Павел Глоба рассказал, кого в 2022 году ждет «ураган счастья»

Следующий год принесет некоторым знакам зодиака много счастливых моментов.

Астролог Павел Глоба рассказал в беседе с журналистами, кому стоит положиться на удачу.

Овны кардинально изменят свою жизнь в 2022 году. Перемены могут показаться неожиданными, а иногда и пугающими, но они приведут к положительному результату.

Близнецов ждет серьезный карьерный рост. Предложение о повышении или новой работе может поступить уже в начале года. В конечном счете уровень жизни и благосостояния будет намного выше.

Людей под знаком Дева ждет год любви и страсти. Это задаст тон и настроение на 12 месяцев, зарядит энергией и в других сферах деятельности. Астролог обещает Девам свадьбу или рождение малыша.

Весам улыбнется удача, но только после того, как представители этого знака зодиака приложат усилия. Инициатива и настойчивость будут вознаграждены успехом в любой сфере.

Скорпионов ждет невероятное продвижение по карьерной лестнице. Их целеустремленность и расчетливость сыграют им на руку.

Водолеям прочат успех в профессиональной деятельности и карьерный рост. В отличие от Скорпионов, Водолеям не нужно проявлять настойчивость – успех придет сам. Финансовое благополучие вырастет в несколько раз, а коллеги оценят их таланты, пишет Rsute.