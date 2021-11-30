Не стоит медлить — любовный гороскоп на 1 декабря

Сегодня важно не терять врем зря. Зовите на свидание, признавайтесь в любви.

Овен

Сегодня Овны пробираются в отношениях с партнером по «минному полю». В постоянных парах стоит опасаться давних претензий и все еще не забытых обид. В новых звезды советуют остерегаться проекций прошлых негативных сценариев поведения на еще не устоявшийся ритуал взаимодействия с объектом симпатий.

Телец

Сегодня Тельцам важно поддержать в любимом человеке страсть, не задев при этом его или ее «болевые точки» (особенно во второй половине дня). К счастью, у большинства Тельцов есть проверенный ключ к сердцу партнера, решающий многие проблемы. На предложение о свидании можно и нужно откликнуться.

Близнецы

Близнецам не стоит откладывать любовную активность на вторую половину дня: переписка может сорваться, а романтическая встреча может быть отменена. Свидание пройдет удачно, но не идеально. Свободным Близнецам, ищущим пару, звезды напоминают, что сейчас не лучший период для завязывания романа с нуля.

Рак

Сегодня главной добродетелью Раков в любви остается терпение. Раки, не способные справиться с потоком захлестнувших их страстей и жаждущие получить свой приз немедленно, закономерно натолкнутся на препятствие. Не имеет смысла спорить с судьбой - лучше пользоваться тем, что она дает здесь и сейчас.

Лев

Сегодня звезды настоятельно советуют Львам заняться своей личной жизнью в первой половине дня. Чем раньше они проявят в этом направлении активность, тем больше у них будет шансов (особенно, если они хотят укрепить уже сложившиеся романтические отношения, а не ускоренным темпом развить их с нуля).

Дева

Сегодня Девам имеет смысл отложить любовную инициативу на вечер и заранее смириться с выставленными ситуацией ограничениями. Если вы начнете строить планы, исходя из желаний, а не возможностей, то рискуете не получить даже того, что сейчас судьба приготовила вам в качестве «обязательного минимума».

Весы

Сегодня любовная гармония достается Весам не без труда, но сохранить и даже приумножить ее вполне реально. Для этого достаточно избегать знакомых ловушек в отношениях и не пропускать выпадающие счастливые возможности. Наиболее сложной, но и потенциально удачной обещает стать первая половина суток.

Скорпион

Скорпионам сегодня не грозит крах в любви - но они не застрахованы от тех или иных препятствий внешнего характера, с которыми им сейчас вряд ли стоит активно бороться. Звезды намекают, что в сложившейся ситуации в их пользу скорее окажутся скромность, сдержанность и умение обуздывать свои страсти.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам не стоит медлить с инициативой: шанс, не использованный сегодня, уже завтра может быть упущен. Однако для успеха этого мало: звезды намекают на стремительное сужение границ любовной удачи и советуют придерживаться правила «не откладывай на вечер то, что можно сделать утром».

Козерог

Сегодня Козероги склонны смотреть на свои любовные дела мрачно или с изрядной долей скепсиса. Многих представителей знака будет преследовать неуверенность в собственной привлекательности или общей ресурсности (зачастую беспочвенная). Чтобы смотреть на любовь позитивно, им важно быть реалистами.

Водолей

Сегодня свободному проявлению чувств Водолеев многое мешает. Это могут быть внешние обстоятельства, не всегда дружественные их любовным планам, или черты их характера - например, скепсис, обидчивость или скромность. Для Водолеев, все же решивших попытать счастья, будет удачнее первая половина дня.

Рыбы

Сегодня для влюбленных Рыб окажется благоприятнее вечернее время: любовь даст им поддержку даже в грустной ситуации. Рыбы, недовольные нынешним положением дел в своей личной жизни, пойдут дальше дорогой разочарований. Идя по ней, им важно помнить, что финал пути близок, и свет в конце туннеля есть.