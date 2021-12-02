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Что такое «даты силы» и когда их ждать в декабре

2 декабря 2021ГороскопыСлово и Дело

Звездные специалисты рассказали, какие из дней первого месяца зимы будут наполнены особенной энергией.

Что такое «даты силы» и когда их ждать в декабре
Фото: goodfon.ru

По мнению астрологов, первой датой силы будет 12 декабря. Этот день считается идеальным для духовных практик. Многих представителей звезд ждет заряд позитива. Материальный достаток уйдет на второй план, а в приоритет выйдут доброта, дружба и любовь, добавляют звездные эксперты.

Далее — 13 декабря. По словам специалистов, планета Марс перейдет в созвездие Стрельца. Это поможет стать многим смелее. В целом астрологи обещают яркий и позитивный день.

Также счастливыми окажутся 14 и 15 число первого месяца зимы. В это время станет активным метеорный поток Геминиды. Считается, что именно эти дни подходят для загадывания желания на падающую звезду.

Еще одним удачным числом в месяце станет 21 декабря. Это будет день зимнего солнцестояния и максимум звездопада Урсиды. Астрологи заверяют, что 21 число принесет спокойствие и гармонию с собой, передает портал «ТОЛК».

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