Сильные страсти – гороскоп на 6-12 декабря

На этой неделе на небесной сфере будет сформировано 6 значимых планетных аспектов.

6 декабря Марс делает гармоничный аспект (секстиль) к Плутону. Обе планеты имеют отношение к энергии, и в гармоничном варианте взаимодействия способствуют усилению физических сил и выносливости организма. Спортсмены, чьи гороскопы этот аспект затронет, будут способны устанавливать личные рекорды. Хорошо идет интенсивная физическая работа.

7 декабря Меркурий в квадратуре к Нептуну – это один из наиболее проблемных аспектов, способных негативно влиять на общение, контакты и восприятие информации. Меркурий связан с информационным обменом и интеллектом, а в негативном взаимодействии с Нептуном его влияние подвергается искажению. Характер мышления может стать более предвзятым, субъективным. Под влиянием этого аспекта могут активизироваться обманщики, мошенники. Могут теряться документы, почтовая корреспонденция. Запланированные встречи могут не состояться по странным и труднообъяснимым причинам. В этот день не рекомендуется доверять другим людям и поступающей информации.

8 декабря Марс делает квадратуру к Юпитеру. Это аспект завышенных амбиций и излишне напористого поведения. Отчетливо может проявиться стремление к почестям, наградам, чинопочитанию. Человек, чей гороскоп попадает под влияние этого аспекта, может начать вести себя бестактно и грубо, обижаясь на других людей за то, что они не выказывают ему должного почтения. Преувеличенная потребность в собственной значимости и агрессивное поведение, когда эта потребность не находит удовлетворения.

11 декабря Венера в соединении с Плутоном – это аспект сильных страстей и собственнических инстинктом. Усиливается сексуальная потребность у тех, чей гороскоп затрагивается этим аспектом. Наряду с сексуальностью и ревностью к любимому человеку, может усилиться такая черта, как алчность, жажда обогащения, обладания большими деньгами. Может проявиться у шопоголиков, скупающих товары без разбора.

11-12 декабря Меркурий в секстиле к Юпитеру. Обе планеты имеют отношение к интеллектуальной деятельности и в гармоничном варианте могут давать стремление к знаниям и успехи в учебе. Отличное время для контактов, поездок, путешествий и публикации статей. Хорошо решаются юридические споры – решения могут быть вынесены взвешенные и справедливые.

12 декабря Солнце в квадратуре с Нептуном – этот аспект может быть связан с ложными намерениями, заблуждениями и обманами. Человек под влиянием этого аспекта может запутаться и оказаться дезориентированным. Нет уверенности в правильности и целесообразности собственных поступков. Может проявиться склонность жить в мире иллюзий и самообмана. Иногда аспект склоняет к употреблению алкоголя и иных веществ, приводящих к измененному сознанию.

Овен

Большая часть недели для Овнов может содержать большие риски потерпеть фиаско в самых разных сферах деятельности. Прежде всего возрастает фактор нестабильности в ваших отношениях с друзьями и подругами. Следует хорошенько взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать приглашение на дружескую вечеринку. Праздное времяпрепровождение может привести к неприятностям. Также эти дни могут быть связаны со странными и запутанными ситуациями в сфере финансов. Возрастает риск столкнуться с проявлениями мошенничества или потери денег от неудачных инвестиций. Крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы – то и другое может привести к неприятностям. В конце недели ситуация может поменяться к лучшему. Наиболее предпочтительный стиль поведения в эти дни – свободное и открытое времяпрепровождение, не обремененное какими-либо обязательствами и планами. Легкая беззаботная жизнь – это как раз то, о чем вы мечтаете. Успешно проходят путешествия, знакомства, в том числе с иностранцами. Это интересное и в чем-то необычное время, полное импровизации и неожиданных приятных сюрпризов. Купите лотерейный билетик на всякий случай – удача может улыбнуться вам, тогда, когда вы уже перестали её ждать.

