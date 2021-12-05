Выбираем стабильность — любовный гороскоп на 6-12 декабря

Отнеситесь к личной жизни серьезно. Доведите до логического конце легкомысленные связи — или вы женитесь, или расходитесь.

Знакомьтесь в деловой обстановке и заводите отношения по расчету: не с теми, от кого бабочки в животе, а с теми, на кого можно положиться в долгосрочной перспективе. Нужно формировать практичные и стабильные отношения. В первой половине недели в любви нужно семь раз отмерить — один отрезать. Не спешите с окончательными решениями, присматривайтесь, обдумывайте. Но уж если вы (или партнер) что-то решите, то это будет действительно твердое, окончательное решение. Во второй половине недели события закрутятся стремительным потоком. Сами собой начнут быстро приходить к развязке мучительно-длительные проблемы. Люди будут склонны к кардинальным решениям: если любовь — то на всю жизнь, если расставаться — то окончательно. В жизнь многих войдет сильное и серьезное чувство. В уже сложившихся парах отношения начнут проходить через кризис и трансформироваться во что-то новое.

Овен

На этой неделе влюбленным Овнам лучше держать под контролем свои эмоции: действия, совершенные под их влиянием, будут рискованными, запоздалыми и бесполезными. Даже если накопившиеся проблемы требуют разрешения, не стоит рубить сплеча. Выступать с конструктивными предложениями лучше в воскресенье.

Телец

На этой неделе Тельцам придется либо сдерживать порывы любимого человека, либо разделять их. Второй вариант идеален, когда партнеры сливаются в потоке страсти. Первый пригодится многим Тельцам, когда их половинка теряет чувство меры - например, «рвет и мечет» под влиянием разрушительной ревности.

Близнецы

На этой неделе для Близнецов остается важным слово партнера. Если их мучает неразрешенный вопрос, стоит его задать и, наконец, получить ответ. При этом многим Близнецам пригодится умение «читать между строк»: не исключено, что любимый человек не захочет (или не сможет) сказать все открытым текстом.

Рак

На этой неделе Ракам стоит ценить в своем любовном союзе хорошее, при этом не искать лучшего или большего. Стоит чаще вспоминать старую мудрость, гласящую, что от добра добра не ищут, а «причинять добро» близкому человеку помимо его воли порой опасно. Лучшие дни для встреч - понедельник и пятница.

Лев

Влюбленным Львам звезды рекомендуют внимательнее выбирать линию поведения в середине этой недели. Интервал с вечера вторника по утро четверга создает подходящие условия для важных бесед, но малейшая искра негатива способна вызвать бурю (особенно, если задеты базовые убеждения любимого человека).

Дева

Для личной жизни Дев окажется важным начало этой недели. Уже в понедельник они зададутся знакомым вопросом или встанут перед насущной дилеммой, которая будет волновать их достаточно долго (возможно, до Нового года и даже дольше). Одновременно этот день станет наилучшим для романтической встречи.

Весы

На этой неделе понедельник и воскресенье обозначат Весам границы любовной ловушки, в которую они попали (похоже, надолго). Это может быть испытание бытом или общая двойственность ситуации - например, неопределенность текущего статуса. Многие Весы пожнут плоды своей собственной любовной политики.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам на этой неделе не стоит упускать свои шансы - но им также будет важно держать себя в руках и не позволять себе лишнего: правильное и красивое развитие отношений сейчас требует скрытности и выдержки. Наиболее гармоничные условия для свиданий сложатся в понедельник и пятницу.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам не стоит отмалчиваться, если они надеются покорить любимого человека своим красноречием: за словом в карман представители этого знака вряд ли полезут. Для идеального эффекта им не помешает структурировать свои сообщения и речи, чтобы они не превращались в «поток сознания».

Козерог

На этой неделе наилучшие шансы влюбленным Козерогам дают понедельник и утро вторника - но в те же дни не обойдется и без знакомых ловушек, грозящих подорвать их позиции. Звезды напоминают им о коварстве двойственных ситуаций (особенно, тех, которые им способна талантливо подстроить бывшая пассия).

Водолей

На протяжении всей недели в личной жизни Водолеев возможны те или иные тайны и сложности. Исподволь накапливающиеся вопросы или потаенные переживания могут действовать им на нервы. Чтобы не сказать или не сделать лишнего, им стоит держать себя в руках, особенно с вечера вторника по утро четверга.

Рыбы

На этой неделе влюбленным Рыбам стоит контролировать свои речи, размышления и эмоции с вечера четверга по вечер субботы. В это время их главным врагом могут стать непрошеные слова, сорвавшиеся с языка, либо неверные выводы, сделанные под влиянием ложной информации или собственной невнимательности.