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Павел Глоба рассказал, кого в 2022 году ждет «ураган счастья»

5 декабря 2021ГороскопыРИА "ФедералПресс"

Следующий год принесет некоторым знакам зодиака много счастливых моментов.

Павел Глоба рассказал, кого в 2022 году ждет «ураган счастья»
Фото: fotokto.ru

Астролог Павел Глоба рассказал в беседе с журналистами, кому стоит положиться на удачу.

Овен

Овны кардинально изменят свою жизнь в 2022 году. Перемены могут показаться неожиданными, а иногда и пугающими, но они приведут к положительному результату.

Близнецы

Близнецов ждет серьезный карьерный рост. Предложение о повышении или новой работе может поступить уже в начале года. В конечном счете уровень жизни и благосостояния будет намного выше.

Дева

Людей под знаком Дева ждет год любви и страсти. Это задаст тон и настроение на 12 месяцев, зарядит энергией и в других сферах деятельности. Астролог обещает Девам свадьбу или рождение малыша.

Весы

Весам улыбнется удача, но только после того, как представители этого знака зодиака приложат усилия. Инициатива и настойчивость будут вознаграждены успехом в любой сфере.

Скорпион

Скорпионов ждет невероятное продвижение по карьерной лестнице. Их целеустремленность и расчетливость сыграют им на руку.

Водолей

Водолеям прочат успех в профессиональной деятельности и карьерный рост. В отличие от Скорпионов, Водолеям не нужно проявлять настойчивость – успех придет сам. Финансовое благополучие вырастет в несколько раз, а коллеги оценят их таланты, пишет Rsute.

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