Телец

Большая часть недели у Тельцов может быть отмечена ухудшением внешних обстоятельств. Что бы вы ни делали, всюду могут возникать препятствия. Чаще обычного вам будут оппонировать самые разные люди. А вот для поддержки своим инициативам вам будет сложнее найти людей. Ваши усилия по достижению поставленных целей могут часто сталкиваться с торможением и противодействием. Чтобы не потерпеть неудачу, лучше пока не торопиться с решением важных вопросов. Наиболее сложно станет выстраивать отношения с партнерами и с начальством на работе. Если речь идет о партнерстве, то сложности в равной степени могут затронуть как деловое партнерство, так и супружеские отношения. Проблема в том, что партнер будет склонен действовать самостоятельно, игнорируя при этом ваше мнение. И вам будет трудно на него повлиять. Лишь на выходных ситуация смягчится. В эти дни вы способны абсолютно реалистично оценить сложившуюся ситуацию и принять взвешенные единственно верные решения. При необходимости вы способны пойти на рискованные действия, предварительно все просчитав и взвесив. Поэтому ваши поступки будут в высшей степени разумными и осознанными. Интересно отметить, что в эти дни усиливается ваша сексуальность. На вас может обратить внимание представитель противоположного пола, занимающий более высокое по социальному и профессиональному статусу положение.

Близнецы

Большая часть недели у Близнецов может быть связана с объективными трудностями в делах. Возможно, вам придется столкнуться с препятствиями. Вам могут поручить сложную работу, для которой вам может не хватить квалификации. Кроме того, отношения с коллегами и подчиненными оставляют желать лучшего. В эти дни может пострадать ваша репутация. Возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения при вождении автомобиля. Возможны штрафные санкции. Берегите свое здоровье, не перенапрягайтесь на работе. Обязательно давайте организму полноценный отдых и сон. В конце недели ситуация кардинально улучшается. Прекрасное время для урегулирования любых спорных вопросов в партнерских отношениях. Объективный подход к вопросу вместе с желанием понять позицию партнера будет способствовать нахождению компромисса. Также это удачное время для деловых переговоров с последующим закреплением договоренностей в соответствующих документах. Хорошее время для публичной деятельности, сдачи экзаменов, защиты диссертации или прохождения процедуры переаттестации. Открытый стиль поведения прибавит вам симпатий со стороны окружающих.

Рак

Большая часть недели у Раков может быть связана с усилением собственнического инстинкта, что может привести к ревности и подозрительности в любви. Также в эти дни вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей. Отсутствие удовлетворенности может подтолкнуть вас к излишней требовательности к постоянному партнеру либо к поискам интимных связей на стороне. Старайтесь не переходить за границы дозволенного. Не исключена размолвка с любимым человеком. Основная причина этого может быть из-за чувства ревности и недоверия. Возможно, вы неправильно истолкуете слова любимого человека, и это приведет к непониманию. Не исключено, что вы будете введены в заблуждение. В конце недели рекомендуется всерьез заняться своим здоровьем. В это время энергетика вашего организма на подъеме, поэтому успешнее пойдет борьба с любыми болезнями. Это прекрасное время для начала цикла лечебно-профилактических мероприятий, перехода на питание по диете, начала занятий в фитнес-клубе, начала системных занятий по закаливанию. Чтобы научиться успешнее реализовывать свои таланты и способности, возможно, потребуется скорректировать свой режим дня. Возможно, вы осознаете, что для повышения эффективности вам не хватает организованности и самодисциплины. Составьте себе график дел на каждый день и попробуйте выдержать этот режим. И вы сразу же сможете резко повысить свою эффективность.

Лев

Большая часть недели у Львов может пройти с осложнениями в семье и в партнерских отношениях. На первый план могут выйти споры о том, кто в семье главный и кому принадлежит власть в принятии кардинальных решениях. Возможно, ваш партнер может высказывать недовольство тем, какое положение он занимает в семье. Также могут осложниться отношения между вашим партнером и кем-то из ваших близких родственников, родителей. Постарайтесь максимально сгладить возникшие противоречия и выступить в роли миротворцев. В эти дни не лучшее время для оформления аренды, съёма жилья. Не рекомендуется приглашать гостей в свой дом. Зато в конце недели ситуация в партнерстве нормализуется. Рекомендуется во всем идти навстречу своему партнеру и стараться принимать его инициативы. В этом случае ваши отношения значительно укрепятся, и вы сможете добиться полного взаимопонимания. Влюбленные Львы получат приятное во всех отношениях общение. Также это удачное время для творческой реализации личности и демонстрации своих талантов на публике. Например, вы можете преуспеть, выступая со сцены или же участвуя в спортивных состязаниях.

