Чем злой декабрь испортит нам новогодние настроение

Почему последний месяц 2021 года принесет нам столько проблем?

Декабрь с повышенным индексом астрологических событий хорошо подчёркивает концовку сложного по всем показателям 2021 года.

По значимости влияний, в третьей декаде месяца завершается годичный цикл вражды Сатурна с Ураном – аспекта ретранслятора, отлично показывающего борьбу старых (Сатурн) и новых (Уран) порядков, а Юпитер с 29-го декабря окончательно перейдёт в знак своей силы Рыбы, настраивая хоть на какой-то оптимизм.

Свою интригу содержит и намечающийся разворот Венеры с 19 декабря в ретроградное движение – её плотное соединение в обойме с Плутоном на большом участке декабря (с 10 по 26) наверняка отразит какие-то тематические/ драматические события и процессы в мире денег, искусства и партнёрских отношений на всех уровнях.

Важными отметками месяца станут и дни ингрессий планет – 13-го одновременно Марс перейдёт в Стрельца, а Меркурий в знак Козерога, резко меняя риторику, выбор стратегии и тактику действий. 21 декабря – переход Солнца в знак Козерога, соответствующий установке новых сезонных программ и традиционное время Зимнего Солнцеворота.

Первая декада декабря в первую очередь связана с негативным влиянием Нептуна, Юпитера и солнечного затмения (новолуния) в субботу, 4 декабря, в (10:43 по мск) в 13 градусе Стрельца. В оперативном плане можно учитывать, что период до 12 декабря (особенно с 7 по 12) выглядит достаточно «мутным» и вирусным, когда профилактику и охрану здоровья полезно поставить во главу угла. Конфликты Марса с Юпитером (точный 8 декабря), Меркурия и Солнца с Нептуном (7 и 12 декабря) кроме прочего могут быть связаны с информационным туманом, фальстартами, или плохо проработанными, преждевременными действиями, ошибочными шагами – период сложный для принятия решений.

Неделя с 13 по 20 декабря включительно выглядит более конструктивным участком для деловых начинаний. 13-14, 16-17, 20 декабря – все эти дни имеют благоприятный шлейф растущего союза Солнца с Юпитером (точный аспект в ночь с 19 на 20 декабря). Именно поэтому на первый взгляд вполне многообещающе выглядит и карта точного полнолуния 19 декабря (7:35 по мск) с дружественными аспектами светил к Юпитеру.

Тем не менее, третья декада декабря (с 21 по 31 число) представляет собой довольно непредсказуемый период. Упомянутый выше главный аспект 2021 года, спор Сатурна с Ураном (точный аспект 24 декабря), несёт перманентную напряжённость в мире, грубое нарушение свобод и двойные стандарты, противоречия между обществом и власть имущими, событийно срывает планы, вносит элемент неожиданностей и форс мажоров, в том числе связанных с природными, погодными аномалиями. Затем, ориентировочно с 25 по 28 декабря, транзитный Марс проходит по зловредной звезде Антарес (имеющей ту же природу Марса), что всегда держит в напряжении и может сопровождаться разрушительными, стихийными событиями и решениями. Несколько нервными ожидаются и предновогодние дни 28-30 декабря с напряжёнными аспектами транзитной Луны в Скорпионе и соединения Меркурия с Плутоном.

Более позитивными днями, подходящими, например, для встреч и мероприятий, выбора и покупки подарков в третьей декаде станут – 20, 25, 27 и более условно 30 декабря. Оптимизма вам и веры в будущее!