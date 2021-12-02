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Какие знаки зодиака стареют раньше других

2 декабря 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи полагают, что звезды давно предопределили стремительное старение у представителей этих знаков зодиака.

Какие знаки зодиака стареют раньше других

Стрелец

Стрельцы уже начинают испытывать апатию ко всему ближе к 40 годам. Они ведут активный образ жизни и не могут усидеть на одном месте. Отсутствие эмоций и новых впечатлений становятся главными причинами угасания молодости и жизнерадостности Стрельцов.

Дева

Девы могут выглядеть сногсшибательно и прекрасно даже в 50, но в душе они давно на пенсии. Также как и Стрельцы, они быстро теряют интерес к жизни и испытывают недовольство ко всему происходящему.

Рак

В детстве Раки любят играть во взрослую жизнь. Но это не лучшим образом сказывается на них во взрослом возрасте. Представители этого знака постоянно жалуются, что их планы и мечты не осуществляются так, как они хотят.

Рыбы

Рыбы постоянно чем-то недовольны. Их может даже вывести из себя любая мелочь: погода за окном, невкусный кофе или остывший чай. По этим поводам они могут даже позвонить своим друзьям и пожаловаться.

Скорпион

Скорпионы по жизни трудоголики, и из-за этого они быстро стареют. Работа не позволяет им правильно питаться и ухаживать за собой. Поэтому у них раньше всех появляются морщины, заломы, отеки и темные круги под глазами.

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