Дева

У Дев большая часть недели может быть связана с ростом вероятности развития ОРЗ и ОРВИ. В эти дни лучше ограничить свои контакты, одеваться по погоде, не допуская сквозняков и переохлаждения. Также следует осмотрительнее обращаться с лекарственными препаратами и алкоголем. Спиртные напитки в эти дни могут оказать на вас неадекватно сильное воздействие, и вы рискуете не рассчитать дозировку. В делах это время нельзя назвать успешным. Возможно, в эти дни вас часто будут отвлекать от дел посторонними разговорами, которые вам совсем не нужны. Также вам могут поступить ложные сведения, следуя которым вы можете допустить ошибку. Будьте разборчивее в контактах. Наиболее важные дела по дому и в семье рекомендуется запланировать на конец недели. Особенно это относится к тем делам, которым предстоит заниматься вместе с другими членами семьи. Вы сможете легко договориться о распределении обязанностей, и сама работа не вызовет никакой напряженности в семье. И сможете навести порядок в окружающем вас пространстве. Хорошее время для приобретения домашних животных и предметов по уходу за ними.

Весы

Большая часть недели у Весов может быть связана с напряжением в отношениях с любимым человеком. Возрастает вероятность ссор из-за денег. Например, вас могут обвинить в том, что вы ведете себя с любимым человеком излишне меркантильно. Также старайтесь не вести разговоров об уровне своих доходов и своем материальном положении. Разговоры о деньгах могут привести к конфликту. Купленный для любимого человека подарок может ему не понравиться. Старайтесь воздерживаться от расходования денег на развлечения и азартные игры. Сейчас вы можете увлечься и потратить слишком большую сумму впустую. Конец недели благоприятствует активным контактам с окружающими. Вы будете стремиться к общению, поездкам, обмену мнениями и учебе. Любая новая информация может заинтересовать вас. Во многом ваш интерес к другим людям будет связан с тем, что через эти контакты вы сможете решить какие-то свои личные вопросы. Если у вас есть дети, то старайтесь уделять им больше внимания, делайте с ними прогулки на природу, посещайте концерт, театр, цирк.

Скорпион

Большая часть недели у Скорпионов может быть связана с разногласиями с кем-то из членов семьи. Ваши инициативы могут не получить понимания и поддержки в семье. В результате вам придется преодолевать сопротивление близких людей, действуя в одиночку. Не исключено, что вы сами в эти дни будете в чем-то заблуждаться. В это время воздержитесь от обсуждения важных вопросов на семейном совете. Не следует переставлять мебель в комнатах или добавлять элементы декора в доме без предварительного согласия на это членов семьи. Не следует излишне настаивать на своем мнении – это может привести к конфликту. Если чувствуете сильное сопротивление, то лучше отложить вопрос до лучших времен. В конце недели может улучшиться финансовое положение. Вырастут ваши доходы, могут быть финансовые поступления от близких родственников и членов семьи. В эти дни вы будете способны принимать взвешенные и весьма практичные решения, что положительно отразится на урегулировании материальных вопросов. Также это хорошее время для приобретения товаров для дома, для облегчения домашнего труда и для создания комфортных условий проживания. Уделите время и силы для того, чтобы сделать условия своего проживания более уютными и комфортными. Сейчас это у вас будет успешно получаться.

