Что такое «даты силы» и когда их ждать в декабре

Звездные специалисты рассказали, какие из дней первого месяца зимы будут наполнены особенной энергией.

По мнению астрологов, первой датой силы будет 12 декабря. Этот день считается идеальным для духовных практик. Многих представителей звезд ждет заряд позитива. Материальный достаток уйдет на второй план, а в приоритет выйдут доброта, дружба и любовь, добавляют звездные эксперты.

Далее — 13 декабря. По словам специалистов, планета Марс перейдет в созвездие Стрельца. Это поможет стать многим смелее. В целом астрологи обещают яркий и позитивный день.

Также счастливыми окажутся 14 и 15 число первого месяца зимы. В это время станет активным метеорный поток Геминиды. Считается, что именно эти дни подходят для загадывания желания на падающую звезду.

Еще одним удачным числом в месяце станет 21 декабря. Это будет день зимнего солнцестояния и максимум звездопада Урсиды. Астрологи заверяют, что 21 число принесет спокойствие и гармонию с собой, передает портал «ТОЛК».