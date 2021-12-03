Какой отпечаток наложит черное солнце на человечество

Астролог рассказал, как солнечное затмение повлияет на россиян.

Полное солнечное затмение (оно же новолуние) 4 декабря (в 10:53 по мск) проходит в 13 градусе Стрельца и входит в достаточно молодую серию затмений (сарос 152), рождённых по одним данным 26 июля 1805-го, а по другим на цикл на 18 лет раньше 14 июля 1787-го. Что характерно, оба первичных затмения имеют в целом позитивную структуру положений планет, с активным влиянием Юпитера. Вот и в карте нашего затмения Юпитер и родственный ему Нептун становятся наиболее влиятельными планетами-управителями затмения. Но в условиях нашей действительности всё-таки конфигурация карты затмения/новолуния в развороте лунного месяца имеет скрытую вредную природу.

Более заметным это станет в первой половине лунного месяца до полнолуния 19 декабря – Юпитер ожидает враждебный аспект с Марсом (8 декабря), а Нептуну предстоит принять конфликтные связи от Меркурия (7 декабря) и Солнца (12 декабря). Такая планетная картина периода несёт туман и предрассудки в информационное поле, подверженность чужому и дурному влиянию, трудности для контроля и принятия ответственных решений, неясности и проблемы с логикой в различных ситуациях. Подстёгивать к удовлетворению каких-то вычурных интересов и желаний в это время будет и соединение Венеры с Плутоном 11 декабря. Период неудачен для путешествий и всяческих международных саммитов, но публичные выступления могут оказаться яркими и запоминающимися. В целом задача лунного месяца - не запутаться в собственных приоритетах, не совершить ошибки выбора, для чего лучше отложить важные решения, сделки и договорённости по крайней мере на период после 12 декабря.

В этом ракурсе нужно повысить бдительность на событийном уровне, избегать ненужных рисков уже с самого начала декабря стоит в первую очередь представителям знаков переменчивого (мутабельного) креста зодиака – Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам, рождённых ориентировочно с 1 по 5 число (июня, сентября, декабря и марта).

В дальнейшем, начиная с полнолуния 19 декабря и перехода Солнца в знак Козерога с 21 декабря, инициатива влияния планетарных энергий перейдёт к завершающему циклу вражды Сатурна с Ураном. Формула этого главного аспекта года будет в пиковых значениях с 21 по 25 декабря, она располагает широким фронтом действий и противодействий в самых разных сферах бытия, так как стоит на противоречиях, связанных с ограничениями и свободой, неожиданными сбоями механизмов (например, на транспорте особенно в авиации) срывами, отменами планов и договорённостей. Ну а на фоне повторного соединения Венеры с Плутоном 25 декабря может вызвать яркие события в финансовой сфере, но нужно помнить, что в этот период потерять легче, чем найти.

Завершающая предновогодняя неделя, обещает хоть и достаточно нервную программу взаимодействий планет, но более конструктивную в деловом плане, ну а переход Юпитера в свой знак Рыб с 29 декабря станет главным флагманом надежд на лучшее будущее.