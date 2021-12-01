Топ-3 главных зодиакальных везунчика года Водяного Тигра

Год Водяного Тигра многие из нас ждут с нетерпением и ожиданием перемен к лучшему.

Астрологи уверены, что с наступлением нового года закончатся невероятно трудные времена для представителей трех знаков зодиака.

1 Овен

Как и у многих, черная полоса у Овнов слишком затянулась. Однако упорный характер и трудолюбие даже тогда их не сломили, не заставили повернуть назад. И вот уже близки те времена, когда их ангелы-хранители почувствуют за собой определенную вину и начнут выполнять свою прямую задачу — во всем покровительствовать Овнам. Это достаточно быстро отразится на их делах, благополучии и личной жизни. 2022-й будет поистине благодатным годом для представителей этого созвездия.

2 Весы

С каждым месяцем нового наступившего года прагматичные и расчетливые Весы начнут ощущать под ногами все более крепкую почву. Придет подзабытая уверенность в собственных силах, что также благодатно отразится на делах представителей этого созвездия. Ощущая прилив сил и невероятный оптимизм, Весы будут в течение года наращивать свой успех, став лидерами в зодиакальной гонке за место под солнцем. Год Водного Тигра запомнится им надолго.

3 Козерог

Представителей этого созвездия в 2022 году с большой долей вероятности ожидают серьезные профессиональные изменения и неплохой карьерный рост. В связи с этим придет благополучие, станет более мягкой атмосфера в доме. Вообще жизнь станет в радость, и каждый новый, даже самый дождливый будничный день будет казаться Козерогам настоящим праздником. В год Синего Водяного Тигра им по-настоящему будет везти практически во всем.