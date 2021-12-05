«Халявы» не будет — финансовый гороскоп на 6-12 декабря

Деньги сейчас придется зарабатывать тяжелым трудом.

«Халявы» не будет. Но зато сколько радости будут приносить вам сэкономленные денежки или купленная полезная вещь! В наилучшем финансовом положении окажутся деловые люди, люди, нацеленные на карьеру, имеющие подход к начальству и чиновникам. Остальным полезно навести порядок в финансах и выработать стратегию на ближайшие месяцы. Это тоже привлечет к вам деньги. С четверга начнется трехмесячный период, когда вся наша жизнь будет пронизана крупными финансовыми потоками. Связанные с деньгами события начнут развиваться стремительно. А где вы эти денежные потоки встретите, зависит уже от вашего житейского контекста. Много денег будет у тех, кто умеет извлекать пользу из таких потоков — у банкиров, финансистов, биржевых специалистов, страховщиков. Кому-то может просто повезти и получить наследство или отличное деловое предложение. Остальным нужно следить, чтоб не встретить денежные потоки в виде кредитов и не увязнуть в них.

Овен

Овнам на этой неделе звезды советуют обходиться без финансовых заимствований, даже если сейчас вам придется испытывать острую нужду в деньгах. Если у вас есть электронные платежные средства, то рекомендуется усиливать меры безопасности своих сбережений – менять пароли, подключать более надежные системы защиты от несанкционированного доступа. Воздерживайтесь от любых действий, которые могут привести к риску потери финансовых средств. Приступая к работе, вы должны отдавать себе отчет в том, что многие дела в эти дни пойдут не по плану. В будние дни могут произойти неожиданные сбои в рабочем ритме, что заставит вас оперативно переключиться на выполнение других дел. Воздержитесь от проведения технических испытаний и пусконаладочных работ. В конце недели хорошее время для принятия управленческих решений. Финансовый риск в эти дни будет оправдан. Можно делать кадровые перестановки и реформировать структуру фирмы. Старайтесь действовать последовательно и строго по плану – такой подход обязательно принесет позитивные плоды.

Телец

Основной проблемной темой для типичных Тельцов на этой неделе может стать соблюдение договорных обязательств. Вы можете столкнуться с нарушением обязательств и обещаний деловыми партнерами. Также со своей стороны вам не следует допускать нарушений действующих договоренностей, соблюдать сроки выполнения тех или иных работ. Возможно, придется столкнуться с ухудшением внешних обстоятельств. Поэтому ваша работа будет сопряжена с дополнительными препятствиями, осложнениями и продвижение к поставленной цели будет идти медленным темпом. В течение будних дней недели основные сложности могут быть отношения с деловыми партнерами и клиентами. Это непростое время для запоминания пожеланий заказчика и точного их исполнения – постарайтесь записывать самое важное, не полагаясь на память. В конце недели звезды советуют сосредоточить внимание на повышении образовательного уровня. От того, насколько глубоко вы владеете тонкостями профессии, во многом будет зависеть успех этого дня в целом. Успешно пройдут дальние командировки, а обмен опытом с коллегами-смежниками будет полезен.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с препятствиями при выполнении текущей работы. В первую очередь это относится к офисным служащим. При работе с офисной и компьютерной техникой вы можете часто сталкиваться с поломками. Также старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места – все это могут негативно повлиять на вашу деловую репутацию. Складывается весьма непростая психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Возможно, всему виной будет недостаточно четкое распределение обязанностей между коллегами и некоторый хаос, неразбериха. Постарайтесь не допускать нарушений трудовой дисциплины и не втягивайтесь в межличностные разбирательства. При работе с цифрами вероятность ошибки возрастает и это может стать поводом для проведения служебного расследования и вынужденной поездки с целью исправления ошибки. В конце недели бизнесмены смогут решить кадровые вопросы – вы, наконец, найдете и примите на работу очень ценных сотрудников. Рекомендовано предпринимать решительные действия по обновлению производственных мощностей.

