Ленимся и рефлектируем — гороскоп на 3 декабря

28-29 лунные сутки. Первая половина дня пройдет на эмоциональной волне вчерашних событий: об этом позаботится Луна в Скорпионе.

Пик напряженности ожидается утром. Вечером вступление Луны в знак Стрельца активизирует энергии назревающего затмения и перенаправит внимание на затрагиваемые им темы. Особый интерес могут вызвать события за рубежом, а также планы и варианты, связанные с учебой, просвещением, путешествиями, спортивными и политическими событиями, содержанием питомцев, медицинской и экологической тематикой. Юмор не помешает профессионально обсуждать серьезные темы, если в этом возникнет необходимость.

Овен

Утро пройдет для Овнов под влиянием вчерашних эмоций, не всегда располагающих к взвешенным решениям, мудрым действиям и адекватному взгляду на события. Может сохраняться авральный режим или накал страстей. В дневные часы лучше заниматься неотложным делом, устранением угрозы или преодолением оставшихся препятствий. Для налаживания связей, учебы, поиска информации и планирования подходит вечер.

Телец

Утром Тельцам предстоит ориентироваться на поведение нужных им людей. Звезды советуют не оставлять без внимания партнерские риски, происки конкурентов, недовольство влиятельных лиц в свой адрес или ревность близкого человека, но не драматизировать ситуацию: вскоре станет чуть проще находить взаимопонимание. Вечером возможны важные новости в связи с путешествием, учебой, деньгами или карьерой.

Близнецы

Первую половину дня Близнецы проведут в напряженном ритме. Сохранится повод для волнений, суеты или спора. Конструктива добавит вечер. В это время появятся условия для личных переговоров, в том числе с иностранцами, юристами и медиками. Сложатся предпосылки для успешного экзамена, консультации, обмена предложениями, обращения в инстанции или сообщества. Могут стать важны эрудиция и знание языка.

Рак

Первая половина этого дня поддерживает в Раках творческий или авантюрный настрой. Утро может начаться с продолжения вчерашней рискованной игры или потребовать завершения сложного дела, в котором многое поставлено на карту и при удаче ожидается крупный куш. С наступлением вечера на первый план могут выйти темы, связанные со здоровьем, питомцами, услугами, командировками, занятостью или заработком.

Лев

Первая половина дня станет для многих Львов напряженной. Вероятен критичный момент в семье, бизнесе, личных владениях или на родине. Достигнет своего пика вчерашний сюжет. Не стоит ссориться с близкими, включая домашний персонал. Находясь в гостях, важно ладить с хозяевами. Самое удачное время - вечер. Если затянулся семейный или национальный конфликт, в конце дня будет возможность договориться.

Дева

Первая половина этого дня потребует от Дев настойчивости. Придется справиться с препятствием, чтобы завершить поездку, отработать долг, закрыть сделку. Вечером лучше оказаться дома - либо там, где можно пообщаться, отправить или получить информацию, связаться с коллегами и близкими. Это время обмена впечатлениями и осмысления событий. Не исключены заблуждения относительно наступающего будущего.

Весы

В первой половине дня Весам стоит следить за своим кошельком и ресурсами: есть риск превысить лимит. Это не лучшее время для крупного нового займа, солидной инвестиции или поспешной траты излишков: не исключено, что вскоре изменятся приоритеты. Вечер усилит внимание к новостям, начнут складываться условия для интересного общения, поездок, исследований, обмена предложениями и обсуждения вариантов.

Скорпион

Скорпионам стоит контролировать свои порывы утром: даже благие намерения могут обернуться проблемами, а достижения станут не трамплином, а барьером на пути к прогрессу. Есть риск подпортить отношения с семьей или влиятельными друзьями, причем такой конфликт может иметь отсроченный эффект. Вечером заслуживают внимания новости, связанные с недвижимостью, валютными вкладами и зарубежными активами.

Стрелец

Стрельцам сегодня имеет смысл перенести несрочные важные инициативы на вечер: не исключено, что обстоятельства изменятся и намеченный рискованный маневр не потребуется. Именно в конце дня вы получите «право голоса» или ценные сведения, сможете начать важные для себя переговоры или лучше подготовиться к ним. Если приходится действовать утром, стоит быть осторожнее: возможны неприятности и ловушки.

Козерог

Сегодня утром звезды поощряют активность Козерогов, но советуют им избегать лишних вложений: и материальные ресурсы, и щедрые дары души могут пропасть впустую. Также не стоит брать на себя в это время новые крупные обязательства: они способны лечь тяжким бременем на будущий бюджет. Остаток дня хорошо провести за уединенными интеллектуальными занятиями, самое время посетить библиотеку или архив.

Водолей

Утро может быть отмечено для Водолеев профессиональным, духовным или иным испытанием. Тайные выгоды, которые сулит сложившаяся обстановка, будут слабой компенсацией явных поражений. Не стоит усугублять конфликты: они способны перейти в хроническую фазу и периодически обостряться в будущем. Вечер добавит стабильности: сработает ваша личная вера или появится надежда на поддержку от единомышленника.

Рыбы

Утром главной задачей Рыб будет умеренность, особенно деловая и идейная. Стоит любыми путями избегать радикализма и попытки наверстать упущенное в прошлом. Лучше не торопиться с открытием новых проектов дома и за рубежом. Вечером важной составляющей любого успеха станет информированность. Дайте себе время основательнее подготовиться к важной публикации, экзамену, профессиональному собеседованию.