Стрелец

Большая часть недели у Стрельцов может складываться неблагоприятно для новых знакомств и контактов. Чем меньше вы будете общаться с окружающими, тем меньше у вас будет поводов для волнений. Возможно, в поле вашего зрения будут попадать критически настроенные к вам люди. Крайне нежелательно откровенничать о своей личной жизни со случайными попутчиками. Мир более тесен, чем нам кажется, и ваши слова могут использовать против вас. Так или иначе, но общение с окружающими вряд ли доставит вам удовольствие. Поэтому лучше свести контакты к необходимому минимуму. В выходные дни усиливаются ваши интеллектуальные способности. Успешно идет учеба. Вы сможете расширить и укрепить свои деловые и социальные связи. Друзья, знакомые и родственники могут помогать вам в решении важных вопросов. Старайтесь получить как можно больше информации о ситуации вокруг вас, имеющей хоть какое-то отношение к вашим делам. Чем больше вы будете информированы, тем эффективнее сможете действовать. Отдавайте предпочтение контактам с серьезными интеллектуалами и ответственными людьми, которые отвечают за свои слова.

Козерог

Большая часть недели у Козерогов может быть связана с финансовыми потерями, убытками, обманами и авантюрным расходованием денег. Например, если вы давно ищите какую-то вещь, то можете найти её и купить. Однако на поверку окажется, что вы только напрасно потратили деньги и придется возвращать товар обратно в магазин. Особенно это относится к модной одежде и ювелирным украшениям. Задача этих дней – сохранить те финансовые ресурсы, которые у вас были накануне. В выходные дни многие из Козерогов смогут повысить уровень работоспособности. Кроме основной работы вы сможете успешно справиться с дополнительной подработкой. Возрастает ваше мастерство при выполнении любой работы. Повышается уровень доходов. Вторая позитивная тема связана с вашими успехами в освоении духовных практик. Если вы занимаетесь йогой, аутогенными тренировками или цигун, то сможете ощутить реальные положительные результаты от этого. Например, вы можете почувствовать, что стали перестали беспокоиться, нервничать, что ваше психологическое состояние стало более гармоничным.

Водолей

Большая часть недели может увлечь Водолеев в водоворот суеты повседневности, когда вам придется мобилизовать свои ресурсы для срочного решения каких-то вопросов. Это достаточно проблемное время для тех, кто мотивирован делать карьеру и имеет тут немалые амбиции. Также вами могут овладеть смутные чувства и внутренние сомнения в целесообразности тех или иных действий. Если у вас нет уверенности, то, значит, пока следует воздержаться от активной деятельности и лучше переждать эти дни. Поэтому сейчас имеет смысл придержать эти амбиции в себе. В выходные дни рекомендуется держать все дела под личным контролем. Перед принятием важных решений можно посоветоваться с друзьями, однако окончательное решение следует принимать самостоятельно. Если вы ищите друзей и ощущаете нехватку поддержки, то сможете найти единомышленников через виртуальное общение на форумах и в группах социальных сетей интернета. Главное на данном этапе – не отрываться от своего коллектива, от той группы людей, с которой вы ощущаете внутреннюю связь и родство.

Рыбы

Большая часть недели у Рыб может быть связана с неприятностями при контакте со служителями закона. Помните, что нарушения закона могут привести вас к штрафным санкциям. Особенно это относится к тем, кто имеет автомобиль – нарушить правила дорожного движения можно легко, но последующий контакт с представителями дорожной полиции может стоить вам нервов и финансовых потерь. Если поездка необходима на этих днях, то запланируйте её на конец недели. Возможны попытки тайных недоброжелателей подставить вас, нанести ущерб вашей репутации. В эти дни нежелательно подавать исковые заявления в суд и проводить юридические разбирательства. На выходных днях вам может оказать реальную помощь некий влиятельный человек, предпочитающий оставаться в тени. Со своей стороны вам сейчас лучше не афишировать свои намерения на публике. Тайная и тонкая дипломатическая деятельность сейчас может оказаться наиболее выигрышной тактикой поведения. Ориентируйтесь на то, что вам могут оказать поддержку и протекцию влиятельные люди. Также это прекрасное время для контакта с природой, для занятий духовными практиками, для медитации с целью обретения душевного равновесия и гармонии души и тела.