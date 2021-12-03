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Названы знаки, которые никогда не создадут семью

3 декабря 2021ГороскопыВечерняя Москва

Знак зодиакального круга способен предопределить личную жизнь человека.

Названы знаки, которые никогда не создадут семью
Фото: newsland.com

Так, астрологи назвали четыре знака зодиака, представительницы которых, вопреки популярности у мужчин, не способны создать крепкую семью.

Весы

Грациозные и нежные Весы нравятся многим молодым людям. Однако такая востребованность их и отталкивает. Зачастую представители сильного пола боятся взять на себя ответственность за такую девушку.

Стрелец

Честность и прямолинейность Стрельцов мешает созданию надежных и длительных любовных отношений. Такие женщины никогда не скажут лживый комплимент и не будут льстить.

Дева

Изящные и безупречные девушки-Девы — приверженцы перфекционизма. Таким стандартам тяжело соответствовать мужчинам, из-за чего их ожидает неудача в личной жизни.

Телец

Привлекательные Тельцы всегда находятся в центре внимания у сильного пола. Однако они ревнивы, что пугает потенциального супруга, пишет Пятый канал.

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