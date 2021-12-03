Пять знаков зодиака, которые разбогатеют перед Новым годом

Астрологи рассказали, кто будет особенно удачлив перед зимними праздниками.

Астрологи выделяют пять знаков зодиака, которым повезет в наступившем предновогоднем месяце.

Так, Раки могут получить крупную сумму денег, если наведут порядок в своих финансовых делах.

Скорпионы смогут извлечь хорошую выгоду при продаже вещей, особенно при совершении сделок с недвижимостью.

Стрелец и Лев

Стрельцы перед Новым годом смогут заработать на знаниях, а львы на хобби.

Щедрые финансовые подарки ожидают ученых, медиков и творчески людей, родившихся под знаком козерога. Пишет портал Pensnews.ru со ссылкой на астрологический ресурс Astromeridian.ru.