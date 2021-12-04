Утопаем в фантазиях — гороскоп на 5 декабря

1-2 лунные сутки. В первой половине этого дня Луна в Стрельце будет поддерживать романтичный, мечтательный или авантюрный настрой, но даст мало энергии.

Любителей раннего подъема ждет миг дополнительной удачи или другой позитивный момент. Переход Луны в знак Козерога во второй половине дня сулит изменение обстоятельств или смену настроений. Исчезнет легкость, начнут болезненнее восприниматься игры и шутки. Может усилиться прагматизм, скупость, скепсис, появиться придирчивость, потребность перед любым шагом подстраховаться и взвесить все варианты. Не исключены материальные, эстетические или другие заминки.

Овен

В первой половине этого дня Овны останутся под впечатлением вчерашних событий или полученной интригующей информации. В это время можно позволить себе свободный режим, романтизм, мечтательность, сентиментальный или философский настрой. Вечер заставит вновь стать реалистом и прагматиком. На первый план может выйти долг, карьера, заработок, бизнес, ответственный выбор или насущная необходимость.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отложить все несрочные дела на вечер, а самые ответственные из них - на завтра. Это вдвойне желательно, если вы живете за рубежом, эмигрируете, работаете с иностранцами или в международных структурах, а также, если вы находитесь в процессе решения какого-то запутанного правового или финансового вопроса. Важно не попасть в ловушку, приготовленную людьми или законом.

Близнецы

В начале дня Близнецам стоит убедиться, что в важном для них разговоре сказано самое главное. Если что-то упущено, звезды советуют поторопиться и возобновить диалог прямо с утра: позже связь может прерваться или собеседник пропадет из виду. Во второй половине суток желательно переключиться на практические тонкости: имущественные, бытовые, налоговые. Возможно, придется разрешить какую-то дилемму.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что первая половина этого дня для них непродуктивна. Возможны заминки, опоздания, недоразумения, бесполезные попытки, пробуксовка благих намерений. Мелкими насущными делами лучше заняться рано утром: в это время не исключен счастливый шанс. Вечером ситуацию может осложнить ваша или чужая двойственность, лучшим способом поддержать гармонию в отношениях станет компромисс.

Лев

В первой половине дня у Львов будет возможность вести свободный образ жизни, заниматься своим интеллектуальным хобби или работой с элементами творчества. Пик вдохновения - утро: это лучшее время, если нужно внести поправки в свой текст, закончить разговор с близким человеком или ребенком. Вечер заставит мыслить практичнее и чаще обращать внимание на материальный аспект событий: деньги, здоровье.

Дева

В первой половине дня Девам противопоказана лишняя суета. Разумнее остаться дома, в гостях или в знакомом месте. Можно провести больше времени с близкими, обдумать вчерашний разговор, воспользоваться напоследок бонусом. Вечером в начале любого дела предстоит сделать знакомый выбор или вновь уравновесить какие-то противоречия. Возможно, придется решить творческую, любовную или финансовую дилемму.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам ловить миг удачи утром - особенно, если их интересы лежат в сфере общения, учебы или информационных поисков. Именно в начале дня окажется удачнее короткая целевая поездка или прогулка. Во второй половине суток придется считаться с реальностью момента: семейной атмосферой, бытовыми условиями, материальной ситуацией в бизнесе, балансом интересов в значимых отношениях.

Скорпион

Сегодня самый полезный лозунг для Скорпионов - не торопить события. Если день начался со случайной удачи, вам имеет смысл мысленно поблагодарить за нее небеса, но вряд ли стоит под ее влиянием набирать темп. Вечером хороший поворот дел может оказаться скрыт за какой-то дилеммой или заминкой, справиться с которой вам будет несложно. Как только вы решите головоломку, нужный вам путь откроется.

Стрелец

Сегодня пик везения Стрельцов придется на раннее утро. Звезды уточняют, что это не гарантия, а законный шанс, и советуют ловить уходящие возможности, пока они еще в силе. Вторая половина дня подчеркнет важность материального положения и навыков умелого распоряжения имеющимися ресурсами. Возможны сложности с покупками, не исключен трудный выбор со сравнением вариантов, обмен или возврат товара.

Козерог

В первой половине дня Козерогам желательно избегать перегрузок и жесткого режима, лучше отдохнуть и запастись позитивом. Если планируются покупки или домашние мероприятия, стоит позаботиться о резерве на непредвиденный случай. Во второй половине дня многим Козерогам предстоит выбор - пустяковый или ответственный, зависит от ситуации, но ошибаться в нем нежелательно: ошибка подпортит настроение.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что судьба еще не исчерпала запас своих подарков и в начале дня у них есть шанс получить один из них. Желательно ловить момент удачи утром, иначе можно опоздать. Вторая половина дня может ознаменоваться сужением реальных возможностей или изменением настроения не в лучшую сторону. В это время лучше не испытывать судьбу: можно потерпеть поражение даже в знакомой игре.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам избегать важных решений, придирчивее выбирать компанию, быть аккуратнее при покупках и сделках. День полон ловушек, способных усложнить путь и испортить настроение. Велик риск разочарований и напрасной траты ресурсов. В первой части дня вероятнее ошибки в духовной или информационной сфере, а во второй - в сфере материального. Также возможны профессиональные промахи.