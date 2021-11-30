Ловим шансы — гороскоп на 1 декабря

26-27 лунные сутки. В первой половине дня Луна в Весах напоминает о важности равновесия интересов и советует не терять достижения дня вчерашнего: беречь любовь и дружбу, ценить партнерство.

В сложной ситуации следует отстаивать права, пока есть поддержка. Новых долгосрочных альянсов лучше избегать. Во второй половине дня возрастет риск осечек, ограничений, проверок и запретов, системных сбоев и аварийных ситуаций. Возможно усиление контроля или психологического давления. Луна в знаке Скорпиона подчеркнет важность укрепления защит и соблюдения правил. Вероятны временные блокировки средств и платежных операций.

Овен

Овнам стоит начать этот день с проверки правильного баланса в своих отношениях с нужными людьми и организациями: если те оставляют желать лучшего, важно, чтобы позитивные тенденции как-то уравновесили негативные (иначе сложившуюся ситуацию будет трудно исправить). С приближением вечера лучше переключиться на контроль над системами безопасности и подстраховки, особенно техническими и финансовыми.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам следить за характером своих взаимоотношений с людьми. В зависимости от ситуации в них будет важнее соблюдение формальностей или поддержка безопасного градуса эмоций. Не стоит откладывать на вечер дела, требующие квалифицированных услуг или слаженного сотрудничества: в конце дня возрастет нервозность, усилится внешний контроль или уровень потенциальной агрессии.

Близнецы

Сегодня для Близнецов окажется удачнее первая половина дня - при условии, что они не игнорируют уже знакомые им «подводные камни» ситуации и без промедления используют ее тающие счастливые возможности. Лучше завершать, а не начинать дела. С приближением вечера добавится хлопот, препятствий или негативных эмоций. Вам может активнее напомнить о себе недомогание, старая работа или незакрытый проект.

Рак

Сегодня события вряд ли будут развиваться для Раков гладко - но звезды обещают им, что к вечеру ситуация улучшится. Значительную роль в этой перемене может сыграть собственный настрой Раков: он станет стабильнее. Судьба яснее очертит им и рамки их ограничений, и рамки их возможностей. Некоторые Раки увидят (или интуитивно почувствуют), что часть препятствий и испытаний для них подходит к концу.

Лев

Львам стоит использовать свои преимущества в начале дня: именно в это время есть возможность получить дополнительный результат или наверстать упущенное. Важно принять ситуацию такой, как она есть: ожидая мифического «идеального момента», легко упустить свой последний реальный шанс. С приближением вечера имеет смысл укрепить защиту своих владений, а также позиций в профессии, иерархии или бизнесе.

Дева

В первой половине дня Девам не стоит ослаблять контроль за материальной частью своих дел: и хорошие, и плохие перемены возможны в последний момент. Лучше не менять кардинально приоритеты, не поддаваться искушению внеплановыми тратами или спонтанными финансовыми операциями. Во второй половине дня усилятся бюрократические и другие ограничения, возрастет риск неудачи в пути или отмены поездки.

Весы

Для Весов самой ответственной может стать первая половина дня (особенно, если они рождены в середине октября). В это время им важно расставить приоритеты, контролировать свои аппетиты, привычки, эмоции и отношения с близкими - иначе они вкусят не только сладкие, но и горькие плоды своей ситуации. Вечером важнее контролировать не себя, а свой бюджет. Не повредит временная экономия любых ресурсов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит поддаваться искушению лишней активностью, лучше сделать выбор в пользу выдержки, умеренности и действий на общих основаниях. Придерживаться такой тактики станет сложнее вечером, когда в силу вступят их привычки, насущные нужды или природный темперамент, из-за чего им захочется взять или обойти барьер. Возможен разлад с коллегами, друзьями, домочадцами или согражданами.

Стрелец

Сегодня утром звезды сохраняют за Стрельцами законный шанс на удачу и советуют пользоваться им, пока есть возможность. В то же время они напоминают о необходимости развязывать негативные узлы прошлого или считаться с ними, чтобы не осложнять отношения с проверенными единомышленниками. Вечером в любом деле не помешает удвоить осторожность, не будет лишним материальный или другой скрытый резерв.

Козерог

Для Козерогов окажется сложнее первая половина дня Звезды советуют отложить в это время все значимые дела и покупки и не пренебрегать мерами подстраховки. Вечер даст повод для умеренного оптимизма, но может и сгустить краски. Многое будет зависеть от того, как проведена первая половина дня, а также от состояния бюджета: финансовая стабильность и независимость позволят увереннее смотреть вперед.

Водолей

У Водолеев шансы на удачу будут выше утром. Пользуясь ими, им важно помнить о скрытой негативной подоплеке событий, чреватой для них материальным ущербом или поражением в правах. С приближением вечера им лучше сократить риски (отменить начинания, удвоить защиту в плановых делах): для них возрастет вероятность жесткого контроля и неблагоприятных условий, профессиональных и других системных ошибок.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам быть осмотрительнее и не отключать системные меры страховки: несмотря на некритичный характер ситуации, они все же могут понадобиться, а мнительным Рыбам еще и помогут стать увереннее. В первой половине дня многим Рыбам добавит устойчивости опора на коллектив или на резерв, предусмотрительно созданный в прошлом. Эмоциональная и духовная поддержка вероятнее вечером.