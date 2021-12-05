Павел Глоба рассказал, кого в 2022 году ждет «ураган счастья»
Следующий год принесет некоторым знакам зодиака много счастливых моментов.
Астролог Павел Глоба рассказал в беседе с журналистами, кому стоит положиться на удачу.
Овен
Овны кардинально изменят свою жизнь в 2022 году. Перемены могут показаться неожиданными, а иногда и пугающими, но они приведут к положительному результату.
Близнецы
Близнецов ждет серьезный карьерный рост. Предложение о повышении или новой работе может поступить уже в начале года. В конечном счете уровень жизни и благосостояния будет намного выше.
Дева
Людей под знаком Дева ждет год любви и страсти. Это задаст тон и настроение на 12 месяцев, зарядит энергией и в других сферах деятельности. Астролог обещает Девам свадьбу или рождение малыша.
Весы
Весам улыбнется удача, но только после того, как представители этого знака зодиака приложат усилия. Инициатива и настойчивость будут вознаграждены успехом в любой сфере.
Скорпион
Скорпионов ждет невероятное продвижение по карьерной лестнице. Их целеустремленность и расчетливость сыграют им на руку.
Водолей
Водолеям прочат успех в профессиональной деятельности и карьерный рост. В отличие от Скорпионов, Водолеям не нужно проявлять настойчивость – успех придет сам. Финансовое благополучие вырастет в несколько раз, а коллеги оценят их таланты, пишет Rsute.