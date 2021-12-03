Пять знаков зодиака, которые разбогатеют перед Новым годом

Пять знаков зодиака, на которых свалится мешок денег под Новый год
3 декабря 2021ГороскопыРИА "ФедералПресс"
Астрологи рассказали, кто будет особенно удачлив перед зимними праздниками.
Астрологи выделяют пять знаков зодиака, которым повезет в наступившем предновогоднем месяце.
Рак
Так, Раки могут получить крупную сумму денег, если наведут порядок в своих финансовых делах.
Скорпион
Скорпионы смогут извлечь хорошую выгоду при продаже вещей, особенно при совершении сделок с недвижимостью.
Стрелец и Лев
Стрельцы перед Новым годом смогут заработать на знаниях, а львы на хобби.
Козерог
Щедрые финансовые подарки ожидают ученых, медиков и творчески людей, родившихся под знаком козерога. Пишет портал Pensnews.ru со ссылкой на астрологический ресурс Astromeridian.ru.
РИА "ФедералПресс": последние новостиРоссийских врачей предупредили о новой угрозе в пандемиюБолдуин рассказал о самопроизвольном выстреле: «Оружие должно было быть пустым»Главную тюменскую коммунистку оштрафовали за акцию против QR-кодов