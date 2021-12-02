Топ-3 главных соблазнителей по знаку зодиака
Есть знаки зодиака, соблазнительность которых просто не знает границ.
Фото: Кадр из фильма "Ложное искушение"
Лев
Астрологи считают, что прирожденными соблазнителями являются Львы. Будучи лидерами во всем, они ждут рядом с собой достойного партнера и рядом с ним становятся страстными и соблазнительными. Если Львов хвалить, они станут соблазнять вас еще активнее.
Скорпион
Еще одни отчаянные соблазнители — Скорпионы. Они изобретательны в интиме и повсюду ищут наслаждения, которым живут. Важно, что Скорпионы — однолюбы. Для них важно найти идеального партнера, чтобы отдать ему всю свою страсть.
Стрелец
Стрельцы могут казаться холодными, но для понравившегося им человека откроют бездну соблазнения — будут самоотверженно стараться, активно действовать во время близости и проявлять себя с новых сторон.
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