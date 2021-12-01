Отодвигаем эмоции на второй план — гороскоп на 2 декабря

27-28 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе подпитывают страсти и увеличивают риски.

В течение дня ожидается рост напряженности, аварийности и травматизма. Возможно героическое взятие барьера - но также и безрассудный выход за рамки правил, бросок из крайности в крайность, перерасход сил и средств. Вероятны авантюризм, лихачество, ревность, гиперсексуальность. Более мирные и тонкие стороны этого дня: глубина чувств, духовность, музыкальность, умение нажимать на тайные пружины власти, управлять ресурсами и извлекать выгоду из кризиса в переходный момент.

Овен

Этот день подогревает страсти Овнов и зачастую заставляет их забыть о разумной осмотрительности. Многие Овны способны стать «возмутителями спокойствия», борцами за коллективную идею или против нее. Возможна повышенная страстность, расточительность, склонность к ревности, авантюризму, риску, жестам отчаяния. Не лучший момент для важных деловых операций. Рекомендуются меры против аварий и травм.

Телец

Сегодня Тельцам нелегко оставаться равнодушными к чужому поведению, будь то действия их друзей или маневры конкурентов. Многие Тельцы будут болезненно реагировать на давление и контроль «сверху». Несмотря на нервирующий характер событий, этот день оставляет шанс на гармонию и сотрудничество - в зависимости от ситуации, на базе взаимных чувств, сходства привычек или пересечения деловых интересов.

Близнецы

Для Близнецов день может стать хлопотным и конфликтным. Возможны поломки, обострения болезней, риски, ссоры с помощниками и сервисами (включая иностранные). Некоторые Близнецы разделят чужую боль и будут помогать другим. Не исключены страхи и заботы, связанные с питомцами. Главной причиной суеты может стать борьба с наследием прошлого, но возможна и тренировка перед выходом на новый режим работ.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не пасовать перед препятствием - особенно, если осталось приложить силы к преодолению последнего барьера. Это момент риска, азарта и игры «на грани». Некоторым Ракам предстоит проявить активность во имя идеи или чужих интересов: поддержать друзей, защитить детей или подопечных. События этого дня могут стать проверкой на спортивный, деловой или духовный потенциал.

Лев

Львам стоит помнить, что сегодня легко перейти границы разумного, особенно по идейным соображениям. Расширяя или защищая свою территорию, можно зайти на чужую и взять на себя слишком много. Итогом неумеренного азарта могут стать вещи или отношения, «не подлежащие ремонту». Есть риск нанести вред дому, репутации или дружбе (в том числе за рубежом). Возможны бурные события в семье или на родине.

Дева

Сегодня звезды создают Девам все условия для плодотворного дня, насыщенного полезными делами и яркими переживаниями. При этом возрастет число хлопот, не обойдется без рисков и приключений. Не исключены дорожные и другие аварийные ситуации. Девы, предпочитающие пассивный образ жизни - созерцательность, домоседство, уединенные философские размышления - избегут подобных проблем, но и упустят шанс.

Весы

Ситуации дня потребуют от Весов деловитости и предприимчивости в сочетании с проницательностью и скрытностью (особенно, если дело касается ресурсов, погашения долга, возмещения убытков, ведения хозяйства, распоряжения старым активом или наследством). Увлекшись, легко оказаться на грани нарушения правил. Азарт может взять верх над бережливостью, не исключен рост расходов или налогооблагаемой базы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы повышенно эмоциональны, чувственны и ранимы, но это лишь одна сторона медали. Одновременно многие Скорпионы чересчур импульсивны, подвержены приступам страстей и вспышкам тирании, могут переступать через правила, пренебрегать опасностью, стремиться к реваншу или к удовлетворению своих прихотей любой ценой. Желая защитить свой дом или одарить своих близких, они могут им вредить.

Стрелец

Стрельцов этот день склоняет к тайным авантюрам, порой небезопасным. Звезды намекают, что ситуация неоднозначна, и ваш мнимый проступок не всегда является таковым по факту. То, что здесь и сейчас выглядит сомнительным, вскоре может стать для вас «в порядке вещей» - например, в связи с переездом. Чтобы не разрушить свои недавние достижения, важно выбирать помощников, ресурсы и тактику под задачу.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам оставаться оптимистами, но не облекать свой оптимизм в конкретные вещественные формы. Нежелательны крупные инвестиции в будущее, в виде щедрых финансовых вложений, подробных планов или бурного эмоционального интереса к новым большим проектам. Расчищая путь вперед, сейчас разумнее закрывать или списывать долги. Помогая друзьям, важно уметь «бросить добро в воду».

Водолей

Сегодня Водолеям стоит лучше управлять своими эмоциями, особенно, если задето их самолюбие. Начинания этого дня способны стать затратной и бессмысленной авантюрой из-за близкого истощения ресурсов, любая борьба за удержание власти отнимет немало энергии. Вплоть до ночи не исключены напряженные отношения с начальством, конкурентами и идейными противниками, фискальными или силовыми структурами.

Рыбы

Сегодня главная опасность для предприимчивых Рыб - авантюризм. Этот день побуждает их выступать за неподходящую или устаревающую идею, может дать им заряд ложного вдохновения, внушить мысли о жертве, реванше или мнимой личной миссии. Не стоит отправляться в путешествия. Нежелательно тесное взаимодействие с иностранцами, участие в движениях с мистической окраской или политической подоплекой.