Отсекаем все отжившее — гороскоп на 6 декабря

2-3 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Козероге приветствуют совмещение приятного и полезного.

День поддерживает гармонию интересов, облегчает черновые работы, смягчает риски, подпитывает старые симпатии, помогает задействовать скрытые ресурсы и находить тайные выгоды, контролировать страсти, с умом тратить средства. Хорошо иметь дело с артефактами прошлого, заниматься отработкой долгов, ремонтом, модернизацией доставшегося наследия, сбытом и обменом ненужного. Во многих делах нужна приватность. Продуктивные сутки для бизнесменов, менеджеров, финансистов, хозяйственников, специалистов в прикладных областях.

Овен

Сегодня звезды предлагают Овнам стать более практичными, целеустремленными, изобретательными и, если нужно, скрытными. День благоприятствует улаживанию критичных материальных и производственных проблем, помогает спасти бизнес, отработать долг, удержать карьерные позиции, дает повод блеснуть менеджерским даром. Определенные шансы появятся и в личной жизни, если она связана с профессиональной.

Телец

Сегодня Тельцов ждет успех в большинстве текущих дел, особенно, связанных с прошлым. Могут оживиться их прежние партнеры или получить новый импульс их давние симпатии, в том числе вдали от дома. Также день рождает обоснованные надежды. Решая сиюминутные задачи, имеет смысл одновременно присматривать возможности на будущее: удачное сочетание личного и делового интереса весьма этому способствует.

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно сделать акцент на практических делах - особенно, связанных с бизнесом, материальным обеспечением, совместными активами, погашением долгов и оплатой услуг. Именно эти сферы лучше сделать темой дискуссий и консультаций. Хорошо заниматься «подушкой безопасности», налогами, страховкой, разделом имущества. Не стоит легкомысленно относиться к нюансам любви и интимной жизни.

Рак

Ракам не стоит пропускать удачный день для делового сотрудничества и обмена личными симпатиями. Он особенно хорош для восстановления уже существовавших союзов, которые были заморожены или переживали кризис. Стоит подстроиться под чужие привычки и пойти навстречу чужим вкусам, принять подарок или знак внимания, откликнуться на приглашение к свиданию, предложение о партнерстве или призыв о помощи.

Лев

Львам звезды намекают, что сегодня любая цель требует хотя бы минимальных стараний. Без усилий будет сложно добиться желаемого эффекта в лечении, быту, бизнесе, воспитании питомцев. Хорошо оттачивать мастерство и возвращаться к заготовкам, ожидающим отделки после чернового этапа. В рутинных хлопотах найдутся приятные моменты. Пригодятся добросовестные помощники или подчиненные, любящие свое дело.

Дева

Сегодня звезды помогают Девам с пользой применить деловые навыки и креативные способности, в любой ситуации подсказывают эффективные практические решения. Можно рассчитывать на приятные конкретные подвижки (но пока еще не на финал) в затяжной истории - особенно, связанной с профессиональным хобби, творчеством, бизнесом, неразделенным имуществом, наследством или очень близкими личными отношениями.

Весы

На Весов вплоть до ночи может эмоционально «давить» их домашняя обстановка, атмосфера в отношениях или в группе. Звезды подсказывают, что даже негативный настрой сегодня можно трансформировать в деловое усердие и добиться неплохого результата, если не ставить на первое место свой комфорт. День подходит для деловых, материальных и хозяйственных забот, улаживания проблем с жильем и недвижимостью.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов один из удачных дней. Им не придется прилагать особых усилий к исполнению своих сиюминутных желаний или к защите своих интересов. Многим Скорпионам будет помогать явная или тайная симпатия со стороны окружающих (особенно старинных знакомых). Медленно, зато с выгодой начнут решаться давние проблемы. Не стоит отказываться от предложения возобновить роман или сотрудничество.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня важна материальная грань событий. Внимание многих Стрельцов будет естественным образом приковано к наследию прошлого. Это день, когда может быть трудно расстаться со старыми вещами и активами, зато есть шанс с выгодой избавиться от них (продать, обменять). Также день может усилить интерес к совместному бюджету, налоговым темам, приватным деловым операциям, резервным счетам.

Козерог

Козерогам этот день сулит нечто приятное: подарок, находку, разрешение проблемы. Возможен доход от бизнеса, успех в любви, выгодная покупка или продажа. Козероги, сумевшие дождаться удачного для себя момента, порадуются исполнению желаний. Козероги, допустившие промах, получат шанс его исправить - но не исключено, что им придется подождать для этого следующего благоприятного поворота событий.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям действовать приватно и активнее пользоваться наследием своего прошлого (например, проверенным инструментарием в работе). Не стоит афишировать секреты своего профессионального мастерства - особенно в его прикладной части - а также подробности своего материального положения и нюансы частной жизни, включая любовную. В этот день не рекомендуются визиты и переговоры.

Рыбы

Сегодня дела у Рыб пойдут гладко, если они решатся больше доверять своему прошлому: старым привычкам, бывшим друзьям, давним симпатиям. Ресурсы в этот день разумнее черпать из созданных ранее источников - например, брать с резервных счетов. Это подходящие сутки для обмена, ремонта и утилизации старых вещей, а также для работы над старым проектом с целью его закрытия или постепенного обновления.