Рак

Ракам на этой неделе следует воздерживаться от рискованных предприятий, связанных в первую очередь с финансовыми рисками. Если ваша профессиональная деятельность связана с распоряжением чужими деньгам, например при оперировании финансовыми ресурсами в банках, то могут быть досадные ошибки. Будьте внимательнее при работе с цифрами. Ошибка при заполнении реквизитов на денежные переводы может привести к зависанию перевода. Следует отдавать предпочтение традиционным видам деятельности, тем делам, в которых вы чувствуете себя опытными профессионалами. В ходе выполнения привычных дел у вас не будет возникать никаких проблем. А вот в новых делах, где требуется проявить смекалку и творческий подход, вы можете столкнуться с трудностями. В конце недели успех будет целиком и полностью зависеть от умения сотрудничать с другими людьми. Хорошее время для консультантов сетевого маркетинга и всех тех, чья работа связана с выполнением клиентских заказов. Можно без сомнений делегировать часть своих полномочий деловым партнерам – они в эти дни будут удачливее вас.

Лев

У Львов в будние дни недели возможны нарушения договорных обязательств при выполнении профессиональных обязанностей. Возможно, ваши деловые партнеры или клиенты не выполнят обещаний, и вы из-за этого понесете финансовые убытки. Если вы периодически выполняете частные заказы, имеете возможность для неофициальной подработки, то следите с тем, чтобы у вас были гарантии оплаты труда. В этом случае лучше брать предоплату. Звезды советуют воздержаться от прохождения собеседований, тестирования и прочих контактов с потенциальным работодателем при трудоустройстве. Попытка поменять работу на этот раз может оказаться неудачной. Не полагайтесь на память, записывайте пожелания клиента и пользуйтесь этими записями при выполнении заказов. В противном случае вы что-то обязательно забудете или перепутаете. В конце недели хорошее время для технического творчества. Изобретатели, рационализаторы, инженеры найдут интересные технические решения, что позволит повысить производительность и качество труда. Вы сможете добиться хороших результатов в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Дева

Девам на этой неделе будет трудно сосредоточиться на текущих делах, поскольку постоянно будет поступать посторонняя информация, которая будет отвлекать вас от выполнения работы. Это может привести к потере драгоценного рабочего времени впустую. Также могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Хуже всего придется тем, кто по профессиональным обязанностям вынужден совершать частые поездки, заниматься оформлением документов, вступать в контакты с клиентами. Будние дни недели связаны с трудностями при работе с информацией. Поскольку в эти дни ваши интеллектуальные способности и особенно память будут ослаблены, то умственные виды деятельности окажутся в эти дни не в выигрышном положении. Вы будете склонны к частым ошибкам еще и потому, что вам будет приходить много ложных сведений – а отделить правду от дезинформации будет весьма нелегко. В конце недели благоприятное время для деловых контактов. Возможно, вам удастся заинтересовать и вовлечь других людей в сферу своих экономических интересов и добиться взаимовыгодного сотрудничества с ними.

Весы

В профессиональной деятельности Весов на этой неделе основной проблемой может стать недостаточная оценка вашего труда. Вы можете много работать, однако оплата за проделанную работу может оказаться ниже ваших ожиданий. Кроме того, это неблагоприятное время для взаимоотношений с начальством. Не исключено, что вам начислят зарплату за прошедший месяц в меньшем размере, чем вы рассчитывали и это станет поводом для соответствующего разбирательства. Склонность тратить деньги с большим размахом не способствует улучшению вашего финансового положения. Возможно, что в результате профессиональной деятельности вы понесете материальный ущерб, и это усилит остроту темы финансов. Нежелательно брать и давать деньги взаймы. Игроки на фондовых биржах рискуют потерять деньги при совершении спекулятивных сделок. Предстоит более взвешенно подходить к финансовым вопросам. В конце недели хорошие дни для благоустройства рабочего места, оснащения его современным и удобным техническим оборудованием. Наибольшую прибыль можно получить благодаря сделкам с недвижимостью. Отношения с коллегами складываются доброжелательные.

Скорпион

Будние дни недели у Скорпионов складываются достаточно нервно и мало результативно с точки зрения профессиональной деятельности и учебы. Особенно это касается тех, кто работает самостоятельно, занимается индивидуальной трудовой деятельностью или кому по роду профессиональной деятельности часто приходится проявлять инициативу. С наибольшими затруднениями столкнутся те, кто работает дистанционно, выполняя заказы через интернет – программисты, фрилансеры, дизайнеры. Старайтесь выполнять свою обычную работу, ту, которую вы обычно делаете изо дня в период. И придерживайте основного правила о том, чтобы не делать того, о чем вас никто не просит. Это тем более справедливо еще и потому, что у вас не будет ясного и четкого представления о ситуации, и вы будете склонными к заблуждениям. В конце недели удачное время для укрепления и развития деловых связей. Благодаря возросшей коммуникабельности вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет пойти вам навстречу. Это положительно отразится на принятии грамотных и взвешенных решений.

