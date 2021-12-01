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Павел Глоба рассказал, на кого обрушится денежный дождь в декабре

1 декабря 2021ГороскопыСОВА

В декабре многих из нас ждут серьезные траты, связанные, в первую очередь, с подготовкой к Новому году.

Павел Глоба рассказал, какие знаки разбогатеют в декабре

Однако, по мнению известного астролога Павла Глобы, есть три знака зодиака, которые смогут не только сохранить, но и приумножить свои накопления в последний месяц 2021-го, пишет ftimes.ru.

Овны

Если в личной жизни у Овнов, по словам Павла Глобы, будет все немного скучно и спокойно, то с финансовой точки зрения декабрь окажется богат на события. Не стесняйтесь пробовать и экспериментировать. Главное - доводите дело до конца.

Скорпионы

Чтобы декабрь стал финансово успешным, Скорпионам необходимо только одно: трудиться не покладая рук, говорит Павел Глоба. Не останавливайтесь на достигнутом, даже если вам покажется, что вы уже многого добились. Впереди вас ждет еще более крупный успех.

Рыбы

Рыбы в декабре должны маневрировать между трудностями, которые периодически будет подкидывать судьба. Если проявите стойкость и мудрость в решении возникающих финансовых проблем, фортуна не заставит себя долго ждать, уверен Павел Глоба.

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