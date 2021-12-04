Судьба подшутит над нами — любовный гороскоп на 5 декабря

В этот день мы можем попасться в любовные ловушки Вселенной.

Овен

Утром влюбленные Овны могут оставаться романтиками и мечтателями, но вечер вынудит их вернуться в режим «здесь и сейчас». В итоге благие намерения первой половины дня будут забыты или отложены. Успех будет сопутствовать Овнам-реалистам, умеющим пользоваться моментом и даруемыми им преимуществами.

Телец

Тельцам звезды говорят, что для их любовных дел сегодня благоприятнее вечер: он усилит их природную привлекательность, одновременно добавив им здравомыслия. Невидимая рука судьбы начнет чаще выручать их в двойственных запутанных обстоятельствах. В новых отношениях пока рекомендуется осторожность.

Близнецы

Утром Близнецы склонны слепо верить партнеру или не видеть своих заблуждений. Вечер заставит их включить здоровый скепсис, весьма полезный при сомнениях и тяге к самообману. В стабильных парах сегодняшний вечер - время активной взаимопомощи, совместной работы или повышенного чувственного влечения.

Рак

Влюбленным Ракам звезды напоминают, что сейчас важно не торопиться. Лучше не пытаться «выяснять» или «развивать» отношения, если на это нет запроса. Не время навязывать свои услуги, за исключением нештатного экстренного случая. Насколько красив и прочен баланс, сложившийся в паре, покажет вечер.

Лев

Львам звезды советуют активнее использовать для своих романтических целей первую половину суток. Если вчера вечером партнеры слились в любовном экстазе, не стоит резко разрушать очарование момента и сегодня утром: рутинные дела, бытовые заботы и другие атрибуты скучной повседневности подождут.

Дева

Сегодня сложный момент в личной жизни Дев - вечер. Многие Девы окажутся на распутье, будут вынуждены делать выбор или искать компромисс. Некоторым Девам придется сравнить варианты, чтобы отдать свои симпатии одному из них. Возможна заминка при выборе подарка. Не исключены материальные затруднения.

Весы

Для Весов этот день может начаться с привычного везения в любви, но дальнейшее развитие событий не обязательно будет поступательно-прогрессивным. Если вы хотите запастись романтическими позитивными эмоциями, вам стоит действовать как можно раньше, так как вечером в силу вновь вступит «проза жизни».

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам перенести любовные инициативы на вторую половину дня и не теряться, если на пути к исполнению романтичных желаний вдруг возникнет препятствие. Скорее всего, вы шутя решите поставленную перед вами задачу, и это добавит вам баллов в глазах объекта ваших симпатий.

Стрелец

В первой половине этого дня влюбленные Стрельцы предпочитают закрывать глаза на реальные тонкости ситуации или тайно надеются, что им не придется столкнуться с ними. Но вечером многим из них все же придется решить какой-то сложный вопрос - например, эстетический, гастрономический или материальный.

Козерог

Вторая половина дня готовит влюбленным Козерогам то или иное испытание. Для многих Козерогов это будет выбор, который они откладывали, пока была возможность. Не относитесь к таким ситуациям легкомысленно: даже невинный промах в шуточной игре может огорчить вас и подорвать вашу уверенность в себе.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не медлить с любовными планами и взяться за их осуществление как можно раньше. Во второй половине дня произойдут те или иные нежелательные перемены, которые затруднят их выполнение. Не стоит затягивать свидание до вечера или назначать его на слишком поздний час.

Рыбы

Сегодня любовные игры идут у Рыб не слишком гладко. Возможны ловушки, иллюзии, разочарования. Судьба не прочь подшутить над ними и поставить их в неловкое положение. Свидание пройдет ровнее, если вы не относитесь к ситуации слишком серьезно, иначе вас будет нервировать и настораживать любая мелочь.