Стрелец

Стрельцам в будние дни недели следует воздерживаться от деловых контактов, поездок, встреч. В это время вам может поступить информация, которая негативно повлияет на вашу деловую активность. Старайтесь держаться в стороне от всевозможных слухов, сплетен и интриг – эти темы могут выбить вас из рабочего ритма. Не рекомендуется доверять поступающей информации и принимать на основе её решения. Дело в том, что вы можете стать жертвой обмана или собственных заблуждений. Не позволяйте никому отвлекать ваше внимание от текущей работы на посторонние вопросы, дорожите своим рабочим временем. При проведении деловых свиданий вас могут попытаться ввести в заблуждение. Например, вы можете познакомиться с человеком, который будет иметь нечестные намерения, и будет выдавать себя за того, кем он на самом деле не является. В конце недели звезды советуют сосредоточиться на решении материальных проблем. Благодаря усилению практичности вы будете выполнять ту работу, которая больше оплачивается. Неплохое время для дополнительных доходов за счет неофициальной подработки.

Козерог

В профессиональной деятельности Козерогов в будние дни недели может быть много нестабильности. При деловом взаимодействии с партнерами вы можете столкнуться со случаями необязательности и нарушения договоренностей. Эти дни могут не оправдывать ваших ожиданий. Например, если вы хотели получить премию от работодателя, и она уже была обещана, то на самом деле выдачу премии могут отложить на неопределенный срок. Также это очень непростой период для тех, то работает в составе творческого коллектива. В коллективном труде может быть много хаоса и неразберихи. От участия в собраниях акционеров или профсоюзов сейчас лучше уклониться – проведенное там время ничего не даст вам в позитивном смысле. В конце недели у вас усиливается дар предвидения, поэтому рекомендуется заняться составлением плана на перспективу. Процесс написания бизнес-плана будет содержать в себе много революционных идей, способных дать новый импульс развитию вашего бизнеса. От вашей личной инициативы зависит очень многое. Успешно проходит торгово-закупочная деятельность и аналитическая обработка информации.

Водолей

Эта неделя может сложиться неблагоприятно для карьеры Водолеев. Старайтесь не пересекаться с начальством без особой необходимости. Ваши инициативы не найдут понимания и поддержки, более того, вас могут обвить в самоуправстве и превышении полномочий, выходе за пределы компетенции. Начальство может сделать вам ряд критических замечаний и поторопить с выполнением поручений. Однако вы можете оказаться не готовыми к адекватному ответу. Шансов на позитивные подвижки в карьере мало, скорее наоборот, вас могут понизить в должности или сузить круг обязанностей. В конце недели успешно пойдут дела, связанные с неофициальной деятельностью. Вам могут предложить временную подработку. Можете также рассчитывать на льготы при оформлении поездки в санаторий для профилактики и лечения. Если вы являетесь руководителем, то вам может поступить ценная аналитическая информация из конфиденциальных источников. Используя эти сведения, вы составите правильное мнение для принятия управленческих решений.

Рыбы

В профессиональной деятельности Рыбам важно сохранять свое реноме – ваша репутация может пострадать от какой-то тайной или неофициальной деятельности. Могут осложниться условия для работы. Вы будете сталкиваться с тормозящими внешними влияниями. Например, это могут быть проверки со стороны фискальных контролирующих органов власти с целью выявить нарушения закона. Могут возникнуть трудности с запоминанием полезной информации при повышении квалификации. Также это неблагоприятный период для тех, кто проходит профессиональную переаттестацию – в самый ответственный момент вы можете забыть правильный ответ. В конце недели звезды не советуют замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности. Старайтесь реализовать свои способности в контакте с трудовым коллективом. Ищите друзей и единомышленников, с которыми у вас общие интересы. Планы, которые вы составите в эти дни, имеют большие шансы на реализацию. Успешно идут дела у конструкторов, дизайнеров, программистов, маркетологов и коммивояжеров.