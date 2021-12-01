Чем злой декабрь испортит нам новогодние настроение
Почему последний месяц 2021 года принесет нам столько проблем?
Декабрь с повышенным индексом астрологических событий хорошо подчёркивает концовку сложного по всем показателям 2021 года.
По значимости влияний, в третьей декаде месяца завершается годичный цикл вражды Сатурна с Ураном – аспекта ретранслятора, отлично показывающего борьбу старых (Сатурн) и новых (Уран) порядков, а Юпитер с 29-го декабря окончательно перейдёт в знак своей силы Рыбы, настраивая хоть на какой-то оптимизм.
Свою интригу содержит и намечающийся разворот Венеры с 19 декабря в ретроградное движение – её плотное соединение в обойме с Плутоном на большом участке декабря (с 10 по 26) наверняка отразит какие-то тематические/ драматические события и процессы в мире денег, искусства и партнёрских отношений на всех уровнях.
Важными отметками месяца станут и дни ингрессий планет – 13-го одновременно Марс перейдёт в Стрельца, а Меркурий в знак Козерога, резко меняя риторику, выбор стратегии и тактику действий. 21 декабря – переход Солнца в знак Козерога, соответствующий установке новых сезонных программ и традиционное время Зимнего Солнцеворота.
Тем не менее, третья декада декабря (с 21 по 31 число) представляет собой довольно непредсказуемый период. Упомянутый выше главный аспект 2021 года, спор Сатурна с Ураном (точный аспект 24 декабря), несёт перманентную напряжённость в мире, грубое нарушение свобод и двойные стандарты, противоречия между обществом и власть имущими, событийно срывает планы, вносит элемент неожиданностей и форс мажоров, в том числе связанных с природными, погодными аномалиями. Затем, ориентировочно с 25 по 28 декабря, транзитный Марс проходит по зловредной звезде Антарес (имеющей ту же природу Марса), что всегда держит в напряжении и может сопровождаться разрушительными, стихийными событиями и решениями. Несколько нервными ожидаются и предновогодние дни 28-30 декабря с напряжёнными аспектами транзитной Луны в Скорпионе и соединения Меркурия с Плутоном.