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Топ-3 главных соблазнителей по знаку зодиака

2 декабря 2021ГороскопыWMJ.ru

Есть знаки зодиака, соблазнительность которых просто не знает границ.

Топ-3 главных соблазнителей по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Ложное искушение"

Лев

Астрологи считают, что прирожденными соблазнителями являются Львы. Будучи лидерами во всем, они ждут рядом с собой достойного партнера и рядом с ним становятся страстными и соблазнительными. Если Львов хвалить, они станут соблазнять вас еще активнее.

Скорпион

Еще одни отчаянные соблазнители — Скорпионы. Они изобретательны в интиме и повсюду ищут наслаждения, которым живут. Важно, что Скорпионы — однолюбы. Для них важно найти идеального партнера, чтобы отдать ему всю свою страсть.

Стрелец

Стрельцы могут казаться холодными, но для понравившегося им человека откроют бездну соблазнения — будут самоотверженно стараться, активно действовать во время близости и проявлять себя с новых сторон.

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