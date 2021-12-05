Ускоряем темп работы — финансовый гороскоп на 6 декабря

Сегодня стоит решать проблемы бодро и быстро.

Овен

Овнам рекомендуется приступать к наиболее важным делам как можно раньше. Утренние часы являются наиболее работоспособным и успешным временем для вас, когда вы можете за короткое время успеть выполнить большой объем запланированных на сегодня дел. К концу дня могут быть проверки вашей работы. Непоследовательное и эмоционально неустойчивое поведение клиентов может привести вас к пустой потере времени при работе в сфере услуг.

Телец

В первой половине дня Тельцам рекомендуется активнее повышать свой уровень образования. Если вы обучаетесь в вузе или на платных курсах, то вам не составит труда усвоить большой объем знаний и подтвердить свои знания при сдаче экзаменов. В конце дня воздержитесь от финансовых операций. Также достаточно напряженными могут быть контакты с некоторыми заказчиками и клиентами, если вы занимаетесь их обслуживанием.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется совершать денежные переводы в другие регионы и страны – подобные финансовые операции пройдут быстро и без заминок. В конце дня усиливается напряжение в работе у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Возможно, вам придется столкнуться с проблемами, для решения которых вам придется прибегнуть к помощи коллег и знакомых.

Рак

В первой половине дня Ракам могут поступить финансовые отчисления от делового партнерского сотрудничества. Доходность именно партнерского бизнеса в это время может оказаться наиболее высокой. В конце дня студенты могут столкнуться с трудностями во время прохождения производственной практики. Воздержитесь от выполнения неофициальной подработки, которая не входит напрямую в ваши обязанности на основной работе.

Лев

Львам, находящимся в поисках новой работы, рекомендуется в течение первой половины дня делать дозвоны по объявлениям работодателей и проходить собеседование. В это время вы легко сможете договориться о сотрудничестве с интересующим вас человеком. В конце дня игроки на валютной бирже рискуют потерять крупные суму денег. Будьте осмотрительнее при заключении сделок на оптовую закупку товара.

Дева

У Дев в первой половине дня прекрасное время для реализации творческих замыслов. Если у вас есть интересные идеи, то самое время попытаться их реализовать. Для этого у вас будет достаточная поддержка и энтузиазм. Результат труда будет хорошим, вы сумеете продвинуться вперед в своих планах. В конце дня могут произойти сбои в деловом партнерском сотрудничестве.

Весы

У Весов, занимающихся сделками с недвижимостью, первая половина дня пройдет очень успешно. Вы сможете найти покупателя квартиры или арендатора для съема помещения. Любые спекулятивные финансовые операции проходят успешно. В конце дня не следует доверять поступающей информации. Вас могут дезинформировать, и вы рискуете принять ошибочные решения.

Скорпион

У Скорпионов первая половина дня складывается удачно для офисной работы с документами и компьютерной техникой. Возможно, вы поменяете кабинет, перейдя работать в более удобное помещение. В конце дня возрастает вероятность финансовых потерь из-за неудачных спекулятивных сделок. В этот день будет нелегко найти взаимопонимание с заказчиками и клиентами при выполнении услуг.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня удачно пойдут дела, связанные с торгово-закупочной деятельностью и обменными операциями. Успешно проходят деловые встречи, поездки, консультации. Вместе с тем в конце дня рекомендуется воздержаться от инициатив – вы можете допустить ошибку и пойти по ложному пути. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит.

Козерог

У Козерогов первая половина дня складывается успешно для реализации личных инициатив. Вы сможете правильно просчитать материальные последствия от тех или иных своих действий и повысите финансовую отдачу от своих усилий. В конце дня учащиеся могут столкнуться с серьезными трудностями в понимании учебного материала. При профессиональной деятельности вам может не хватить знаний. Возможно, ваши доходы не будут покрывать ваших расходов.

Водолей

Водолеям в первой половине дня рекомендуется проявлять инициативу в делах. Особенно успешно пойдет обмен профессиональным опытом в ходе служебных командировок, деловой переписки или контактов с коллегами на специализированных форумах интернета. В конце дня воздержитесь от финансовых инвестиций. Звезды советуют повышать уровень образования и восполнять пробелы в профессиональных знаниях.

Рыбы

У Рыб в первой половине дня складывается благоприятная обстановка для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. В это время вы можете заручиться поддержкой влиятельных покровителей. В конце дня могут быть проблемы с начальством, если вы не успеете выполнить в срок работу. Старайтесь ускорить темп работы.