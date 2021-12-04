Придет озарение — финансовый гороскоп на 5 декабря

Сегодня мы можем найти выход из очень непростой ситуации.

Овен

Овнам в этот день не следует браться за крупные проекты без должной поддержки со стороны влиятельных людей и без одобрения членов семьи. Не следует торопиться с важными решениями и возлагать на себя большую ответственность. Возможно, сегодня вам будет сложно правильно оценить свои силы и свои ресурсы. Это хорошее время для небольших продуманных реформ. Руководители смогут провести эффективные кадровые перестановки.

Телец

Тельцам сегодня предстоят активные деловые контакты. Возможно, вы будете выбирать между двумя потенциальными деловыми партнерами, кому следует отдать предпочтение в плане долгосрочного сотрудничества? Также это хорошее время для учебы и выполнения экзаменационных заданий. Возрастают шансы на приобретение деловых связей и решения вопросов с помощью знакомых и друзей.

Близнецы

Близнецам сегодня, возможно, имеет смысл пойти на некоторый финансовый риск ради достижения положительного результата в работе. Это может быть оправдано в том случае, если вы сделаете вложения во что-то реальное, например, в покупку инструментов, техники и иных средств производства. Хорошие шансы для увеличения уровня доходов за счет личных усилий и практического подхода к делам.

Рак

У Раков сегодня может состояться весьма ответственный диалог с потенциальным деловым партнером. Попробуйте подойти к сотрудничеству с позиции долгосрочной перспективы, найдите те точки соприкосновения интересов, которые заинтересуют партнера. Звезды советуют больше времени уделять информационному обмену и контактам. Вы сможете быстро и легко добиваться поставленных целей за счет успешного сотрудничества с людьми и их информационной поддержки.

Лев

Если Львы смогут сосредоточиться на конечной цели своей работы и не позволят себя отвлечь на посторонние разговоры, слухи и интриги, то день сложится успешно. Старайтесь воспринимать коллег по трудовому коллективу как членов одной большой и дружной семьи – это поможет вам в работе. Ваш труд может быть оценен начальством и должным образом материально вознагражден.

Дева

Девам в этот день рекомендуется настроиться на серьезную аналитическую работу. Прежде всего вам, возможно, предстоит определиться, с кем из деловых партнеров вы будете дальше продолжать сотрудничать, а с кем пришла пора расстаться. Отдавайте предпочтение надежным опытным людям. Кроме того, это достаточно непростой день для тех, кто работает в непосредственном контакте с клиентами и заказчиками

Весы

Весам в этот день, возможно, придется совмещать основную работу с домашними делами и заботами. Не исключено, что потребуется отпрашиваться у начальства пораньше уйти с работы. Если вы все дела успеете выполнить, то никаких проблем с начальством не возникнет. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в ночных заведениях, ресторанах, барах, в медицинских учреждениях, санаториях, базах отдыха.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется твердо удерживать личный контроль над своими делами. Крайне нежелательно кому-либо делегировать свои полномочия. Сегодня именно тот день, когда оправдывается правило: «если хочешь, чтобы работа была выполнена хорошо – делай все сам». Вам может представиться удачный шанс увеличить доходы за счет дополнительной подработки на полставки, по совместительству или выполняя частные заказы.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется обеспечить себе комфортные условия для серьезной и сосредоточенной работы. Вам удастся более всего преуспеть, если вы будете действовать незаметно, не привлекая к себе внимания. Чем меньше вы будете привлекать к себе внимание извне, и отвлекаться на посторонние дела, тем результативнее сложится весь этот день. Доходы могут вырасти при строгом финансовом учете.

Козерог

Козерогам в этот день будет сложнее контролировать свои эмоции при работе с клиентами. Возможно, вам покажутся невыполнимыми запросы клиентов, и вы можете начать нервничать. Столь же сложно будет договориться о сотрудничестве с деловыми партнерами. Совместное планирование поможет вам найти взаимопонимание. Работа с прицелом на перспективу и будущий успех может оказаться более эффективной.

Водолей

Водолеям рекомендуется действовать целенаправленно и последовательно, строго соблюдая требования начальства относительно сроков выполнения работ. Не дайте себе увязнуть в спорах и разбирательствах с коллегами по трудовому коллективу. Также это хороший день для тех, кто занимает руководящие должности. Это хороший день для тех, кто занимается подготовкой финансовых и иных отчетов по итогам прошедшего месяца.

Рыбы

Рыбы, проходящие обучение в вузах, сегодня смогут добиться понимания наиболее сложного учебного материала. Старайтесь сосредоточиться на учебе и вникайте глубоко – в какой-то момент понимание придет к вам как озарение. Также это хорошее время для служебных командировок по обмену опытом. Можно проводить деловые встречи, назначать свидания, отправляться в поездки, делать телефонные звонки.