолей

Водолеи сегодня утром могут получить хорошие известия, которые положительно отразятся на общем положении в делах. В течение всего дня внешние обстоятельства будут благоприятствовать вашим планам. Успешно складываются отношения между начальством и подчиненными. Ваши успехи в делах не останутся незамеченными и неоцененными вышестоящим начальством.

Рыбы

Рыбы в этот день имеют хорошие шансы для положительных подвижек в карьере. Это особенно вероятно, если вы попадёте в поле зрения вышестоящего начальства, которое сможет оценить по достоинству ваш профессионализм. Вам могут предложить выполнять выгодный заказ или повысить в должности. Вторая половина дня благоприятна для учебы.