Настраиваемся на душевную волну — любовный гороскоп на 6 декабря

Сегодня стоит поговорить начистоту со второй половинкой.

Овен

Сегодня в особом фаворе у звезд окажутся Овны, влюбленные в своего начальника, помощника или коллегу (особенно бывшего или бывшую). Важно знать, чего вы хотите от партнера и на что готовы сами. Если вы верно расставите приоритеты, отношения наладятся, а свидание пройдет на горячей страстной волне.

Телец

Сегодня звезды сулят Тельцам успех в любви. Это день гармоничного сочетания сексуальности, романтизма и практицизма. Особенно «вкусной» будет встреча для партнеров, которые имеют житейский опыт, хорошо изучили друг друга или ведут общее дело. Может наметиться оживление прежнего романа за рубежом.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться и с приятной, и со сложной стороной любви. Легкий флирт и уклончивый разговор способны перейти в нечто большее. Могут оживиться тайные страсти, включиться давние страхи, инстинкты собственничества или безопасности. Важна интимная или материальная грань отношений.

Рак

Раков день порадует любовной гармонией и стабильностью. Звезды напоминают о важности взаимных знаков внимания. Для усиления эффекта не скупитесь на особые уступки привычкам и вкусам своей половинки: сегодня она нуждается в комфорте и остро воспринимает любой намек на пренебрежение в свой адрес.

Лев

Сегодня звезды покровительствуют любовным планам Львов, если их партнеры одновременно являются коллегами, подопечными или помощниками. Влюбленных из разных жизненных сфер может сплотить общее дело или желание помочь друг другу в непростой ситуации. «Чистая романтика» может оказаться проблематичной.

Дева

Сегодня любовная удача не обойдет Дев своим вниманием. Особенно вероятны подвижки в романах «со стажем». Приятные события дня могут усилить любовную зависимость. На горизонте давно и безответно влюбленных Дев вновь забрезжит надежда, а в новых отношениях возможны те или иные ассоциации с прошлым.

Весы

Сегодня звезды гарантируют Весам постоянство и взаимность чувств, но предлагают потрудиться над их качеством (важно, чтобы это делали оба партнера). В отношениях, пущенных на самотек, может укрепиться сценарий «связанные одной цепью», в котором сильная привязанность соседствует с тайным негативом.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет приятный и предсказуемый успех на любовном поприще. Их романтические инициативы не встретят сопротивления (возможно, их даже будут втайне ждать). Свидание этого дня способно оживить давние чувства и создать великолепные предпосылки для возобновления романа в скором будущем.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит покорять сердце пассии не столько своим интеллектом, эрудицией и творческой харизмой, сколько деловой хваткой или общей житейской опытностью. «Секретным оружием» Стрельца может стать сексуальная изощренность или умение грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами.

Козерог

Сегодня звезды обещают Козерогам исполнение давнего желания в личной жизни, но далеко не всегда это будет новая встреча. В большинстве случаев, они получат шанс взять реванш или наверстать упущенное, сейчас или в ближайшие месяцы. Свидание будет красивым и страстным, если вы готовы раскрепоститься.

Водолей

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Водолеям сохранять свою личную жизнь в тайне и оберегать ее от любопытных посторонних глаз. Свидание лучше назначить в проверенном месте, защищенном от неожиданных вторжений третьих лиц. Бурю чувств может вызвать намек на прошлое или встреча с давней любовью.

Рыбы

Сегодня Рыбы увереннее чувствуют себя в любви на старых позициях. Свидание пройдет приятнее, если выбрать знакомое место, привычный имидж или настроиться на душевную волну, вызывающую в памяти мысль о прежних счастливых моментах. Помните, что любые эмоции в этот день лучше держать под контролем.