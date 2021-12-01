Без резких движений — финансовый гороскоп на 2 декабря

Сегодня не стоит начинать что-то новое и предлагать инициативы. Лучше подтягивать хвосты.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется строго следить за соблюдением служебных инструкций. Ваша работа может быть подвергнута проверке. Может усилиться напряженность в отношениях с вышестоящим начальством. От вас будут требовать отчета о проделанной работе. Выявленные нарушения могут негативно отразиться на вашей деловой репутации. Непростое время для студентов вузов – могут возникнуть недоразумения в отношениях с преподавателями.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется воздерживаться от любых действий, которые могут повысить риск технических поломок, сбоев – вероятность подобных происшествий сейчас весьма высока. Нелегко будет находить взаимопонимание с коллегами и деловыми партнерами. Возможны ситуации, которые не обойдутся без споров или конфликтов. Также следует быть осмотрительнее тем, кто оперирует чужими деньгами: работникам банков, бухгалтерий.

Близнецы

Близнецы в этот день могут столкнуться с нарушениями в договорных отношениях. Если вы работаете в сфере обслуживания, то могут быть недоразумения в отношениях с клиентами. Старайтесь быть внимательнее к запросам клиентов, не полагайтесь на память, записывайте их пожелания. Постарайтесь подходить индивидуально и творчески к любым потенциально конфликтным ситуациям, не действуйте по шаблону.

Рак

Ракам рекомендуется усилить внимание к соблюдению трудовой дисциплины. Ваши опоздания на работу или долгое отсутствие на рабочем месте не останутся незамеченными. Не исключены дисциплинарные административные взыскания. Отношения в трудовом коллективе оставляют желать лучшего. Для учебы день благоприятен, а вот сдавать экзамены по переаттестации пока не торопитесь.

Лев

Львам рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой вы себя считаете опытными профессионалами. Не следует браться за новую работу, в которой вы мало разбираетесь. В противном случае вы можете потерять много времени впустую. Если что-то идет не по плану, не стоит нервничать и срываться на коллегах по трудовому коллективу. Также это неблагоприятный день для рискованных финансовых вложений.

Дева

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от оформления любых сделок, имеющих отношение к недвижимости. Офисные служащие могут столкнуться с некоторыми неудобствами при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте. Не лучший день для семейного бизнеса. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями отношений с начальством. Старайтесь своевременно выполнять поручения начальства.

Весы

У Весов в этот день в трудовом коллективе могут возникать недоразумения и путаница. Во многом это будет связано с недостаточно четким распределением обязанностей между коллегами. Также это не лучший день для работы с документами, для деловых контактов и поездок. Вы можете почувствовать, что не в состоянии решать новые задачи и усваивать новую информацию.

Скорпион

У Скорпионов в течение всего дня может возникать путаница с деньгами. Возможно, вы обнаружите, что денег не хватает, и не сможете вспомнить, куда они были потрачены. Уровень доходов при сдельной системе оплаты может быть крайне нестабильным – не следует полагаться на удачное стечение обстоятельств в работе. У бизнесменов во второй половине дня может появиться нехватка оборотных средств.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может быть нестабильное психологическое и эмоциональное состояние. Вы можете почувствовать перепады настроения, и ваши намерения относительно тех или иных дел могут оказаться недостаточно твердыми. Поэтому этот день неблагоприятен для личных инициатив. Постарайтесь настроиться на спокойную работу с тем, чтобы в итоге получить результат.

Козерог

Козерогам рекомендуется критически отнестись к поступающей информации и обязательно перепроверять сведения на предмет достоверности. Сегодня велика вероятность получения ложной информации и ошибочного поведения в связи с этим. Работа с информацией может привести к потере каких-то важных документов. Физические и психологические перегрузки могут неблагоприятно отразиться на уровне вашей работоспособности.

Водолей

У Водолеев этот день может быть связан с какими-то неожиданными обстоятельствами, в результате которых придется вносить коррективы в свои планы. Особенно неблагоприятен день для финансового планирования и инвестиций средств в коллективные проекты. Старайтесь правильно рассчитывать силы при выполнении любой работы и быть более предусмотрительными.

Рыбы

У Рыб в этот день могут осложниться отношения с начальством. Старайтесь предельно точно и своевременно исполнять поручения начальства. С оплатой труда, возможно, придется какое-то время подождать – может произойти задержка с выплатой денег. Если же вы сами занимаете руководящие должности, то лучше воздержаться от принятия важных управленческих решений, продиктованных эмоциональным импульсом.